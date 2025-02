Montero promete un "andalucismo de izquierdas" y nombra a Escuredo presidente de honor del PSOE-A

La nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha comprometido este sábado a impulsar un "andalucismo de izquierdas" al frente de la federación socialista andaluza, al tiempo que ha anunciado que va a proponer al primer presidente de la Junta de Andalucía en la etapa constitucional, el socialista Rafael Escuredo, como presidente de honor del PSOE-A.

Así lo ha avanzado la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en su intervención en el acto de inauguración del XV Congreso Regional que el PSOE-A celebra este fin de semana en Armilla, y en el que María Jesús Montero ha estado arropada por el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha precedido en el uso de la palabra.

También han asistido a este acto, entre otros, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Susana Díaz --a quienes Montero ha dedicado palabras de reconocimiento y agradecimiento por su labor al frente del gobierno autonómico--, así como tres ministros --los de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant--, y el portavoz del PSOE en el Senado y exsecretario general del PSOE andaluz Juan Espadas.

María Jesús Montero ha comenzado su intervención destacando lo "bonito, verde y blanco" que estaba resultando este Congreso de los socialistas andaluces, y ha reivindicado un "andalucismo de izquierda" que el PSOE-A "viene a impulsar en todos los rincones de nuestra tierra", según ha prometido.

De igual modo, la líder de los socialistas andaluces ha dedicado un especial reconocimiento al expresidente Rafael Escuredo, de quien ha dicho que no ha podido venir a este congreso por cuestiones de salud, pese a que era su deseo asistir, y cuya labor para la conquista de la autonomía andaluza a finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX ha reivindicado.

En ese punto, María Jesús Montero ha anunciado que, desde este domingo --cuando se votará en el Congreso la composición de los nuevos órganos de dirección del PSOE-A-- será el presidente de honor del PSOE de Andalucía, un reconocimiento que los asistentes al acto de inauguración han recibido con una cerrada ovación.

"Diseñadores de la autonomía" andaluza

Al realizar este anuncio relativo a Escuredo, la líder del PSOE andaluz ha defendido que los socialistas fueron "los diseñadores de la autonomía" andaluza y quienes salieron "a la calle con las banderas para reivindicar" el "autogobierno" andaluz, confiando "en la capacidad que tienen los andaluces de promover unos buenos servicios públicos, unas políticas transformadoras".

Además, ha defendido que los socialistas han sido "capaces", al frente del Gobierno de la Junta, y de la mano del Estatuto de Autonomía, de "haber ido construyendo los peldaños que han permitido vivir los mejores años" para la comunidad autónoma.

"Todos sabemos que esta historia apasionante, tan bonita, empezó de la mano de este partido" y "entonces también de la mano de uno de nuestros presidentes más señeros", Rafael Escuredo, ha proclamado María Jesús Montero, que ha contado que había hablado con él y le había encargado que trasladara "un abrazo fraternal" en su nombre "a todos los compañeros" de partido.

La secretaria general ha valorado el aplauso con el que los asistentes al Congreso han recibido el anuncio de propuesta de Rafael Escuredo como presidente de honor del PSOE-A como una ovación del partido "en reconocimiento" de la "valentía" del dirigente homenajeado "de poner a Andalucía por delante de cualquier otro interés", y de "tener la capacidad de entusiasmar por esas cotas de autogobierno que apenas se dibujaban" entonces.

Montero ha reivindicado a los socialistas andaluces como "arquitectos de la autonomía andaluza" y creyentes "siempre" del "autogobierno" de Andalucía, y ha contrapuesto esa actitud con la de una "derecha" y unas "fuerzas conservadoras" que "nunca le reconocieron a Andalucía el papel que tenía que jugar en la Historia", y en ese punto ha recordado el "nefasto" lema de 'Andaluz, este no es tu referéndum" que abanderó la UCD ante la consulta ciudadana del 28 de febrero de 1980 para la conquista de la autonomía andaluza.

El PSOE-A, "preparado para gobernar" de nuevo Andalucía

Al inicio de su intervención, además, María Jesús Montero ha defendido que el PSOE andaluz "está preparado para gobernar" de nuevo la Junta y "va a ganar las elecciones autonómicas" en esta comunidad, y ha subrayado que "por eso tan importante" que, a lo largo de este Congreso regional, sus participantes vayan "trabajando todas las propuestas que la gente de la calle está esperando desde el PSOE y desde la izquierda".

"Porque hay mucha gente que no quiere ruido, que no quiere confrontación, que no se apunta a esa Andalucía victimista que presenta el Gobierno" del PP-A presidido por Juanma Moreno, que "no asume sus responsabilidades, no desarrolla su capacidad de autogobierno" y "no pone al Estatuto de Autonomía como una de las líneas fundamentales para el futuro", ha criticado.

Montero ha denunciado así que el Ejecutivo del PP-A "se dedica a confrontar, a permanentemente ocultar la realidad de lo que el Gobierno de España está haciendo en Andalucía" en materias como la creación de empleo y nuevas empresas, o de la mano de los fondos europeos para "dinamizar" y "hacer más competitiva nuestra economía".

La vicepresidenta del Gobierno ha defendido que Andalucía dispone de "talento y las mejores condiciones para llegar tan lejos como queramos llegar", y ha reivindicado así una autonomía "con ambición, con fuerza, con energía, como siempre, levantándose para poder conseguir el objetivo".

"Y lo vamos a hacer, como lo hemos hecho siempre, con trabajo, con esfuerzo, pero, sobre todo, contagiando la alegría de que es posible un mundo mejor, de que es posible una esperanza para aquellos que tienen dudas de su futuro, para aquellos que tienen muchas quejas sobre una sanidad pública que era orgullo de España y que en este momento tiene las listas de espera más largas del conjunto del país", ha abundado la dirigente socialista.

También ha defendido que el PSOE ha sido el partido que "siempre ha enarbolado la bandera verde y blanca para reivindicar para Andalucía un autogobierno que le permitiera una mejor sanidad, educación y universidad públicas", y con el que la mujer andaluza ocupara "la posición que tiene que ocupar" y que "no pudieron ocupar nuestras madres y nuestras abuelas", ha añadido.

Si el PSOE-A está "unido" es "imparable e imbatible"

Dicho esto, ha llamado a "seguir trabajando, cada militante desde el lugar que esté", promoviendo "un partido unido", desde la premisa de que si el PSOE-A "está unido, es imparable e imbatible", y de que es un partido "ganador" y que "cree en la victoria", porque la ha conseguido "en condiciones muy complicadas a lo largo de nuestra historia".

La nueva secretaria general del PSOE-A ha realizado así un llamamiento "a los miles de militantes" del partido a que "pongan lo mejor de sí mismos" para lograr el objetivo de "volver al Gobierno de la Junta de Andalucía para transformar la realidad de la vida de los andaluces" y para que "logremos la autoestima que el Gobierno de Moreno Bonilla nos va arrebatando gota a gota cada día".

Por último, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha hecho también alusión en su intervención al "mundo convulso" actual y a la "ola reaccionaria" ante la que "tenemos que plantar batalla" y reivindicar que "la socialdemocracia está más viva que nunca, es más necesaria que nunca y vamos a trabajar por hacerla posible", ha concluido María Jesús Montero.