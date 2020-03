Motril acogerá una manifestación en el Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las representantes de UGT y CCOO en la costa granadina, Elvira Rodríguez y Pilar Hidalgo, respectivamente, han presentado este jueves por la mañana, en rueda de prensa, la manifestación que se desarrollará en Motril el próximo domingo 8 de marzo, con salida a las 12:00 horas desde la sede de los sindicatos hasta la Plaza de la Coronación.

Elvira Rodríguez, responsable de UGT en la comarca de la costa granadina, recuerda que “la igualdad real entre mujeres y hombres tiene que pasar por una Igualdad laboral y económica, de otra forma dicha igualdad es ficticia”. Por ello, defiende que la verdadera recuperación económica de nuestro país pasa “por el reconocimiento del trabajo remunerado de las mujeres en términos económicos, ya que es una vía primordial de reactivación del consumo y, por tanto, de la reactivación económica”. “Aunque las razones de la discriminación a las mujeres no son sólo económicas, no se puede olvidar que una sociedad que no afiance los derechos de su ciudadanía, incluido el derecho a la igualdad de oportunidades, no será una sociedad desarrollada ni política ni económicamente”, ha dicho Rodríguez (UGT).

“De ahí la importancia de que las organizaciones sindicales de clase, como UGT, defiendan y trabajen por los derechos de la mujer en las empresas”, afirma la ugetista, “proporcionando los instrumentos necesarios para asesorar en igualdad entre mujeres y hombres, tanto para la negociación de los Convenios colectivos como para los Planes de igualdad, que a partir del próximo 7 de marzo son obligatorios para las empresas con más de 150 trabajadores y trabajadoras, así como para formar a delegados y delegadas sindicales en Igualdad de oportunidades”.

Por su parte, Pilar Hidalgo, responsable de CCOO en la comarca de la Costa, ha denunciado que en este 8 de marzo se debe denunciar “que persisten problemas muy graves entre las mujeres como son: mayores tasas de inactividad, más paro, más precariedad laboral, una brecha salarial de 7 puntos con respecto a los hombres (en Granada un mujer cobra 3.019 euros menos al año que un hombre de media) y por consecuencia una mayor brecha en las pensiones”. Además, desde CCOO denuncian “la falta de servicios públicos para la conciliación y la corresponsabilidad, barrera que aleja a las mujeres del empleo”. “Sin olvidar, asegura Hidalgo, las intolerables cifras de violencia machista, cuya expresión más brutal son los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, que alcanzan cifras insoportables: 14 mujeres asesinadas en España, 4 en Andalucía, 2 de Granada y que condenamos enérgicamente”.

Algunas medidas que proponen desde CCOO para paliar todas estas desigualdades pasan por el diseño de un Plan Andaluz contra la Brecha Salarial con los agentes sociales, “para analizar la brecha territorial y provincial, y plantear medidas diferenciadas y equitativas en los territorios, así como avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando la financiación necesaria y el estricto cumplimiento de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género para Andalucía”.