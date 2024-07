Monachil homenajea a 'La dolce vita' con el XII Festival Internacional de Swing

La localidad de Monachil (Granada) acogerá del 19 al 21 de julio la XII edición del Festival Internacional de Swing, que este año estará dedicado al concepto de 'La dolce vita', nacido del cine italiano y que ha influenciado otros ámbitos como la moda y la música swing.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado durante la presentación que "este festival, que comenzó en 2012, ha supuesto una importante contribución al desarrollo de la industria cultural en torno a este género musical en todas las provincias andaluzas" y repercute positivamente en el turismo, cultura y economía del municipio y sus alrededores.

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Fernando Egea, considera este festival como "una propuesta distinta en el verano granadino para bailar, disfrutar de la música y del entorno privilegiado del pueblo de Monachil, municipio turístico que pretende ser conocido por algo más que la estación de esquí de Sierra Nevada".

A su juicio, eventos como éste "ayudan a desestacionalizar el turismo, atrayendo a un sector de aficionados al swing que encuentran en Monachil su música y bailes preferidos", destacando que en esta edición "hay grupos de España, Italia, Alemania, República Checa y británicos".

El alcalde de Monachil, José Morales, ha reseñado que el festival ha llegado a todos los ámbitos de la sociedad y al igual que el año pasado tendrá un programa repleto de actividades.

Programación

El espectáculo dará comienzo a las 22,30 horas del 19 de julio, en la Plaza Alta de Monachil, y se extenderá hasta el día 21 del mismo mes, llenando de música las calles de la localidad.

El viernes se estrenará con las actuaciones de Pizzicata Jam, de España, y The 6 Fire Balls, de la República Checa; el sábado, a las 21,45 horas, en el Parque del Molino de los Aragones, llegarán a la localidad desde Reino Unido, The Class of 58 y desde Alemania, Ray Collin’s Hot Club, así como bailarines que además de actuar en el festival impartirán talleres durante el mismo, como los italianos Vicenzo Fesi and Moe, y los granadinos Swing Makers y Garnata Balboa.

Para culminar, el domingo a las 14,30 horas en Los Cahorros, actuará el grupo malagueño Gipsy and Dixie y el granadino Arturo Cid. Otras actuaciones de animación durante el festival corren a cargo de los bailarines malagueños Honkytown Street Company, la italiana Donatella DJ y el también italiano Brigante DJ.