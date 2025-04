El mundo del flamenco y la cultura sale en defensa de Manuel Liñán por los ataques homófobos en redes

El bailaor granadino Manuel Liñán ha sido víctima de ataques homófobos en las redes sociales tras su aparición en un vídeo bailando en bata de cola y con un mantón. La publicación se hizo en la cuenta de Facebook de la web deflamenco.com y acumuló más de 100.000 visualizaciones hasta que fue retirado. En ese tiempo obtuvo más de medio millar de comentarios, muchos de ellos ofensivos. "Me siento realmente agredido, muy desprotegido", ha comentado el propio Liñán. Pero no está solo.

"De horror ver a este maromo de esa guisa"; "No jodan, esto es lo último que me quedaba por ver, no se le enreden los hue… en el vestido!"; "Que raro que no resbale con el aceite"; "Vicioso, enfermo, degenerado"; son algunos de los insultos recogidos por El País. Ya han salido defensores del bailaor ante esta denigrante campaña.

Entre las primeras reacciones, la de la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. "El flamenco es un arte libre, plural y valiente. También la mejor escuela de tolerancia", ha dicho en un mensaje difundido a través de su perfil de la red social X. "Liñán es pura inspiración y una referencia para todos", ha expresado David Coria, otro de los artistas y coreógrafos flamencos más importantes del momento. Y así una numerosa lista de compañeros que han expresado su repulsa a estos ataques como Manuel Fernández El Carpeta, Adela Algarín, Ángeles Castellano, Miguel Ángel Heredia, José Anillo, Jesús Méndez, Ana Palma, Patricia Guerrero, Alberto Sellés, Juan Tomás de la Molía, Pitingo, Jesús Carmona, Mara Rey, José Manuel Álvarez, Rosario Toledo, Águeda Saavedra, Carmen La Talegona, El Choro, Karime Amaya o Francisco Vinuesa.

Manuel Liñán se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes indiscutibles del baile y el flamenco en España. No en vano, en 2017 fue reconocido con el Premio Nacional de Danza, el máximo galardón con el que se distingue a un artista de las artes escénicas. En estos momentos interpreta la obra 'Muerta de amor', presentada con gran éxito en el Festival de Jerez hace apenas dos meses.