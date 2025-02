Momento de demostrar ante un Baskonia de dos caras

Último duelo antes de un merecido descanso. El Covirán Granada visita este domingo la siempre difícil pista del Buesa Arena (18:00 horas) para tratar de derrotar a un Baskonia marcado esta temporada por la irregularidad y su capacidad de ser totalmente dominante, así como, de mostrar la peor de las versiones para un equipo de su estatus.

No será reto sencillo el que tenga que afrontar el plantel rojinegro en esta jornada 20 de la ACB. Con las ausencias de Edgar Vicedo, aun recuperándose de su fascitis, y de Jacob Wiley, recientemente operado de sus problemas en el dedo anular de su mano izquierda y también con una lesión en la fascia plantar del pie derecho, Pablo Pin deberá reorganizar por completo sus esquemas para tratar de ser competitivos ante un Baskonia necesitado de triunfos.

Las bajas en la plantilla granadina obliga a los no tan habituales en la rotación a dar un necesario paso adelante. Como ya ocurriese con la ausencia de Sergi García, momento en el que Rousselle y Ubal asumieron toda la responsabilidad, en esta ocasión deberán ser Rubén Guerrero e Iván Aurrecoechea los afronten este partido como una oportunidad de oro.

El propio Pablo Pin reconocía en rueda de prensa que la situación no era sencilla ya que de los cinco pívots con los que cuenta solo disponía de tres. "Este partido es una oportunidad de jugar más minutos. Dar un paso más y, sobre todo, disfrutar de jugar", señalaba el técnico en rueda de prensa. Este domingo el Buesa Arena será una gran prueba para dos jugadores con rotaciones cortas, sobre todo, en el caso de Aurrecoechea, así como un examen que podría determinar futuros movimientos en el banquillo.

De quienes también se debe esperar mucho este fin de semana es de efectivos como Gian Clavell, Scott Bamforth o Sergi García. Los tres brillaron ante Bàsquet Girona empezando a encontrar un liderazgo y una continuidad en su juego más que necesaria para el equipo. Pero sin duda, la clave estará en tratar de igualar la intensidad física mostrada en la jornada anterior tratando de repetir la actitud defensiva y las continuas faltas a favor cosechadas.

Baskonia, necesitado por encontrar la ansiada continuidad

La temporada 24/25 de la ACB está dejando un sabor agridulce en Baskonia. El proyecto de Pablo Laso parece no terminar de encontrar su mejor versión dejando cada cierto tiempo varias dudas en su desempeño. Su ausencia en la Copa del Rey se une a una campaña irregular en Euroliga. Alejados en ambas competiciones de los primeros puestos de la tabla, los vascos afrontan el tramo final de la temporada con la exigente necesidad se dejar atrás los malos resultados y, sobre todo, de encontrar la dominancia que antaño ostentaban.

Baskonia se caracteriza esta temporada por sobrevivir en los finales ajustados. Como ya ocurriese en el Palacio de Deportes, donde vencieron por tan solo dos puntos, algo que también ha ocurrido en otros tantos partidos donde la ventaja para vencer ha sido mínima. Los de Pablo Laso muestran esta campaña dos caras completamente diferentes llegando a ser claramente superiores a sus rivales en algunos encuentros, mientras que en otros muestran un juego espeso, escaso en ideas y donde las individualidades brillan de forma excesiva.

Los vitorianos siguen liderados por efectivos como Chima Moneke con 14'7 puntos, 5'6 rebotes y 17'7 de valoración, un jugador diferencial, pero que al igual que su equipo también ha presentado momentos de duda en ciertos momentos de la temporada. Junto a él, Trent Forrest con 11'4 puntos y 3'4 rebotes; Sedekerskis, líder en rebotes con 6'2 balones capturados de media o Donta Hall, también diferencial en el plano defensivo con 5'5 rebotes. Por su parte, Markus Howard no vive su mejor año. Lejos queda la versión del pasado año donde todo el juego y talento de Baskonia pasaba por sus manos. No deja de ser un jugador diferencial, pero esta campaña no termina de mostrar su mejor versión con 13 puntos de media y 1'4 rebotes.