Una avería ha afectado a los motores de al menos tres vehículos que, previamente, habían repostado gasolina 95 en el surtidor Cepsa GeraSil de esta compañía junto al Palacio de Deportes, en el Paseo del Emperador Carlos V. Se trata de un coche de combustión interna, otro híbrido y una moto de reparto. La causa parece estar en una filtración de agua en el tanque que dispensa este combustible en la citada estación de servicio, y cuyas mangueras permanecen inhabilitadas momentáneamente hasta esclarecer los hechos.

"Reposté gasolina 95 en el surtidor Cepsa GeraSil Granada, al lado del Palacio de Deportes, y pocas horas más tarde el motor dejó de funcionar estando el coche en marcha. Ya no arrancaba. Llamé al seguro, la grúa vino y lo llevó al taller de Seat Vigilsa", denuncia Luis Velasco, uno de los usuarios afectados, mediante un mensaje que ha hecho circular a través de chats de sus contactos más cercanos y al que ha tenido acceso GranadaDigital.

Tal y como él mismo manifiesta, los hechos se remontan al lunes 9 de enero, aunque su sorpresa llegó el día 11 por la mañana cuando recibió la respuesta del taller oficial de la casa Seat: "Me llamaron para decirme que habían encontrado agua en el depósito. No han podido proceder con la reparación porque este hecho no lo cubre la garantía. El coche tiene dos años. El seguro tampoco se hace cargo porque no es un hecho derivado de la circulación. De momento, tendré que hacerme cargo yo de la reparación o esperar una respuesta de Cepsa".

Luis cuenta que fue a comunicarle a la trabajadora lo ocurrido la misma tarde del día 11. En el mismo surtidor coincidió con una mujer a la que también le sucedió lo mismo tras echar gasolina el 9 de enero. En su caso, con un Toyota Hybrid. Ambos rellenaron dos hojas: una de reclamaciones para Consumo y otra para dar parte a Cepsa de la incidencia. "La mujer fue muy amable y estaba preocupada pensando en la cantidad de gente que había repostado aquel día", reconstruye el afectado.

"El día 12 por la tarde hablé con el encargado de la gasolinera y me estuvo comentando que ya habían mandado al delegado o jefe de zona el parte de la incidencia, y que ya era Cepsa quien nos tendría que dar una respuesta de qué es lo que van a hacer", prosigue.

También a través de Twitter ha obtenido respuesta de Cepsa España, quien le comunicó que se pusiera en contacto con ellos vía telefónica: "El viernes 13 me llamaron y me dijeron que habían hablado con la estación de servicio y que ya eran conocedores del problema. Que alguien, o bien la estación de servicio o un técnico comercial se pondría en contacto conmigo para comunicarme que van a hacer con este asunto".

De momento, continúa a la espera. Reclama una indemnización directa por el daño ocasionado a su vehículo, otra indirecta por las molestias causadas y el tiempo perdido y una tercera por las dos horas de trabajo que perdió a causa de la avería.

Y todo el entorno del Paseo de Carlos V y el Palacio de Deportes está plagado de carteles tratando de dar con más posibles perjudicados por esta supuesta filtración de agua en el combustible del surtidor. Este periódico se ha puesto en contacto con Cepsa a fin de conocer su postura, sin haber obtenido, por el momento, respuesta.