Noel López niega "cualquier relación" con el secuestro de Maracena

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, ha subrayado este jueves que no tiene "vinculación alguna con los hechos" que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada por el secuestro, el pasado 21 de febrero, de la concejal socialista de Maracena Vanessa Romero, a manos del que aún era en ese momento pareja sentimental de la alcaldesa de esta localidad, Berta Linares (PSOE), y en ese sentido ha remarcado que no está "imputado" en esta causa, y se ha quejado de estar en una situación de "indefensión".

El número tres de la dirección del PSOE andaluz se ha pronunciado así en un comunicado difundido después de que el citado juzgado de Granada haya levantado el secreto de sumario en dicha causa por el secuestro de la edil socialista y haya elevado la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto al propio Noel López, a la regidora y el concejal de Urbanismo de esta localidad, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El juzgado ha deducido testimonio contra Noel López, también exalcalde de Maracena, elevando la causa al TSJA al ser aforado, y ha hecho lo propio con la alcaldesa de Maracena y el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, también vicepresidente cuarto y diputado de Economía de la Diputación de Granada, ante la existencia de posibles "indicios" de su vinculación en los hechos, si bien será el alto tribunal andaluz quien decida si los llama a declarar o los próximos pasos a seguir, según detallan las fuentes.

Ante esto, el secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, ha querido "negar de forma tajante cualquier relación con los hechos investigados en el juzgado número 5 de Granada, que además se basan en la manifestación de una persona que, no sólo por lo publicado en los medios de comunicación sino por lo que reconoce el propio auto, está desequilibrada", ha añadido.

Al respecto, cabe recordar que el presunto autor material del secuestro permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la presunta comisión de un delito de detención ilegal. "No estoy ni investigado ni imputado, únicamente se me entrega copia del auto a fin de que tenga conocimiento de las actuaciones procesales seguidas que me permitan defenderme de unas manifestaciones calumniosas cuando corresponda", ha aseverado Noel López, que también ha avanzado que tomará "acciones judiciales contra esta persona por sus manifestaciones calumniosas, así como contra cualquier otra persona, entidad o medio que se haga eco de cualquier difamación".

De igual modo, el exalcalde de Maracena añade en su comunicado que no ha coincidido "con esa persona, como constata la propia jueza instructora en el auto", y considera "incomprensible que todavía no se me haya permitido acceso a las actuaciones, a pesar de haberlas solicitado de forma urgente".

"Es intolerable la indefensión que sufro durante toda la jornada por las informaciones y acusaciones publicadas, que me dan por imputado y hasta condenado, cuando la verdad es que no tengo vinculación alguna con los hechos", ha sentenciado Noel López para zanjar su comunicado.