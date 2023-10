MostazaGreen presenta su nueva carta en un ‘ring’ de boxeo con humor, ‘influencers’ y sorpresas

En un ring de boxeo con unos púgiles muy particulares, mucho humor, regalos y el característico sabor de sus deliciosas creaciones, MostazaGreen presentó este miércoles la nueva carta que ofrecerá a sus comensales en lo que queda de 2023 y el próximo año 2024. Un evento divertido y cargado de sorpresas que bajo el título 'La Velada Burger', y simulando un combate de boxeo, reunió a cerca de 200 personas en el amplio restaurante con el que la empresa cuenta desde 2022 en la Avenida Federico García Lorca.

Nadie quiso perderse la cita, que contó con comidistas, influencers como el valenciano RicarditooFit, el malagueño Edu The BurgerLab, el sevillano IvanFoodChallenge o los granadinos El coleccionista de hamburguesas y Cristian Enmallao. Otro Christian, natural de Granada, en este caso el cómico Christian García, amenizó amenizó la velada entre degustaciones, retos y ‘rounds’ al ritmo de Rocky. La lista de ‘influencers’, hasta 25 en total, se completó con rostros granadinos y foráneos del universo foodie y otros ámbitos como Cabezones de Oro, Isabel Peña Navarro o María José Vaca Zea, conocida como ‘Pitukav’. No faltaron representantes del mundo de la empresa como el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada (AJE), Carlos Álvarez, quien también es consejero delegado de Terceto Comunicación, ni tampoco de la jet set granadina, caso de Sergio Ávila, Mister España 2023 representando a la provincia de Granada.

El evento se planteó como una velada de boxeo en la que los distintos platos que conformarán la nueva carta de MostazaGreen se presentaron a modo de combate. Más adelante, en los retos, Edu TheBurgerLab, RicarditooFit, IvanFoodChallenge, El Coleccionista de hamburguesas y Cristian Enmallao se midieron para ver quién de los tres era capaz de comerse en menor tiempo una de las suculentas hamburguesas de la nueva propuesta gastronómica. Eso sí, con la dificultad añadida de tener que hacerlo usando guantes de boxeo. A ese mismo desafío también se tuvieron que enfrentar ocho personas del público elegidas al azar por el conductor de la gala, el periodista Miguel López.

Los ‘round’

Con las cartas sobre la mesa, los dos primeros ‘round’ de la noche pusieron a prueba el sabor de sendos entrantes que saltarán a la carta de MostazaGreen. “A un lado del cuadrilátero, con sus deliciosos triángulos de maíz tostado, crema agria, chili con carne, jalapeños, guacamole, pico de gallo y cebollino, llegados desde el mismísimo centro de México… ¡los ‘Nachos MostazaGreen’!”, vociferó entre el jolgorio del público el presentador, vestido como un árbitro de boxeo para la ocasión. “En el otro lado, con el carácter del mejor bacon crispy, la frescura del cebollino y embadurnados en suculenta salsa ponme fries, démosle la bienvenida a nuestros… ¡‘Aros de Cebolla’!”, repitió.

Cada asalto fue introducido con música y un cartel anunciador de la ronda en cuestión que se correspondía con uno o varios platos de la nueva carta. Acto seguido, en cada uno de ellos, se iba produciendo un receso de casi media hora para que los cerca de 200 asistentes pudieran degustar las creaciones. Así sucedió también con la hamburguesa ‘Crunchy Chicken 2.0’, reformulada con nuevos ingredientes tras lograr el título de ‘Burger del mes’ bajo la denominación de ‘Ankara’; la ‘American Smash Burger’; la ‘Sobrasona 2.0’, que volvía a la carta; la ‘Trastévere’ y la ‘Queen Cheese’.

Esta última hamburguesa fue elegida como la mejor de 2022 en el concurso ‘La Burger del Año’ por los clientes de MostazaGreen. Un título con el que se alzó al conseguir 650 de los 1.700 votos totales que le valieron para volver a la carta 2023–2024. Sus 180 gramos de ternera madurada, pan brioche, crema ligera de queso de cabra, pimiento caramelizado, migas de bacon crujiente y cebolla frita conquistaron hicieron que ‘La Reina’, un apelativo que le va como anillo al dedo, conquistara los paladares de los clientes.

Christian García, los retos de comida y un nuevo local

Tras el segundo asalto, y luego más adelante ya con el estómago bien lleno, el turno fue para el cómico Christian García, quien puso una nota más de humor en la velada con dos monólogos de 15 minutos. En el primero explicó su experiencia en el entorno gastronómico y curiosidades en el mundo de la cocina, mientras que en el segundo se centró en su trayectoria profesional, después de que los presentes se solazaran con la ‘Sobrasona 2.0’ y la ‘Trastévere’, momento que también se aprovechó para sortear una camiseta del Granada CF.

Y entre el cuarto y el quinto asalto, turno para los retos de comida. Primero con Edu TheBurgerLab, RicarditooFit, IvanFoodChallenge, El Coleccionista de hamburguesas y Cristian Enmallao, y después con los ocho asistentes elegidos de entre el público. El presentador Miguel López hizo las veces de narrador deportivo mientras los contendientes se las arreglaban para comerse las hamburguesas en el menor tiempo posible pese a los incómodos guantes.

Como broche de oro a la velada, se anunció la apertura de un nuevo restaurante MostazaGreen en la Avenida de la Ilustración del PTS, en el Distrito Zaidín, una zona de expansión de la ciudad que cuenta con un inconfundible ambiente universitario. Se trata del tercer local de MostazaGreen, que echó a andar en 2019 con la apertura de su primera hamburguesería en calle Jáudenes, en la intersección con Alhóndiga. Un negocio que, andando el tiempo y gracias a la confianza y la fidelidad de sus clientes, ha ido creciendo desde entonces hasta convertir a esta marca en el gran referente granadino entre los amantes de las hamburguesas.