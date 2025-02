"No pedimos más dinero; queremos unas condiciones óptimas y conciliación familiar"

Las manecillas del reloj se acercan a las once de la mañana y el corrillo que llegó cargado con carteles crece de manera repentina. Decenas de doctores de distintas áreas comienzan a cruzar las puertas del Hospital Clínico San Cecilio para congregarse frente al área de Hospitalización, puntuales a su cita. Y empiezan los cánticos: "¡Queremos un Estatuto Marco propio!". "Lo que reclamamos viene a ser unas condiciones dignas. Los médicos somos vocacionales, pero el hecho de que trabajamos muchas horas no significa que no tengamos derecho a descansar, ni que ese descanso lo tengamos que recuperar después", expresa Baha Amini.

Ella es médico de Urgencias en el hospital Virgen de las Nieves y su postura es firme. "Esta vez no vamos a aceptar un ‘no’ por respuesta. Llegaremos hasta donde haya que llegar", advierte, con palabras impregnadas de hartazgo. "Todos tenemos familia y amigos. Trabajamos fines de semana, festivos… Muchas horas que ni siquiera se nos remuneran como extraordinarias, sino que se nos pagan por debajo de la hora ordinaria", explica. "Hay una falsa creencia de que tenemos un sueldo alto. Que a nadie se le olvide que ese salario es a costa de trabajar 70, 80 y 90 horas a la semana. Eso no se nos tiene en cuenta. No cuenta para la jubilación ni para otros aspectos que para el resto de los profesionales sí", asevera. Además, afirma, la medicina "no se considera profesión de riesgo".

"Teníamos esperanzas de que, al tener una ministra médico -se dirige a Mónica García-, que ha trabajado como tal y sepa cuáles son nuestras condiciones, peleara por ellas. La sorpresa ha sido que no solo no las ha mejorado, sino que las ha empeorado. Y por primera vez en la historia, nos hemos puesto de acuerdo médicos de toda España, asociaciones de estudiantes de Medicina y todos los colegios de médicos", subraya. "No lo vamos a dejar pasar, estamos cansados ya. Amamos nuestro trabajo, pero necesitamos unas condiciones dignas. Por lo menos, iguales que las del resto de categorías", esgrime, antes de emplazar la continuación de las protestas al jueves. "Estamos dispuestos a todo. El jueves vamos a ir todos a al Ministerio de Sanidad a concentrarnos en la puerta", apuntilla.

A la cabeza del grupo, Marta Amat asoma entre pancartas. Es anestesióloga del Clínico San Cecilio y recuerda que el Estatuto Marco propio que reclaman los médicos "ya existía antes de 2003, no es ninguna quimera". "Nuestro trabajo y nuestras condiciones laborales, así como nuestro nivel de estudios hasta llegar aquí, es totalmente diferente al resto de trabajadores del sector sanitario", remarca, para seguidamente definir el texto propuesto por Sanidad como "un retroceso laboral y profesional muy claro, con muchos puntos bochornosos". "Por eso la gente está tan indignada", apostilla. Elaborar un contexto legislativo propio es, a su modo de ver, "la única forma de tener unas condiciones laborales óptimas". "No estamos pidiendo más dinero ni cosas de ese estilo. Son unas condiciones laborales y de conciliación de la vida familiar, como cualquier persona de este país", incide.

"Hay que negociar"

Gema Ruiz, Otilia González y Sonia Prados corean a otro lado en pos de ese texto propio. "Este Estatuto Marco nos infravalora al gremio de médicos", afirma la primera de ellas, que es ginecóloga del mismo centro sanitario en el que se desarrolla la concentración. Prados, facultativa de Obstetricia y Ginecología, asegura que "ellos -los políticos- han decidido modificarlo sin consultar y hacerlo de manera unilateral". "Hay que negociar, porque está claro que se pueden mejorar cosas y que hay que cambiar, pero negociando, no de esta manera", se extiende.

Otilia González también es ginecóloga del Clínico San Cecilio. "Vamos a ir a Madrid todos a reclamarlo. No es justo que no tengamos nuestro propio estatuto cuando somos unos facultativos especiales, porque tenemos muchos años de formación, nos esforzamos por que el paciente salga adelante y tenemos mucha responsabilidad", defiende, visiblemente disgustada. "Trabajamos muchas horas y no se nos reconocen, ni como jubilación ni como otros aspectos que se les reconoce a otros colectivos", sentencia.