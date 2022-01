'Noches de Vanguardia', el nuevo ciclo de conciertos de indie en Granada

CajaGranada Fundación y Wegow presentan ‘Noches de Vanguardia’, un ciclo de conciertos que lleva al escenario del Teatro CajaGranada a los mejores artistas nacionales para poner música en directo a la ciudad de Granada durante varias semanas. Dicho ciclo se enmarca dentro de Granada Sonora, el proyecto impulsado por el Ayuntamiento que pretende convertir a Granada en la capital de la música.

En pleno barrio de Zaidín, CajaGranada Fundación acogerá estos conciertos para disfrutar de los artistas de una manera inigualable. Con dos formatos reducidos muy especiales para garantizar una experiencia de cercanía e intimidad con la música en directo. Enfocado a un público que aprecia la calidad de la música y disfruta de un buen concierto, 'Noches de Vanguardia' se alza como el mejor plan de ocio para las noches granadinas.

'Noches de Vanguardia', por el momento, llevará a Granada el folk de Morgan el 2 de abril con su aclamado último disco The River and the Stone; los sonidos electrónicos y bailables de Niños Mutantes de su disco 'Ventanas' el 8 de abril, y a la cantautora Carmen Boza, el 7 de mayo, acompañada de su guitarra desgarradora para presentar sus temas más recientes ('La Grieta', 'Suave', 'Caramelo'). Pronto se confirmarán nuevas fechas y nuevos artistas.

Fiel a sus objetivos fundacionales, CajaGranada Fundación tiene entre sus líneas de trabajo el impulso de la cultura en todas sus manifestaciones, dentro de un espacio de arquitectura vanguardista. Exposiciones artísticas, cine, talleres formativos, literatura, artes gráficas, patrimonio, teatro, danza, magia y un larguísimo etcétera: son parte del amplio abanico de iniciativas que esta histórica entidad ha abierto a los ciudadanos de Granada, teniendo siempre por norte la búsqueda de la excelencia a la hora de ofrecer una gran calidad a su público.

En ese sentido, la programación de espectáculos musicales ocupa un lugar preferente, y es así como surge este ciclo de conciertos gracias al know-how de Wegow dentro del sector de la música en directo y el espacio vanguardista de CajaGranada Fundación. La mejor combinación para crear el ciclo musical más especial e íntimo de los próximos meses en la ciudad de Granada, al que CaixaBank y Cervezas Victoria se han querido sumar como patrocinadores oficiales.

Las entradas para todos los conciertos dentro de 'Noches de Vanguardia' ya están a la venta a través de Wegow. Aún quedan muchos artistas y fechas por confirmar.