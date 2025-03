Nicky Jam, ﻿﻿Omar Courtz y Eladio Carrión destacan en el cartel del Granada Latina 2025

El Granada Latina Festival desvela un cartel de lujo para su cuarta edición. Tras reunir a más de 20.000 asistentes el año pasado, el evento vuelve este 2025 con más fuerza que nunca. Se celebrará el sábado 28 de junio en el Cortijo del Conde y grandes estrellas internacionales de la música urbana destacan en el cartel: Nicky Jam, Omar Courtz, De la Rose, Eladio Carrión, Hades6 y Luar la L. Además, dos djs de renombre como son Alvama Ice y Ballesteros pondrán ritmo a una jornada que convertirá a Granada, un año más, en la capital de los ritmos latinos.

Nicky Jam, uno de los pioneros del reguetón y figura clave de la evolución del género urbano, actuará en el Granada Latina Festival. Con una carrera que abarca décadas, temas tan icónicos como 'En la cama' junto a Daddy Yankee, 'Travesuras' o 'Hasta el amanecer' han consolidado su estatus de auténtica leyenda de la música latina.

También actuará en el Granada Latina Festival un habitual de las calles de Puerto Rico: Hades66. Un talento en alza que está respaldado por colaboraciones junto a grandes referentes del género como Blessd o De La Ghetto. Su capacidad para innovar, pero manteniéndose fiel a sus raíces le ha ganado una base de seguidores leales que esperan con ansias cada nuevo proyecto suyo.

También el puetorriqueño Omar Courtz actuará en el Granada Latina Festival, un artista que ha demostrado una evolución constante en su carrera como compositor e intérprete. En 2024 publicó su esperado primer álbum de estudio, 'Primera Musa', que debutó en el puesto #1 de álbumes latinos en Apple Music y alcanzó el no menos cotizado #6 en debuts globales en Spotify. Su éxito impulsó sus oyentes mensuales a más de 18 millones, ahí es nada, y fue reconocido por The New York Times como uno de los mejores álbumes del año. Además, se colocó en el Top 23 de Billboard Latin Albums, consolidándolo así como una de las figuras más influyentes de la nueva generación.

Otro que le va a la zaga es Luar la L, nombre artístico del puertorriqueño Raúl Del Valle Robles, un artista que destacó desde temprana edad en el freestyle, demostrando su talento lírico y capacidad de improvisación. Su incursión en la música se dio a través de redes sociales, donde comenzó a ganar notoriedad y construir una base de acérrimos seguidores. Su estilo, influenciado por el hip-hop y el trap, lo ha llevado a convertirse en una de las promesas más emergentes del género urbano. Y también estará en el Granada Latina Festival.

Otro artista que actuará en el festival de ritmos latinos de Granada es De la Rose, sin duda, una de las artistas revelación de esta temporada. Su talento le ha llevado a colaborar con cantantes y productores musicales de alto reconocimiento como Omar Courtz en los éxitos 'Kyoto' y 'Q U E V A S H A C E R H O Y ?', con Jhayco en la no menos conocida '3D' o con Mora en 'Maya Remix'.

Al Granada Latina Festival también llegará el rapero multi-platino y premiado en los Latin Grammy Eladio Carrión, que se ha consolidado como uno de los artistas más cautivadores del trap y reggaeton en español. El estadounidense, aunque de herencia puertorriqueña, ha dejado una huella impresionante hasta el momento desde que su carrera despegara en 2015: seis exitosos álbumes avalan su impresionante trayectoria, cuatro de los cuales han alcanzado el Top 10 en la lista de Top Latin Albums de Billboard.

En el Granada Latina Festival también actuarán dos talentos nacionales de proyección internacional: Alvama Ice y Ballesteros, que harán las delicias de los más dicharacheros a base de enlazar con maestría un sinfín de éxitos comerciales.

Con esta propuesta, el Granada Latina Festival sigue erigiéndose como una de las citas imprescindibles del verano, y esta edición no será la excepción.