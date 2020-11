Moreno respalda a las empresas de dulces navideños y anima a consumir productos andaluces

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado el respaldo del Gobierno andaluz a las empresas productoras de dulces de Navidad que, según ha dicho, son símbolo de calidad reconocida tanto nacional como internacionalmente y fruto del esfuerzo, cariño y compromiso de muchas generaciones, familias, trabajadores y empresarios.

Moreno, que ha visitado la fábrica de mantecados La Flor de Rute ubicada en este municipio cordobés, ha afirmado que se trata de una empresa familiar que se ha hecho de abajo a arriba y que es el claro ejemplo de que hay pequeñas y medianas empresas que han sabido crecer desde la máxima calidad, con humildad y con esfuerzo.

De este modo, ha manifestado que empresas como ésta demuestran que desde Andalucía somos capaces de exportar calidad por lo que ha animado a todos los andaluces a consumir nuestros productos que son completamente seguros. “Hay que consumirlos porque generan confianza ya que son muchos años trabajando desde la calidad, el rigor y la seguridad, porque hay pocos que ofrezcan la variedad y calidad que se ofrece desde Andalucía y porque estas empresas están gestionadas desde la humildad, el sacrificio y el esfuerzo y son capaces de distribuir a cualquier rincón de España, de Europa y del mundo”, ha agregado.

El presidente andaluz ha aseverado que este año está siendo muy complicado para todos a raíz de la pandemia de la Covid-19 que ha condicionado toda la actividad económica, al mismo tiempo que ha señalado que la próxima Navidad será distinta a otros años, pero ha incidido en que hay que vivirla consumiendo nuestros productos andaluces. “Pido a los andaluces que los consuman, que los compren, que los regalen o distribuyan porque saben que en ellos va parte del alma de Andalucía, de nuestra forma de ser, de trabajar y de la pasión y el cariño que le ponen todos y cada uno de los trabajadores”.

Además, ha resaltado la gran capacidad emprendedora de un municipio como el de Rute y el talento que han demostrado los pequeños y los medianos empresarios que con su capacidad, innovación y proyectos están consiguiendo abrir mercado, lo que debe ser un aliciente para el futuro de Andalucía. “Somos capaces de crear y vender. Andalucía es gran potencia comercial y productora y a pesar de la pandemia saldremos adelante. No está siendo un buen año, pero los dulces de Navidad van a ser productos estrella de exportación no sólo al conjunto de España, si no de Europa”, ha terminado.