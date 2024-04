Moción de censura del PSOE, IU y Conecta "para dar estabilidad" a Maracena

PSOE, IU y Conecta han acordado presentar una moción de censura para arrebatarle el gobierno al PP en Maracena. El tripartito dejará sin la Alcaldía al popular Julio Pérez, con lo que asegura que se "pondrá fin a una etapa oscura en la historia de la localidad".

"En junio de 2023, tras las elecciones municipales de mayo y, sobre todo, tras una serie de hechos convulsos y falsas acusaciones de corrupción urbanística, hoy disueltas en sede judicial, Maracena constituyó su Ayuntamiento con un proyecto político liderado por Julio Manuel Pérez Ortega (PP), con el apoyo de la ultraderecha (Vox) y con el voto de confianza de dos partidos independientes, Quiero Maracena (QM) y Maracena conecta (MC). En el caso de este último, pese a sus diferencias con PP y Vox, entendieron necesario el giro político en la localidad tras años de gobierno socialista. Casi un año después, la incapacidad, la inoperancia, la mala gestión, los intentos de privatización, las denuncias laborales y la desatención vecinal provocan un indispensable cambio de rumbo para dar estabilidad y futuro a Maracena”, han certificado los tres portavoces de los grupos firmantes de la moción de censura, Carlos Porcel (PSOE), Antonio Segovia (IU) y Amabel Adarve (MC).

En palabras de Amabel Adarve, eje fundamental de esta moción de censura ya que pertenece al actual equipo de gobierno, "la situación ha sido insostenible prácticamente" desde que iniciaron el gobierno municipal. La portavoz ha explicado que el alcalde ha funcionado "mediante impulsos e improvisaciones" y ha añadido que ella ha intentado "reconducir en innumerables ocasiones la situación, exigiendo un funcionamiento más operativo y, sobre todo, que no se descuidara a los vecinos y vecinas, pero ha sido imposible”. Adarve ha sido particularmente dura con el trato del PP, Vox y QM a la ciudadanía: “En casi un año, no habréis visto el alcalde, ni a la mayoría de los concejales, participar en las actividades organizadas desde las áreas de Deportes, Eventos o Juventud; no le interesa tratar con la gente. Detesto esta forma de hacer política, yo entiendo que la política son las personas, y por eso doy este paso adelante, para poder trabajar de verdad por los vecinos y vecinas de Maracena, sin palos en las ruedas”.

Adarve ha definido las líneas de su partido, Maracena Conecta, de la siguiente manera: "Nosotros somos un grupo independiente, vecinos que han entrado en política para cambiar las cosas, y si los que decidimos en su momento que podían liderar un proyecto solo lideran sus intereses personales, está claro que nosotros no los vamos a mantener ahí”. Al presentar la moción de censura, ha declarado que para ellos es "inadmisible que no se funcione, que no se trabaje, que cada semana haya un conflicto con los trabajadores, o se insulte públicamente a un colectivo" y eso es lo que han vivido. "Ese no era el cambio que queríamos para Maracena", ha señalado.

Desde la parte socialista, fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales, y que asumirá la vara de mando tras esta moción de censura, han afirmado que con esta moción las cosas vuelven a su cauce normal. “Maracena siempre ha sido un referente de calidad en los servicios públicos y en atención a las necesidades de sus ciudadanos, y no ha sido fácil ver cómo PP, VOX y Quiero Maracena han intentado por todos los medios dilapidar el trabajo previo ya realizado y los derechos ya adquiridos por nuestros vecinos y vecinas”. Además, Carlos Porcel ha señalado que “se pondrá fin a una etapa muy oscura para la historia de la localidad”. En última instancia, el candidato a asumir la Alcaldía expresa su compromiso con IU y Conecta: “No hemos querido dar este paso hasta que tuviéramos consolidado un proyecto de futuro para Maracena, centrado en el trabajo en equipo y el desarrollo de nuestra ciudad; hoy firmamos una nueva etapa, y lo hacemos comprometidos con la recuperación de servicios, la estabilidad del Ayuntamiento y su personal, y reconociendo la valentía de nuestros compañeros de viaje (IU y Conecta) para asumir parte de este proyecto de ciudad que ponemos en marcha”.

La tercera fuerza política más votada en las pasadas elecciones municipales en Maracena, Izquierda Unida, encabezada por sus concejales Antonio Segovia, Patricia Lara y Agustín Madueño, ha señalado que tienen la "responsabilidad política de reconducir el rumbo de la legislatura ante la incapacidad manifiesta del equipo de gobierno" y que es su deber "cambiar el desastre existente en la gestión municipal actual”. Los tres concejales de la izquierda transformadora creen que es “obligatorio proteger y dar tranquilidad a los vecinos y a los trabajadores de este ayuntamiento de los continuos ataques sufridos durante estos 10 meses de gobierno caciquil". También han manifestado que, durante el tiempo de mandato, el pacto de gobierno de PP, VOX y QM “ha desarticulado el contexto laboral del Ayuntamiento sembrando de incertidumbre el futuro de muchas personas, gobernando desde el resentimiento, basándose en el ocultismo por la falta de transparencia, y trayendo problemas al municipio en lugar de solucionarlos”. Izquierda Unida ha declarado que asume su total responsabilidad en el cambio de gobierno y sustentan una decisión trascendental previamente consensuada con su Asamblea Local.

Por último, los tres portavoces quieren dejar claro que “existe un proyecto en común y de futuro para Maracena”, y que ejemplo de ello es el acuerdo programático firmado también por parte de los tres grupos, que desarrolla una serie de medidas a ejecutar a corto plazo, además de implementar la ambiciosa Agenda Maracena 2030 de grandes proyectos e infraestructuras.