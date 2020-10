Nehuén Pérez: “Vengo a aportar mi granito de arena con mucha humildad”

Nehuén Pérez se ha presentado en sociedad como nuevo jugador del Granada CF. El central, al igual que otros fichajes, llega con el discurso del club bien aprendido. El argentino afirma que el proyecto le ilusiona, entre otras cosas por la trayectoria del equipo y la posibilidad de jugar competición europea. El futbolista cedido por el Atlético de Madrid se define como un zaguero inteligente, disciplinado y fuerte.

Antonio Fernández Monterrubio y Fran Sánchez han dado la bienvenida a la última incorporación del mercado y le han agradecido su elección por Granada y su predisposición para recalar en el plantel de Diego Martínez. “El puede seguir evolucionando y ganar experiencia como otros jugadores que han venido cedidos”, ha declarado el director deportivo, que ha recalcado que Nehuén era la mejor opción de la entidad para reforzar el puesto de central.

“Se dio todo muy rápido. Me mostraron mucho interés. Cuando me llamó Fran me pareció una buena idea. El club viene en crecimiento”, ha manifestado el jugador, que portará el ‘3’ a su espalda. El internacional argentino ha expresado que su intención es “aportar mi granito de arena con mucha humildad” para que “sea un gran año” para las dos partes. El joven zaguero se ha definido como un defensor inteligente, disciplinado tácticamente y fuerte.

“Trataré de hacer todo lo que el entrenador me pida”, ha asegurado Nehuén, que ha agregado que un central debe tener “personalidad” para ganar minutos. El jugador cedido por el Atlético ha señalado que ya ha mantenido una conversación telefónica con Diego Martínez, que le subrayó “la humildad, que aquí todos somos iguales y nadie es más que nadie”. “Yo vengo a ayudar al equipo a que siga creciendo como club y trato de aportar mi granito de arena”, ha reiterado.

El joven futbolista ha admitido que no tenía mucho conocimiento del club cuando se gestó su fichaje, pero ha dicho que le agradó lo que le transmitió el club. “Aquí desde el primer momento en el que me llamaron me dijeron que iba a tener muchas oportunidades y eso me gustó”, ha explicado Nehuén, que ha apostillado que jugar en Europa es algo que le ilusiona para seguir creciendo.

Su incorporación llegó el último día de mercado, pero el jugador ha detallado que “era algo que no decidía yo”. “Son tres competiciones y yo tengo que jugar para crecer y que me vean desde la selección”, ha declarado el ex del Famalicao portugués, que espera ya con ganas su debut como granadinista.