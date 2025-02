Remedios Gámez: "Había un deterioro en Montefrío y hemos dado el paso adelante por responsabilidad”

La socialista Remedios Gámez ha vuelto a convertirse en alcaldesa de Montefrío tras prosperar la moción de censura contra el hasta ahora alcalde, Óscar Fernández, de Comprometidos con Montefrío, gracias a los seis votos favorables del PSOE junto al del edil no adscrito Joaquín García, antes del PP y que formaba parte del equipo de gobierno junto a la otra concejala popular, pues ambos apoyaron a Comprometidos con Montefrío en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023. Tras recibir el bastón de mando, Remedios Gámez ha atendido a GranadaDigital y se ha mostrado muy “contenta” e “ilusionada”. “Nuestro objetivo era volver a gobernar nuestro municipio, porque así lo dijeron las urnas como el partido más votado y, ahora, viendo la parálisis total, lo injusto que era para nuestro pueblo que este equipo de gobierno no se haya preocupado por trabajar por Montefrío, sino que ha trabajado desde el rencor, desde el odio y se han dividido, todo el perjuicio era nuestro pueblo, nuestros vecinos y vecinas. Y nosotros no podíamos permitir que al pueblo al que queremos, al que llevamos en el corazón y en el que hemos trabajado tanto, verlo como estaba”, ha indicado.

Remedios Gámez ha comentado que también que había “un deterioro progresivo” en Montefrío y que ahora que han “tenido la oportunidad” han dado “ese paso adelante por responsabilidad”. “Tenemos más ganas que nunca. Tenemos mucha ilusión, tenemos los proyectos. Vamos a trabajar. Nos vamos a dejar la piel por nuestro pueblo, por nuestros vecinos y vecinas”, ha destacado.

Sobre la ausencia del hasta ahora alcalde de Montefrío, Óscar Férnandez, en el municipio, Remedios Gámez ha comentado que “no ha estado ni con los jóvenes ni con los mayores ni en los actos”. “No está aquí, no vive aquí. Trabaja fuera y no venía. Tres veces al mes. Como comprenderán, Montefrío no se merece un alcalde que no esté aquí. Yo es que eso no lo veo en ningún sitio. ¿Y eso qué ha conllevado? Pues que el equipo de gobierno se haya peleado y no hayan trabajado, porque no había nadie que pudiera organizar y él no ha sido. A él, sinceramente, no le importa Montefrío. Vuelo a repetírselo, como se lo he dicho a él, lo echaron de Algarinejo en dos años. Y en dos años Montefrío. A ver quién lleva aquí el pie cambiado”, ha señalado.

Remedios Gámez ha remarcado que su equipo “no le ha quitado nada a nadie”. “Nosotros no hemos tenido nada que ver con eso, simplemente, hemos dado el paso al frente porque nos correspondía estar gobernando porque fuimos la fuerza más votada”, ha recordado.

Los socialistas gobernarán en Montefrío con el apoyo de un concejal no adscrito, antes del PP, al que han acusado de “trásfuga”. Sobre esto, Remedios Gámez ha explicado que “tránsfuga no puede ser de ninguna manera porque no formaba parte del equipo del alcalde, y ellos lo saben”. “Llaman tránsfuga un poco por ensuciar, convertir esto en un circo como lo que hemos tenido, y Montefrío no se merece eso”, ha indicado. “No es tránsfuga porque si no, lo que hemos hecho no podría seguir adelante y es que ya no es ni del Partido Popular. Ni lo era, era simpatizante, no era militante del PP. Y ahora, además, inmediatamente ha pasado al grupo no adscrito, o sea, que ni es del PP ni ya forma parte del grupo popular”, ha añadido.

“Creo que ha sido un acto de responsabilidad, igual que lo que tuvieron los compañeros de Algarinejo en su momento. Le dijeron así no, y es lo que le ha hecho esta persona – refiriéndose al edil Joaquín García-. Porque es una persona que, por responsabilidad también, por ver que no se estaban haciendo las cosas bien y que esto no es con lo que se comprometió con los vecinos, ha dado también el paso al frente”, ha explicado.

Desde Comprometidos con Montefrío relacionan la moción de censura con la ruptura personal entre la edil del PP, Natividad Pimentel, y el ahora concejal no adscrito, Joaquín García, algo que también indicó el presidente provincial del PP, Francis Rodríguez cuando se dio a conocer que un edil que había ido en la lista de los populares en Montefrío apoyaba la moción de censura del PSOE. Sobre esto, Remedios Gámez ha apuntado que no da “crédito”. “Montefrío sabemos que no es así. Tenemos unas vistas maravillosas, una gente maravillosa y cuando tú quieres esconder algo, pues lo llevas al ámbito personal”, ha asegurado.

Gámez ha indicado que desde Comprometidos con Montefrío ya van “por la cuarta versión de la moción”. “La primera era que él – por Joaquín García - era el que lo tenía paralizado; la segunda, que estaba en contra de los trabajadores; la tercera y la cuarta ya que era una discusión de pareja. Y no tiene nada que ver. Han querido ocultar que la realidad es que no teníamos alcalde en Montefrío. Y, sin alcalde, no se puede trabajar por un pueblo. Y el pueblo va para atrás y eso es una evidencia que lo está viendo la gente, que me lo estaban diciendo, que esto va a peor. Nosotros hemos cogido esa responsabilidad”, ha señalado.

La alcaldesa de Montefrío ha comentado también que ahora tendrán “el pleno de organización” para dar a conocer el nuevo equipo de gobierno y que tienen “muy poco tiempo”, pero que “cuantos más concejales” puedan ponerse “a trabajar, mejor”. “Vamos a demostrar con el trabajo que esto que estamos haciendo, y lo que tenía que haber sido en el 2023 cuando ganamos las elecciones, es lo correcto y, además, es democrático. Lo que no se puede estar es en contra de la democracia. Cuando yo estoy estoy muy bien, pero cuando yo ya no gobierno ya es transfuguismo. Y en las redes sociales, por favor, un poquito de respeto por el pueblo porque esto trasciende y por los vecinos y vecinas, porque aquí nos conocemos todos y todas”, ha indicado.

Las sensaciones de Remedios Gámez tras volver a la Alcaldía de Montefrío han sido “como las del primer día”. “Una ilusión de ver a todos los compañeros que han venido de toda la provincia a arroparnos y a todos los vecinos que han venido. Me siento con mucha ilusión y con muchas ganas porque al estar en la Diputación, veo más proyectos, más cosas para conocer la provincia y cada vez que voy a algún sitio digo: para mi pueblo. No he dejado de trabajar por Montefrío en estos dos años. He estado preocupada por Montefrío estos dos años y tengo más ilusión, más ganas y muchísimas más experiencias”, ha enfatizado.

La socialista, que es diputada provincial, no cobrará el sueldo de alcaldesa, como ha mencionado durante el pleno. “Tengo el contrato con la Diputación de Granada e igual que todos los diputados que son alcaldes. Es que Óscar lo ha dicho, pero los diputados son alcaldes y el presidente de la Diputación es alcalde. Y es perfecto para Montefrío que se dé esta coyuntura, que el alcalde pueda ser diputado a la vez. Creo que es magnífico para Montefrío y se van a ver los resultados”, ha remarcado.