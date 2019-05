Monachil se prepara para la séptima edición del Festival Internacional de Swing

La séptima edición del Festival de Swing tendrá lugar del 19 al 21 de julio en Monachil, municipio del área metropolitana granadina cuyo Ayuntamiento es el responsable de su organización con la colaboración de la Diputación de Granada. El festival homenajeará el papel de la mujer y contará con las actuaciones de la norteamerica Erin Corine Roots & Classics Collective y de Charito Swing & The Jump Club en el concierto principal del viernes por la noche, con temática de los años 20 del siglo pasado, que recuerda el contexto de la obra ‘El gran Gatsby’ y las conocidas como ‘flappers’.

Las dos actuaciones de los grupos liderados por mujeres protagonizarán el comienzo del festival en la Plaza Alta del municipio. Además, durante las actividades del sábado este año participarán tres grupos musicales muy vinculados al género del swing como Hady Mouallem & Granada Hot Jazz y su espectáculo que mezcla desde contrabajos a un violín, The Jive Aces reconocidos, como la mejor banda de Swing & Jive del Reino Unido por su mezcla de géneros con Rock & Roll, Boogie o Woogie, y los alemanes Cat and His Cocks y su Rock & Roll.

En el acto de presentación, que ha tenido lugar este jueves en el Palacio de los Condes de Gabia, han intervenido la diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, y el alcalde de Monachil, José Morales, con sus concejalas de Cultura, Ana María García, y de Turismo, Francisco Álvarez.

La diputada ha explicado que la impronta del festival este año es “hacer un homenaje a las mujeres, centrándose en las flappers” y en “la revolución de las mujeres y su influencia en la sociedad”.

El alcalde de Monachil ha resaltado la importancia de que el municipio fue pionero “creando el primer festival dedicado a ese estilo musical de tierras andaluzas, dándole la misma importancia a la música que al baile y ofreciendo una programación llena de artistas conocidos internacionalmente”.

A lo largo de los tres días, la programación del festival incluye actividades paralelas como la ruta Tapa & Swing , los talleres de baile del sábado y domingo a cargo de la escuela Pinky Panky Lindy Hop y de los bailarines internacionales Sharon Davis, Vincenzo Fesi, Alina Sokulska y Fedor Nedotko. Como actividad final, el domingo por la tarde se celebrará la fiesta Swing & Roll Pool Party en el hotel Granada Palace.