Moreno anuncia su intención de llegar a junio con la mayor movilidad y vacunación posible para salvar la temporada de verano

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado este jueves ante el Pleno del Parlamento su deseo de que se pueda aumentar el nivel de vacunación contra el coronavirus en los próximos meses para que se pueda llegar al verano con la mayor movilidad de personas y la mayor actividad económica posible para salvar la temporada estival.

En su debate con el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ante el Pleno de la Cámara, el presidente ha expresado que quiere ser “optimista” y que se pueda llegar a junio, si el Gobierno central cumple con el envío de vacunas a Andalucía, con un 40 o 50% de la población vacunada, lo que permitiría “abrir la movilidad y reactivar la economía de cara a las vacaciones estivales”.

El presidente ha insistido en que la clave para que haya movilidad y se reactive la economía es la vacunación, ya que si no hay vacunas y más personas inmunizadas, la economía seguirá “lastrada y anclada”. Ha lamentado que el Gobierno central no esté cumpliendo con los planes de vacunación que se negociaron con las comunidades autónomas y que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, haya pospuesto a finales de agosto el objetivo de un 70% de la población inmunizada.

El presidente ha expresado que eso le suena más bien a septiembre y al otoño. Ha mostrado su preocupación por que Andalucía sólo haya recibido un tercio de las vacunas comprometidas por el Gobierno central, lo que impide cumplir con el objetivo de contar con la gran parte de la población andaluza inmunizada en el mes de junio. “La semana pasada recibimos 360.000 a la semana, y podemos poner 500.000. Los responsables públicos tenemos que conciliar el preservar la salud pública con la actividad económica”. Si no se invierte la situación en los próximos meses, según ha apuntado, ese objetivo no se alcanzaría hasta “las navidades”.

Asimismo, ante las críticas de Vox a las restricciones que están vigentes actualmente en la comunidad, el presidente ha insistido en defenderlas porque “están avaladas por criterios técnicos y científicos” y ha recalcado que su Gobierno está apostando por un modelo “híbrido” consistente en conciliar medidas de protección de la salud con actuaciones que impulsen la actividad económica.

Ha recalcado que el objetivo de su Gobierno es, “sin duda, salvar vidas y luego que en el verano pueda haber la mayor actividad económica posible y movilidad de la ciudadanía para intentar salvar la temporada”.

“¿Tomaría una decisión política por encima de un criterio técnico?”, ha preguntado el presidente al portavoz de Vox. Ha indicado que él no es virólogo y que, en consecuencia, tiene que guiarse por lo que aconsejan los expertos sanitarios y por los informes sobre la situación sanitaria que ponen sobre la mesa a la ahora de tomar medidas para frenar la pandemia.

Ha añadido que es conscientes de que a gran parte de la población andaluza no le gustan medidas como la restricción de la movilidad que está vigente, con el cierre de las ocho provincias. “A mí tampoco me gusta restringir la movilidad de las personas, pero hay que tomar decisiones”, según ha indicado Moreno, quien ha señalado que cada vez que los expertos le plantean la necesidad de restringir la movilidad, él pide todos los informes que justifiquen esa medida.

Ha insistido en que hay que hacer caso a lo que dicen los expertos a la hora de tomar medidas y eso “es gobernar”. Ha indicado que, sin duda, su Gobierno trata de guardar un “fino equilibrio” entre salvar vidas y proteger nuestra economía, siempre “con sentido común y avalado por los expertos”.

Por su parte, Alejandro Hernández ha reprochado a Juanma Moreno que su Gobierno no esté apostando decididamente por “salvar el verano”. “Es obvio que el clima que se genera no denota una apuesta por salvar el verano”, ha dicho.

Hernández a criticado que la Junta siga sin tener un plan B de “un conjunto de actuaciones alternativas” a un posible fallo con la vacunación, y ha reprochado a Moreno que defienda “una prórroga del estado de alarma” que permitiría mantener las restricciones horarias.

“Su Gobierno debe manejar la suficiente información como para poder efectuar algunas estimaciones para el futuro inmediato”, dicho Hernández, quien ha criticado las restricciones que están vigentes actualmente en la comunidad, como las limitaciones a la movilidad o en materia de horarios comerciales y de la hostelería.

Ha indicado que esas restricciones no han impedido el aumento de los contagios y de la llegada de una cuarta ola de la pandemia. Ha preguntado a Moreno si realmente “cree que la cuarta ola se genera en la apertura de las terrazas de los bares” hasta las 22:30 horas” y ha insistido “en la total ausencia de informes rigurosos” que confirmen que los contagios se producen en los comercios y establecimientos de hostelería.

Hernández también ha lamentado que la Junta de Andalucía “no haya buscado soluciones” para permitir el aumento del aforo en los eventos taurinos, ya que para estos “se están aplicando medidas más restrictivas que para ciertos eventos en interior”.

Esfuerzo económico del ejecutivo

El Presidente ha manifestado que esta crisis está destapando las carencias estructurales de los servicios públicos de la comunidad andaluza, ante lo que ha apostillado que “el Gobierno andaluz está dando los pasos en la dirección adecuada para fortalecer el Estado de bienestar y prestar unos mejores servicios a los ciudadanos buscando siempre el equilibrio presupuestario y poniendo el acento en lo que realmente le importa a los ciudadanos con planificación y organización”.

Así, ha explicado que la ejecución final en infraestructuras sanitarias sobre el presupuesto inicial ha sido del 272% y ha destacado que “en un solo año se ha invertido más que durante los cuatro últimos años del anterior Gobierno”.

Moreno ha señalado que con la pandemia se han multiplicado las necesidades sociales de la población andaluza, ante lo que se han adoptado una serie de medidas extraordinarias como es el adelanto de 62,9 millones de euros a las entidades locales del Fondo Social Extraordinario del Gobierno central para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios y para el Plan concertado.

Además, se ha hecho un esfuerzo importante en apoyar a los sectores económicos más afectados por la pandemia como ha sido la reciente aprobación de un paquete por valor de 732 millones de euros.

Asimismo, ha hecho alusión a los Fondos Europeos a los que ha considerado “fundamentales para la recuperación y palanca de cambio para la reactivación económica y creación de empleo en Andalucía y ha incidido en que la demora en su aplicación y distribución puede suponer perder alrededor del 1,3% del PIB”, por lo que ha instado al presidente del Gobierno a “pasar de los titulares a los hechos” y acelerar el reparto de estos fondos.

En cuanto a los Fondos Covid ha dicho que Andalucía ha salido también perjudicada en este reparto, ya que recibió en 2020 sólo el 13,7% del total para toda España cuando ésta tiene el 18% de la población. “¿Qué le hemos hecho al Gobierno de España?, ¿qué culpa tiene Andalucía y los andaluces que han decidido un cambio de rumbo, después de casi 40 años, para ser castigados por el Gobierno de la Nación?, ¿qué gana con ello? Lo único que gana es el rechazo en términos electorales que se puede producir por parte de los que no entienden ese comportamiento que no es propio y que no entienden que el PSOE andaluz haya quedado mudo en esta reivindicación”, ha sentenciado.

Finalmente, ha resaltado que “Andalucía ha pasado con el nuevo Gobierno de incumplir las tres reglas de gasto a cumplirlas, a lo que se une que se ha cerrado con éxito la primera emisión de bonos sostenibles alcanzando un volumen de 1.000 millones de euros”. “Esto es una respuesta positiva de los inversores, genera confianza y supone el regreso a los mercados financieros de Andalucía”.