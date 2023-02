Montalvo Grupo Inmobiliario: una revolución digital apoyada en la flexibilidad

Cuando Paloma Montalvo y Rocío Montalvo se lanzaron en 2006 a fundar Montalvo Grupo Inmobiliario no imaginaban todo lo que les depararía el futuro. Durante sus más de 17 años de trayectoria han tenido que afrontar desafíos complejos, pero no se han limitado a superarlos, pues también han abierto su propio camino para revolucionar su sector. El entorno digital es su gran apuesta, pero a ella suman unos valores definidos y la convicción de que cada cliente tiene unas necesidades propias que deben ser satisfechas.

Estas dos hermanas emprendieron con el valor de contar ya con experiencia en el mundo de la vivienda. El paso de los años no solo les ha servido para acumular más de dos décadas de veteranía, pues también se han preocupado de formarse. “Nos hemos ido adaptando a las nuevas exigencias. Desde 2012 no hemos parado con preparación y asistencia a congresos", explica Paloma, acoplada a la perfección en su rol de directora creativa. Rocío es Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API), y ambas cuentan con titulaciones americanas como CRS, ABR y Realtor "para trabajar en cualquier parte del mundo".

"Todas las personas que integran el equipo Montalvo son resolutivas", desgranan las fundadoras, quienes buscan ofrecer un servicio multidisciplinar. En sus operaciones se encargan "de todo", incluso de trámites como puede ser una herencia, donde son especialistas, al igual que en viviendas de VPO. El grupo cuenta con una agenda de confianza para preparar las viviendas que ofertan, pues hay que abarcar tareas como pintar, sacar muebles o realizar un home staging para que la presentación sea la mejor posible. "Siempre pedimos el mejor precio para nuestro cliente y sin comisión alguna", destaca Rocío. Paloma detalla que las empresas que trabajan con Montalvo Grupo Inmobiliario deben ser "formales, transparentes y puntuales". "Nos amoldamos a cada cliente", agregan.

Alquilar con máxima tranquilidad

El mercado inmobiliario ha tornado en una preferencia abrumadora por el alquiler, en buena parte de los casos porque la compra exige contar con un bolsillo cargado y solvente. La prioridad para los propietarios que optan por arrendar un inmueble es topar con el mejor aspirante posible. "Nosotras nos encargamos de todo. El propietario no se entera de nada y atendemos las necesidades del inquilino", apunta Rocío. Para realizar una visita con Montalvo hay que aportar garantías, ya que quien no pasa un filtro de morosidad no opta a cerrar una operación. "Parecemos la Gestapo con los alquileres", bromea Paloma.

Una de las claves de la tranquilidad que ofrece la agencia es una base de datos cargada de clientes potenciales que muestran la solvencia requerida. “La garantía es que prácticamente no anunciamos nuestros pisos por la cantidad de demanda que atendemos", manifiestan las hermanas. Su notable capacidad para proceder con presteza hace que uno de sus puntos fuertes sea trabajar con inversores. Desde la agencia se han acometido operaciones que han consistido en la compra de un piso y su posterior alquiler, todo realizado con la máxima rapidez posible. Paloma puntualiza que en la actualidad recomienda a sus clientes la "rentabilidad" que brindan los pueblos del Área Metropolitana.

Revolución digital

Montalvo Grupo Inmobiliario se define como “una empresa dinámica y joven” que trata de adecuarse "al marketing digital y a las nuevas tecnologías”. "Siempre hemos sido muy activas en redes sociales", señala Paloma, quien apostilla que el perfil de Facebook cuenta con casi 8.000 seguidores, mientras que el de Instagram roza los 1.500 con apenas tres años de trayectoria. WhatsApp es otra de sus herramientas para llegar al público. “Lo bueno que ha tenido la pandemia ha sido que el usuario se ha digitalizado”, declaran las hermanas Montalvo, que presumen de contar con "clientes de fuera que no tienen que venir a la oficina para nada" y "personas de 75 años que firman contratos desde su móvil".

Una de sus últimas implementaciones es su canal de YouTube, 'En Casa de las Montalvo', en el que hay disponibles videovisitas cuidadas al detalle para conocer lo mejor posible las viviendas ofertadas. "Es muy funcional porque todo se ve muy bien. La asesora se lo enseña poco a poco con todas las características", expresa Rocío, que recuerda que un cliente de Mallorca compró recientemente un piso tras verlo a través de una videovisita. "A través de la tecnología estamos revolucionando el mercado", afirma Paloma.

“Que la gente de joven que se dedica a la comunicación y al marketing nos den la enhorabuena es una gran satisfacción”, manifiesta Paloma. La oficina de Montalvo Grupo Inmobiliario, ubicada en el número 23 de Camino de Ronda, es una muestra excelente de la importancia que da la empresa a sus valores. En sus paredes resaltan conceptos como honestidad y transparencia. Además, también exhiben reseñas sobresalientes recibidas en Google, donde lucen un 4,9 sobre 5,0 con más de 430 valoraciones. También cuentan con otro local en el municipio de Atarfe.

Esta joven agencia ha experimentado un camino cargado de desarrollo desde 2006, y su intención es marcar una línea de cara al futuro del sector de la vivienda, donde se agradece la suma de intangibles que van más allá de cualquier papel.