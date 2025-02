La naviera Armas-Trasmediterránea se estrena en la conexión Motril-Melilla con buenas cifras

En el primer mes de funcionamiento, el número de pasajeros se ha incrementado un 33,5 respecto al mismo periodo del año anterior. Similar crecimiento ha experimentado los vehículos (36,7%) que viajan en las bodegas del ferry Tamadaba. Un buque de 1.500 metros lineales, diseñado para transportar 1.000 pasajeros y 300 vehículos y que puede desarrollar una velocidad de 24,5 nudos.

Durante el primer mes de funcionamiento de la línea bajo la gestión de Armas-Trasmediterránea se han movilizado un total de 276 Unidades de Transporte Intermodal (UTIs), como se denomina a los camiones en el argot marítimo, cargados principalmente de productos de alimentación, de primera necesidad y materiales de construcción para el abastecimiento de la población melillense.

“Estos primeros datos del año confirman que el mercado está respondiendo a las prestaciones en cuanto a horarios y rotaciones del buque habilitado por la naviera para la línea con el objetivo de que Motril vuelva a convertirse en referente de las comunicaciones marítimas entre la península y la ciudad autónoma de Melilla”, ha indicado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.

En estos momentos, Armas-Trasmediterránea está realizando tres rotaciones semanales: los jueves y viernes, con llegada a Motril a las ocho y media de la tarde y salida a las once y media de la noche, y el domingo, que llega al Puerto de Motril a las diez de la noche y regresa al de Melilla a las once y media. La naviera reforzará la línea con rotaciones adicionales en periodos vacacionales y cuando exista gran demanda del servicio. “Unos horarios que favorecen a los melillenses que quieran viajar en fin de semana, pero también a los estudiantes del campus universitario de Melilla, dependiente de la UGR, y a los trabajadores y funcionarios que tienen su residencia en la península”, ha señalado García Fuentes. La línea regular marítima entre los puertos de Melilla y Motril entró en funcionamiento en julio de 2011, aunque no fue hasta diciembre de 2020 cuando es declarada de interés público.