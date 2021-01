El Ayuntamiento de Motril ha iniciado el ingreso de las ayudas económicas, al comercio y la hostelería, enmarcadas en la convocatoria (publicada el pasado mes de diciembre) para la concesión de urgencia de las mismas por un importe de 400.000 euros a negocios del municipio de Motril con establecimiento físico abierto al público afectados por el cese de la actividad debido a la declaración del estado de alarma por el Covid-19. Dichas ayudas, hasta un máximo de 1.000 euros por establecimiento, fueron solicitadas por los interesados entre los días 10 y 16 de diciembre de 2020.

El Ayuntamiento concederá una cuantía única de 1.000 euros a cada uno de los solicitantes que sean titulares de la actividad económica cuyos establecimientos tuvieron que suspender su apertura al público, atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulaban los niveles de alarma 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19 en Andalucía.

En el citado plazo, se registraron un total de 382 solicitudes, de las que casi 200 fueron aprobadas siendo notificado a los comercios tanto este hecho como, en su caso, de la denegación. En esta misma semana ya se ha iniciado el proceso de ingreso de los importes previstos a una treintena de comercios, algo que continuará de manera inmediata hasta el pago, esta misma semana, de la totalidad de las solicitudes aceptadas; mientras que los interesados cuya solicitud no haya sido aprobada, disponen de un mes para presentar el correspondiente recurso.

La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, ha declarado al respecto que “el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy importante y responsable para ayudar al sector comercial y hostelero, sobre la base de unas ayudas que se han aprobado de una manera rigurosa y siempre observando, al máximo, la cobertura legal que permite concederlas”. En cuanto a las solicitudes denegadas, la alcaldesa ha señalado que esto “no responde a un criterio arbitrario ni del gobierno local ni de la administración municipal, sino que los motivos de la no concesión responden al cumplimiento estricto de la normativa que el consistorio no puede incumplir bajo ningún motivo, ni Motril ni en cualquier otro municipio”.

La primera edil ha agregado que “es nuestra voluntad que esos 400.000 euros, para cuya libranza se hizo un verdadero esfuerzo municipal, se gasten íntegramente en estas ayudas”, por lo que el plazo de un mes concedido para las alegaciones aún pueden dar la oportunidad de resolver positivamente las mismas”. Para García Chamorro, la concesión de ayudas o subvenciones supone “la entrega de dinero público y esto está sujeto, sí o sí, a la más estricta fiscalización, dentro del más absoluto respeto y cumplimiento de la ley, y esto debe ser entendido por todos y, sobre todo, por quienes crean entender que las ayudas se dan sin más”

Alegaciones

De hecho, la denegación –que ha afectado a 190 solicitudes que ahora abren su vía de recurso- se ampara en algunos de los siguientes motivos tasados en la normativa estatal y autonómica; así, se denegaron 82 que no cumplían el requisito de tener la condición de beneficiarios conforme a la Ley General de Subvenciones. Igualmente, 38 no fueron estimadas –en el caso de hostelería- por ser beneficiarios ya del no devengo de la tasa por utilización de Dominio Público. También, una de las solicitudes fue denegada porque la misma persona, física o jurídica solicitante, sólo podrá ser beneficiario de una ayuda. 2 se descartaron al presentarse fuera de plazo.

Por otro lado, 67 solicitudes no podían prosperar al tener los solicitantes deudas pendientes con la administración municipal. Algo que, tal y como se ha informado a los solicitantes, “puede solventarse resolviendo la situación mediante las herramientas que existen a disposición de todos los ciudadanos, como los planes de pago, concesiones de fraccionamiento o aplazamiento, etc… y eso ya supone una situación normalizada”, ha declardo Peña, que ha apelado a los interesados “a que acudan al área de Salud y Consumo para cualquier información al respecto o a través de las vías telemáticas o telefónicas existentes porque siempre hay soluciones muy eficaces y rápidas, siempre dentro de la legalidad obligatoria”, ha dicho la edil.

El objetivo del Consistorio, con estas ayudas, es impulsar la actividad económica en el término municipal de Motril, inyectar liquidez a las empresas para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, amortiguar la reducción drástica de ingresos que han sufrido durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y proteger el interés general del municipio mediante el soporte económico al comercio minorista local para promocionarlo e impulsarlo y minimizar el impacto de la crisis económica provocado por el Covid-19.