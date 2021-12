El mundo se mueve gracias a personas que hacen cosas que alguien dijo que no se podían hacer. Esta es la clave.

Nadie escapa a esta tarea: todas y todos podemos hacer algo valioso para mover el mundo.

Necesitamos una palanca para mover el mundo. Puede que cuando Arquímedes dijo aquello de "dadme un punto de apoyo y moveré el mundo" pensara en la creación del sistema de poleas, pero su teoría de la palanca sirve también para crear un mundo más justo.

Para mover el mundo necesitamos APRENDER para poder avanzar. Y eso se puede hacer así:

⁃ Hacerse preguntas

⁃ Humidad: decir no lo sé

⁃ Aprender de otros

⁃ Pedir consejo a expertos

⁃ Buscar saber lo que no sabemos

⁃ Experimentar, hacer

⁃ Adquirir competencias emocionales

⁃ Buscar referentes

⁃ No temer el error

⁃ Pedir feed-back

⁃ Priorizar, darnos tiempo

⁃ Pasarlo bien

Y, además, saber que es importante hacer pequeños actos para cuidar a los demás en tiempos complejos y seguir un buen camino para mover el mundo:

-Reconocer

-Agradecer

-Escuchar

-Ser más amable

-Pedir disculpas

-Expresar más certezas y claridad

-Expresar más lo positivo

-Sonreír

-Cumplir los pequeños compromisos

-Expresar humildad

-Compartir el éxito de los demás

-Empatizar

Sabiendo además lo que mata la innovación:

-Esto nunca lo hemos hecho aquí

-Esto no lo hacemos nunca así

-Va contra las reglas

-¿Quién asume el riesgo?

-Nosotros somos diferentes

-Ya lo probamos

-Mi amplia experiencia me dice que...

-No es prioritario

-No hay recursos

-No funcionará

-¡Uf! Más trabajo

Y para mover el mundo necesitamos también innovar. Y la innovación necesita tener en cuenta algunas ideas para ayudar a que realmente se mueva:

1. No creer que tenemos la razón

2. Ser desobediente de forma inteligente

3. Valorar la intuición

4. Conversar

5. No estigmatizar la excentricidad

Y, mejor aún, si tenemos en cuenta las 5 claves de éxito por Jezz Bezos:

1. Pensar mucho en los clientes

2. Ser apasionado

3. Asumir los mayores riesgos

4. El miedo somos nosotros: es el miedo a fracasar

5. Estar equivocado no es malo si experimentamos

Y es que si podemos soñar aunque nadie entienda nuestro sueño; si estamos dispuesto a perder; si somos capaces de luchar sin apoyo; si podemos resistir un largo viaje en soledad; si los falsos rumores no nos afectan; si no nos afecta el desprecio; si no esperamos recompensa aunque ganemos, movamos el mundo porque estamos preparados, ya que innovar es una forma de entender la vida.

La mayoría de las veces el éxito consiste en comenzar y en no parar. Y suelen ganar los que más resisten. Pero otras veces hay que retroceder e ir para atrás. Sin duda, hay que tener en cuenta que cambiar de idea no siempre es rendirse, es APRENDER. Así podemos cambiar el mundo.