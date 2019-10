Montoro: «Vamos a Madrid con mucha ilusión»

El centrocampista valenciano del Granada, Ángel Montoro, ha comparecido este martes en la semana previa al choque frente al Real Madrid del próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Esto ha dado de sí su rueda de prensa:

Cómo está el equipo: “Estamos igual que siempre, trabajando con la misma ilusión de cada semana, preparando el partido de la mejor manera posible”.

Propia readaptación a la categoría: “Me encuentro bien, todos queremos jugar en Primera y, por suerte, este año estoy disfrutando de ello. Tenemos un grupo magnífico, por ahora he jugado con varios compañeros y me encuentro bien con todos, tratamos de dar el máximo en beneficio del equipo”.

El Real Madrid: “Todo el mundo tiene la ilusión de jugar en estadios de este nivel, pero sí es cierto que son tres puntos más. Somos conscientes de la dificultad, pero también del potencial que tenemos y vamos a Madrid a dar el máximo”.

Máximo asistente: “Me gusta más dar una asistencia que hacer un gol, me considero un jugador de equipo y me gusta ayudar a los compañeros a hacer gol”.

Posible susto en el Bernabéu: “Vamos a cualquier campo con mucha ilusión. Estamos demostrando que salimos a ganar y luego te pueden ir las cosas mejor o peor. Somos conscientes de contra quién nos enfrentamos, pero vamos con el objetivo de sacar los tres puntos, como siempre”.

Jugador favorito del rival: “Podría decir todos. Son futbolistas de máximo nivel, con un potencial increíble, quizá podría quedarme con Luka Modric”.

El Real Madrid deja espacios como local: “Va a ser muy difícil. No es un equipo que acapare tanto el balón, pero tiene futbolistas que pueden tenerlo si quieren y nos van a exigir el máximo”.

Lo ha jugado todo: “Si por mí fuese, no descansaría nunca. Uno siempre quiere dar el máximo y, cuando no está, tiene que dar un paso al lado. Por ahora me encuentro bien y gozo de la confianza del míster. Siempre trato de ayudar al equpio”.

Diferentes demarcaciones: “Me gustan todos los puestos. El míster me da un poco de libertad y me gusta estar en contacto con el balón. Siempre intento, en función del partido, tratar de descolgarme, bajar a recibir… en todas las posiciones del centro del campo me siento cómodo y no tengo problema en jugar en cualquiera de ellas”.

‘Matagigantes’: “Es insignificante. Da igual el rival, son tres puntos. Es cierto que obtener tres puntos contra los grandes equipos tiene una gran dificultad, pero cualquier rival te lo pone difícil. Todos los equipos tienen grandísimos futbolistas”.