El futuro de Ángel Montoro continúa sin resolverse. El mediocentro es uno de los nueve futbolistas del Granada que terminan contrato a la conclusión de la presente temporada, el único de los capitanes que no ha renovado -Germán tampoco, pero cumple los requisitos para la prolongación automática en caso de salvación-, y hace tiempo que las conversaciones para la extensión de su vínculo quedaron aparcadas. El valenciano desearía continuar ligado al club rojiblanco, pero aguarda, como indicó su entorno a GranadaDigital, a que la entidad mueva ficha.

El centrocampista, que no jugó este sábado en Mallorca, dispone en su contrato de una cláusula de renovación automática, por una campaña, en caso de salvación si disputa una serie de encuentros. La redacción de este periódico no pudo contrastar la cifra de compromisos que debe acumular para que se extienda su vínculo, si bien el club suele fijar como requisito que se participe en, al menos, 45 minutos de 25 partidos. Una meta inalcanzable para Montoro en este curso, incluso si hubiera sido titular en la pasada jornada. Entre Liga y Copa, ha competido en 25 citas, pero solo en 17 ha rebasado el tiempo que estaría fijado. Con tres citas por delante, no podría superar los 20 duelos con más de 45 minutos en su contador.

La gestión para la extensión de su contrato no se habría retomado desde hace más de un mes, según puntualizan fuentes del entorno del jugador. No obstante, Montoro es paciente y comprende que la prioridad del Granada en este momento es resolver su permanencia cuanto antes. Sería a partir de conocer la categoría en la que jugará el equipo la próxima campaña cuando se podrían retomar las negociaciones, aunque, para ello, el club tendría que tomar la iniciativa.

Otros futbolistas que terminan

Además de Montoro y el mencionado Germán, otros siete jugadores del Granada terminan su vinculación con el club en este ejercicio. Con Arias y Álex Collado, los dos únicos cedidos en la plantilla, el club tendría que sentarse a negociar una vez finalice el curso, en caso de que quisiera renovar su préstamo, aunque no parece probable su retorno. Tampoco se prevé, en principio, que Carlos Bacca y Dani Raba, con cláusula de extensión por partidos, continúen en el Granada la próxima campaña. Incorporados en el pasado mercado de verano y en la ventana invernal, respectivamente, apenas han contado para ninguno de los tres técnicos que han pasado por el banquillo rojiblanco.

Caso distinto es el de Escudero, también fichaje de esta campaña. El lateral sí está siendo importante, en especial desde la lesión de Carlos Neva, y la entidad estudiaría su renovación, igualmente cuando acabe el curso. Yan Eteki y Neyder Lozano se unieron antes, tras el ascenso del Granada a Primera división, pero todo hace indicar que su futuro no está en Los Cármenes. El mediocentro solo ha jugado once encuentros esta temporada, tres como titular, condenado al ostracismo durante todo el ejercicio. El central, sin ficha, no pudo debutar con la elástica nazarí.

El club sí renovó durante esta temporada al resto de los pilares del vestuario. Tanto Víctor Díaz como Jorge Molina prorrogaron su vinculación hasta 2023, cuando también terminan contrato Aarón Escandell, Quini, Domingos Duarte, Gonalons, Isma Ruiz, Rochina y Machís. Torrente, Pepe, Luis Milla, Antonio Puertas y Bryan Zaragoza disponen de un año más de unión con el conjunto rojiblanco, al igual que Luis Abram y Monchu, cedidos al Cruz Azul y al Valladolid, respectivamente. Maximiano, Carlos Neva, Soro, Uzuni y Luis Suárez permanecerían en la entidad hasta 2025, mientras que Njegos Petrovic, Matías Arezo y Adri Butzke, cedido en el Paços Ferreira, tienen firmado hasta 2026.