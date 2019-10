El Museo Memoria de Andalucía convertirá a las familias en arquitectos por un día

El Museo Memoria de Andalucía continúa con la programación especial por su décimo aniversario. El próximo domingo 27 de octubre, la programación está dedicada a la arquitectura, coincidiendo con el reconocimiento de la revista National Geographic al Museo Memoria de Andalucía como uno de los 10 museos del mundo con “arquitectura espectacular”. Edificios que “vale la pena ver por los méritos estéticos de su diseño, así como por su contenido creativo”.

Así, este domingo 27 de octubre, el público familiar se convertirá en arquitecto “por un día”, un festival lleno de actividades que ayudarán a estimular la creatividad de grandes y pequeños. Una aventura en familia que nos acercará a la arquitectura a través de cuentos, talleres, juegos y mucha diversión.

Por orden de llegada, las familias podrán inscribirse ese mismo día en las diferentes actividades y cuentacuentos que se han diseñado en torno a la arquitectura.

A pequeña escala

Un cubo, un rectángulo, una elipse… Estas formas y muchas otras son las que usan los arquitectos para crear y diseñar sus edificios. Para ello necesitan inspirarse y tomar referencias de otros lugares a través de sus viajes por el mundo. En esta ocasión, se podrá conocer la arquitectura de Alberto Campos Baeza a través del edificio que alberga el museo. Es un taller para niños de 4 a 12 años, que comenzará a las 12:15 horas.

Arquitectura y sostenibilidad: La casa ecológica

La arquitectura ecológica es aquella que proyecta, recicla y construye edificios sostenibles para el hombre y el medio ambiente. La ecología y la construcción no están reñidas, y optar por este tipo de proyectos es apostar por el medioambiente. Es, en definitiva, apostar por el futuro. El taller para niños de 6 a 12 años tendrá lugar a las 11:30 horas.

¡Bienvenidos a palacio!

¿Conoces las distintas medidas de longitud que se han usado a lo largo de la historia? Con el taller que ofrece el Museo Memoria de Andalucía, los niños de 4 a 12 años podrán ponerlas en práctica. Se acercarán al edifico hispanomusulmán más emblemático de la ciudad y conocerán sus materiales constructivos y las diferentes técnicas decorativas que usaron en él. El horario del taller es de 13:15 y 14:15 horas.

No es una caja

Cuántas veces nos ha pasado que hemos regalado un juguete superchulo y moderno a un niño y el susodicho se ha entretenido mucho más con la caja que lo contenía. Seguro que más de una. Y este cuento de Antoinette Portis es un claro ejemplo de lo que puede dar de sí una caja. Taller para todos los públicos. Horario: 11:30 y 14:15 horas.

Los tres cerditos y el lobo

Tres cerditos hacen sus casas, pero para tardar menos y jugar, los dos primeros las hacen de paja y maderas, mientras el mayor se esfuerza más y la hace de ladrillo. Cuando llega el lobo feroz soplando, tira la casa del primero y luego del segundo, que se refugian en la del tercero. ¿Cómo acabará la historia? En el museo se revive este domingo este clásico cuento popular en un taller para todos los públicos, a las 12:30 horas.

Por cuatro esquinitas de nada

Esta es la historia de Cuadradito, un pequeño cuadrado que quiere jugar junto a sus amigos redonditos en la casa grande, pero que no consigue pasar por la puerta redonda. Ninguno de sus amigos tiene esquinitas y no tiene problemas para pasar por la puerta, pero él, con sus bordes rectos no lo consigue de ninguna de las maneras. Tras buscar y descartar distintas soluciones, los redonditos encuentran la feliz solución. Esta historia de Jérôme Ruillier se contará en un talle para todos los públicos, a las 13:30 horas.

Información práctica

Fecha: 27 de octubre

Horario: de 11 a 15 horas

Precio: 7 € por asistente.

Lugar: Museo Memoria de Andalucía. Centro Cultural CajaGranada. Avenida de la Ciencia nº2, 18006 Granada

Condiciones para asistir al Festival “Arquitectos por un día”: La actividad está dirigida a niños desde 2 años acompañados por un adulto. Deben comprar la entrada tanto de adultos como la de los niños a partir de los 2 años. Los menores deben ir acompañados al menos por un adulto durante toda la actividad.

Los diferentes talleres y cuentacuentos en los que quieran participar a lo largo de la mañana, se reservarán el mismo día por orden de llegada.