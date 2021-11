National Geographic elige Granada y la Alhambra como uno de los 25 destinos para viajar en 2022

National Geographic publica este viernes su lista Best of the World 2022, que incluye 25 destinos para viajar en el año que comienza en menos de mes y medio, y entre los cuales se halla la ciudad de Granada y la Alhambra en la categoría de 'En familia'. La selección ha sido elaborada por los equipos de todas las ediciones internacionales de Traveler NG.

La lista Best of the World 2022 de National Geographic se publica en la web con vídeos y fotografías de cada uno de los 25 destinos y cuatro enclaves más que ha seleccionado el equipo de Viajes National Geographic, la revista de viajes líder en el mercado español. La edición en papel publica el reportaje completo a finales de diciembre.

Creada y escrita en colaboración de todos los equipos de National Geographic internacionales, esta selección llega a millones de lectores cada mes a través de sus revistas y sus websites. La lista se elabora a partir de las propuestas locales. La de Granada fue realizada por la revista Viajes National Geographic, que se edita en España en versión impresa desde hace 23 años y que tiene también su versión digital (viajesng.es).

Cinco destinos más en España

La selección que aparece este vienes en viajesng.es se completa con cuatro destinos más seleccionados por los expertos de Viajes National Geographic, uno por cada categoría: naturaleza, aventura, cultura, sostenibilidad y familia. De este modo, en la lista Best of the World 2022 de Viajes NG hay un total de 30 destinos.

Las cinco propuestas que se añaden a la lista son Menorca como nuevo gran destino cultural de España gracias a su apuesta por el arte contemporáneo y por la dinamización de la cultura talayótica.

Somiedo, el gran safari de España, dentro de la categoría de aventura y vida salvaje. La ría de Bilbao como ejemplo de turismo sostenible por su apuesta por la desindustrialización 25 años después de la apertura del Guggenheim. La Transpirenaica, el gran sendero de los Pirineos, como propuesta de aventura y turismo activo.

Dividida en cinco categorías -Naturaleza, Aventura, Cultura, Sostenibilidad y Familia- la lista de este año rinde honor a los parques nacionales y a la vida salvaje, a las actividades al aire libre y al turismo sostenible. Además, este año la lista celebra el 50 aniversario de la convención de la Unesco con lo cual diez destinos han sido destacados.

Lista completa

Cultura

Montes de Jingmai, región de Yunnan, China (nominada por National Geographic Traveler China).*

Tin Pan Alley, el callejón de la música (Londres), Reino Unido.

Hokkaido y la cultura del pueblo ainu, Japón.

Isla de Procida, Italia.

La ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Sostenibilidad

Cuenca minera del Ruhr Valley, Alemania (nominada por National Geographic Traveler Alemania).

Parque Nacional Yasuní, Ecuador (nominado por National Geographic Traveler América Latina).*

Łódź, Poland (nominado por National Geographic Traveler Polonia).*

Cañón del río Columbia (Oregón/Washington), Estados Unidos.

Parque Nacional Chimanimani, Mozambique.

Naturaleza

Franja del Caprivi, Namibia (nominada por National Geographic Traveler Italia).

El cielo estrellado de Minnesota del Norte, Estados Unidos.

Lago Baikal, Rusia (nominada por National Geographic Traveler Rusia).*

Reserva Forestal Selva Maya, Belice.

Santuario Natural Wildlife Wonders, en Victoria, Australia (nominada por National Geographic Traveller Reino Unido).

Aventura

Ruta ciclista del Sena, Francia (nominada por National Geographic Traveler Francia).

Costa Rica (nominado por National Geographic Traveler Corea).

Senda Nepisiguit Mi’gmaq, New Brunswick, Canadá.

Islas Palau (nominadas por National Geographic Traveler India).*

Arapahoe Basin, Colorado, Estados Unidos.

En familia

El Danubio (nominado por National Geographic Traveler Rumanía).*

Costa Licia, Turquía (nominada por National Geographic Traveler Turquía).*

Granada y La Alhambra, España (nominada por Viajes National Geographic). *

Isla de Bonaire, Antillas (nominada por National Geographic Traveler Países Bajos)*

Costa Este de Maryland, Estados Unidos.