La nueva regulación de la plusvalía entrará en vigor en mayo en Armilla

El Pleno del Ayuntamiento de Armilla aprobó la modificación de la ordenanza de Plusvalía para adaptarse al Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre aprobado por el Congreso de los Diputados acondicionando así el Impuesto a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Los ayuntamientos deben cumplir con el plazo de seis meses establecido en el Real Decreto Ley para introducir los cambios necesarios en la normativa municipal, por ello el Pleno Municipal ha aprobado ya la citada modificación.

La citada ordenanza entrará en vigor en el mes de mayo, y los principales beneficiados de la modificación de la ordenanza aprobada serán los vecinos del municipio de Armilla. En general, se produce una bajada tributaria, de forma que los vecinos pagarán menos con las bonificaciones o incluso no pagarán nada en los supuestos de no sujeción por las transmisiones de inmuebles que se realicen.

Con la nueva normativa se declaran no sujetas al impuesto aquellas transmisiones de bienes en las que se constate que no ha existido incremento de valor del suelo, de forma que en aquellos casos en que se haya transmitido el bien con perdidas no se pagará nada por este tributo.

Igualmente, la modificación de la ordenanza posibilita que el contribuyente pueda decidir cómo quiere que se determine, entre dos opciones, la base imponible del impuesto, la que considere más beneficioso para el cálculo de la cuota tributaria. Así, mediante un sistema objetivo o mediante el valor real de la transmisión, se podrá elegir el que menos importe suponga.

En sistema objetivo el cálculo se realiza con el valor catastral del suelo y unos coeficientes aprobados mediante el Real Decreto Ley 26/2021, mientras que en el sistema de estimación directa se tiene en cuenta la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta del suelo. Además, esta nueva modificación, introduce una bonificación para las plusvalías generadas por herencias cuando las mismas se produzcan entre cónyuges o entre padres e hijos, o sea de primer grado de consanguinidad.

Para ayudar a los contribuyentes y simplificarles los trámites del Impuesto, el Ayuntamiento de Armilla realiza la gestión en régimen de declaración, con lo cual el obligado solo tiene que presentar la declaración tributaria y el ayuntamiento le remitirá la liquidación correspondiente en función de la opción elegida por el contribuyente, ya sea por el sistema objetivo o por estimación directa.

Con la nueva ordenanza los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento por este impuesto serán menores ya que los vecinos del municipio de Armilla pagarán menos cuantía por este Tributo.