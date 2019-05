Niños Mutantes, anfitriones en el Bull Festival: “No podemos defraudar”

El grupo Niños Mutantes actúa el próximo viernes como anfitrión en la primera jornada del Bull Music Festival que, en su tercera edición, se celebra en el Cortijo del Conde de Granada, volviendo a apostar por la mezcla de estilos. “No podemos defraudar”, dicen los granadinos.

Niños Mutantes, cuya actuación está prevista para las 22,45 horas del viernes 31 de junio, en el escenario Bull, se alegra de poder estar en “uno de los grandes festivales de Granada”, pero a la vez siente “mucha presión” al estar “delante del público” que le ha “visto nacer y crecer”.

En declaraciones a Europa Press, el miembro de Niños Mutantes Nani Castañeda ha explicado que, “cada vez que nos llaman para tocar en alguno de los grandes festivales de Granada, nos alegramos tanto como nos asustamos”.

“Nos lo tomamos muy en serio, nos genera mucha presión y sabemos perfectamente que no podemos defraudar porque estamos en nuestra ciudad, delante del público que nos ha visto nacer y crecer”, además de estar “rodeados de compañeros, granadinos y no granadinos, de altísima calidad”, ha agregado Castañeda.

El grupo tiene pocas fechas programadas en 2019, al ser año de “composición y grabación”, y va a “darlo todo” en su actuación para que el público “se lo pase en grande” y que su “participación se le quede en las neuronas todo lo posible”.

Para Castañeda, el Bull Music es un festival “necesario en Granada”, si bien “es verdad que, a veces, a nivel nacional, hay demasiados festivales cortados con el mismo patrón”.

“Está claro que eso significa que hay un público interesado y fiel a unos determinados estilos, pero no es menos cierto que hay un segmento importante de amantes de la música que no casan exclusivamente con los conceptos del pop-rock alternativo”, ha agregado el componente de Niños Mutantes, para quien, en este sentido, la cita granadina “cubre un hueco que no se estaba cumpliendo, mezclando de manera interesante y excelente todo lo que se está haciendo en el país, independientemente del género”.

La banda granadina, al hilo de esta reflexión, parte de la base de que “los prejuicios y corsés no sirven de nada” y de que “en lo ecléctico está la evolución y el desarrollo personal”. En este sentido, sus miembros dicen estar “deseando ver” a músicos como los raperos granadinos Ajax y Prok o los también locales Eskorzo, pero también a Fuel Fandango, C. Tangana o Sex Museum.

El grupo de rock sinfónico Mago de Oz, el rapero Nach y la banda de roots reggae Green Valley son otras alternativas en un cartel que, según ha destacado la organización del festival, apuesta “por la combinación de bandas emergentes y grupos consolidados”..

Así, Mago de Oz interpretará temas con los que se han dado a conocer a lo largo de su trayectoria, y otros más recientes. El rapero Nach pondrá sobre el escenario sus letras, especialmente las de su último trabajo discográfico ‘Almanauta’, con las que ha logrado conectar con el público más joven, y con sus inquietudes. Y Green Valley seguirá reivindicando “las injusticias sociales y cantando ese mensaje positivo con el que despertar las conciencias más dormidas”, ha señalado el Bull Festival, que ha agregado que la banda española está reconocida como una de las de reggae “más relevantes de la escena latina a nivel mundial”.

Completan el cierre de cartel Antílopez, Rapsusklei, Martina Karsch y Jason Cenador. En el apartado electrónico, se suman los pinchadiscos David Squillace, Carmen Gea, y Junior, junto a INT.

Estas propuestas se suman a las anunciadas anteriormente, como C. Tangana (23,30 horas del sábado 1 de junio, en el escenario Graná Brugal), Dorian, Rozalén, y Medina Azahara. La organización ha previsto también zonas de gastronomía, de ocio y descanso, zoco y otras actividades.