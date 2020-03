No hay taxis gratuitos para el personal sanitario de Granada

No hay taxis gratuitos para el personal sanitario en Granada. Así lo explica Ramón Alcaraz, presidente de la Gremial del Taxi en la capital, que ha señalado a este periódico que ha habido un “error de comunicación” y que se ha entendido mal el ofrecimiento que su sector ha realizado tanto al Ayuntamiento de Granada como a la delegación de Salud de la Junta.

Desde el Consistorio granadino se envió ayer un comunicado a todos los medios de comunicación en el que se relataba que Ayuntamiento, delegación de Salud y la Gremial del Taxi habían alcanzado un acuerdo para ofrecer desplazamientos gratuitos al personal sanitario y, según detalló el concejal de Protección Ciudadana, Movilidad y Proyectos Estratégicos, César Díaz, los trabajadores “solo tendrán que llamar al teléfono de la Gremial del Taxi para solicitar este servicio, aportando los datos necesarios para acreditar que se trata de profesionales del ámbito de la salud”.

Este anuncio difundido en los medios de comunicación ha tenido como respuesta decenas de llamadas de celadores, enfermeras, médicos, etc. que trabajan en los hospitales granadinos solicitando ese servicio para ir al trabajo o regresar a sus casas. Y, tal como explica Ramón Alcaraz, “este no era el sentido de nuestro ofrecimiento. Nosotros nos ofrecimos para casos urgentes, por ejemplo, llevar un médico a ver a un paciente porque en ese momento no hubiera un vehículo disponible; llevar unas muestras de sangre o, en definitiva, para casos urgentes, o trasladar material sanitario, no personal sanitario”.

“No se trata -explica el presidente de la Gremial del Taxi- que gente que tiene su medio habitual de transporte para ir a su trabajo o regresar a su casa disponga ahora de un taxi gratuito. Eso no es lo que nosotros pretendíamos cuando nos ofrecimos a ayudar”.

Sin embargo, Alcaraz entiende que ha habido un error de comunicación “que, en parte, también asumo como propio, porque no revisé el comunicado que iba a enviar el Ayuntamiento. Si lo hubiera hecho, no se habría enviado en esos términos”. Es por ello que entiende que la utilización del taxi debe ser canalizada a través de la delegación de Salud cuando sea necesario y no solicitada por el personal sanitario, tal y como se explicó en un principio en el comunicado.

Consultados responsables de Comunicación del Ayuntamiento, también han reconocido que hay que matizar el comunicado, que no se ajusta a los servicios que ofrecen los taxis granadinos.