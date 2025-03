Mutuactivos analiza los planes de pensiones de empleo para captar y retener el talento en las empresas

Mutuactivos, la entidad de gestión de activos del Grupo Mutua Madrileña, y Cámara Granada, han celebrado el XI Foro para Directivos de Recursos Humanos bajo el título “Novedades y ventajas fiscales para empresas en el ahorro para la jubilación de directivos y empleados”.

El encuentro ha contado con la participación de Ricardo González Arranz, director general de Mutuactivos Pensiones, quien ha hecho un análisis de la situación del sistema público de pensiones en España y de los sistemas de ahorro privado, tanto empresariales como particulares. En el evento han participado 60 empresas, en un acto convertido ya en referente en la gestión de los Recursos Humanos en Granada.

"El envejecimiento de la población y la baja natalidad ponen en riesgo la viabilidad del sistema público de pensiones a largo plazo", ha señalado Ricardo González Arranz. A su juicio, el sistema ya está tensionado y, como consecuencia de la evolución demográfica, su sostenibilidad está en entredicho. “Es el principal problema socioeconómico de España”, ha alertado González Arranz, que prevé que cada nuevo gobierno se verá obligado a reformar el sistema.

Ante esta situación, las fórmulas de ahorro privado para la jubilación cobran gran importancia, tanto a nivel individual como empresarial, donde está creciendo el interés por implementar sistemas en favor de sus empleados y directivos.

“Los planes de pensiones de empleo son un instrumento en el que contribuyen tanto las empresas como los empleados y que cada vez está cogiendo más fuerza. Estos vehículos permiten hacer aportaciones de hasta 10.000 euros al año, desgravables fiscalmente, una cantidad que permite construir el colchón necesario para no perder poder adquisitivo cuando llegue la hora del retiro laboral”, ha apuntado González Arranz.

Pero, además, los planes de empleo se han convertido en una parte esencial de la marca empleadora de las compañías, como un beneficio cada vez más demandado dentro de los programas de protección social. “Contar con este elemento dentro de la política retributiva genera satisfacción entre los empleados y ayuda, por tanto, a retener el talento. Igualmente, es un punto importante en la atracción de nuevos profesionales”, ha explicado el directivo de Mutuactivos.

Durante su intervención, Ricardo González Arranz ha asegurado que los planes de pensiones de empleo ofrecen beneficios fiscales de los que pueden beneficiarse tanto las empresas como sus empleados. “Los trabajadores pueden deducirse las aportaciones al plan, mientras que las compañías pueden beneficiarse de una deducción del 10% en el Impuesto sobre Sociedades por las contribuciones para empleados con salarios inferiores a 27.000 euros, así como de una reducción en las cotizaciones sociales”, ha recordado.

En el ámbito particular, el directivo ha destacado la importancia de ahorrar a través de un plan de pensiones o de otras fórmulas específicas, como los seguros de ahorro. No obstante, criticó el recorte del beneficio fiscal que han tenido los planes en la última reforma, que limita las aportaciones anuales con desgravación a los 1.500 euros. “Con ese tope, no se puede generar un ahorro suficiente para complementar a la pensión pública”.