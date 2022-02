Moreno asegura que no hará "perder ni un minuto a los andaluces" si hay un bloqueo en el Parlamento

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado ese miércoles que quiere seguir sumando apoyos al proyecto político del PP porque "somos el partido de las clases medias", y reprocha a PSOE y Vox que le "condicionen" porque tienen una "confluencia de intereses para desgastar y tumbar a este gobierno".

El mandatario ha afeado a Vox sus "ansias electorales" pero ha asegurado que "mientras tenga energía, fuerza y alguna posibilidad parlamentaria voy a seguir negociando para estirar todo lo que pueda esta legislatura", aunque subraya que no hará "perder ni un minuto a los andaluces" si hay un bloqueo en el Parlamento.

Durante su intervención en la clausura del congreso del PP de Lepe, en el que ha sido reelegido como presidente Juan Manuel González, Moreno también ha resaltado que la comunidad "ha crecido un punto más que la media del conjunto de las comunidades", en referencia a los datos del PIB del cuarto trimestre, y ha destacado que ese crecimiento ha sido "gracias al esfuerzo colectivo y a las reformas" del gobierno del cambio, que han hecho de Andalucía "una comunidad líder, capaz y responsable para salir adelante".

De esta manera, ha destacado que este crecimiento se ha producido además después de una "caída a plomo" de 10,5 puntos del PIB como consecuencia de la pandemia, y que aún así Andalucía ha estado entre las comunidades que experimentó una caída menos grave. Ha insistido en que los buenos datos económicos "no son fortuitos", sino gracias a un gobierno en la Junta que tiene "un plan y que cree en Andalucía".

"Durante años Andalucía estaba en los últimos puestos en todos los índices, y yo quiero mirar de igual a igual a otras comunidades como Cataluña, Madrid o País Vasco, porque no me conformo ni me voy a conformar nunca", ha dicho. Moreno ha recordado que los andaluces estaban "fritos a impuestos" con los gobiernos socialistas y que "gracias a las bajadas de impuestos aprobadas por el gobierno del cambio Andalucía tiene hoy 280.000 nuevos contribuyentes y ha recaudado 850 millones de euros más".

Igualmente, ha apuntado que la comunidad es líder en número de trabajadores autónomos y también ha querido lanzar un mensaje a los agricultores, a quienes asegura que su gobierno "siempre va a dar la cara por vosotros y a buscar todas las fórmulas posibles para dar soluciones" mientras otras formaciones "sólo se acercan al sector cuando hay elecciones". El presidente del PP de Andalucía ha destacado que no quiere "caer en la autocomplacencia" porque "quiero seguir mejorando Andalucía", ya que, asegura, "todavía quedan muchas cosas por hacer".