Miles de voluntarios parten de la Ciutat de les Arts a los pueblos más afectados por las inundaciones

Unos 15.000 voluntarios se han congregado este sábado en los alrededores de la Ciutat de les Arts de València para partir, en diferentes autobuses, hacia los municipios más afectados por la DANA, catástrofe que, por el momento, ha dejado 202 víctimas mortales en la autonomía.

La Generalitat Valenciana lanzó ayer una convocatoria oficial para que todas aquellas personas que quisieran colaborar desde la ciudad, acudiesen a las 7 horas a la Ciutat de les Arts para ser organizadas y distribuidas por zonas.

Según ha comentado el presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Miguel Salvador, la cifra de voluntarios registrados asciende a 15.000, de los que 9.750 se han desplazado a los pueblos.

Algunos de ellos han salido a primera hora en 50 autobuses para desplazarse a distintos pueblos y la avalancha de voluntarios ha obligado a habilitar más vehículos. Así, los primeros han acudido hacia las zonas afectadas y han regresado a las 14 horas al punto de partida, mientras que los siguientes salieron a las 14 horas y volvieron sobre las 16 horas.

En la Ciutat de les Arts de València se están entregando petos para identificar a los voluntarios y algún material con comida y agua.

Este enclave de la ciudad ha dejado este sábado de estar repleto de cámaras de fotos y palos 'selfie' y ha pasado a llenarse, desde las 6:30 horas, por botas de agua, escobas y cubos pertenecientes a las más de 10.000 personas voluntarias que se han congregado en el Museo de las Ciencias. Su misión ha sido desplazarse a municipios de la provincia de Valencia porque "la solidaridad es una carrera de fondo y se tendrá que ver durante mucho tiempo".

Así lo ha expresado a Europa Press Televisión uno de los voluntarios que ha hecho fila para así recoger el peto identificativo, la mascarilla, la caja del Banco de Alimentos y los materiales que ha ofrecido la Plataforma de Voluntariado de la Comunitat Valenciana para, posteriormente, subir en uno de los autobuses, 35 de los cuales los ha ofrecido el Ayuntamiento de València, a través de la EMT, según ha informado la alcaldesa María José Catalá en un mensaje a través de la red social X.

Concretamente, sobre las 7.30 horas salían los tres primeros convoyes, escoltados por la Policía Local, donde viajan diversos grupos formados por entre 50 y 60 personas voluntarias, guiadas por un coordinador, junto a equipos sanitarios distribuidos. En las zonas afectadas les espera la Protección Civil con órdenes concretas para actuar a pie de calle. Hasta el momento, han partido 9.750; mientras que los más de 5.000 que no han podido subir, a causa de las grandes cifras de congregados, serán los primeros en desplazarse este domingo.

Voluntariado "coordinado"

El presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Miguel Salvador, ha señalado que la respuesta es "más grande" de lo que esperaban. "Lo que se intenta conseguir es que todo ese movimiento registrado en estos dos o tres días anteriores esté articulado, gestionado, dirigido, coordinado, asegurado de una manera lógica y coherente para que una persona que quiera hacer una acción voluntaria, que por lo menos sepa lo que tiene que hacer", ha precisado.

A uno de los primeros buses se ha subido una vecina del barrio de Mestalla, Silvia, que ha llegado a la convocatoria a pie y cargada con una escoba y un cubo. Silvia es auxiliar en un centro ginecológico y ha subrayado que "hace falta empatía, que se desplace mucha población". "No podemos sacar medicación sin permiso médico, si no me hubiera traído una farmacia entera", ha lamentado.

Asimismo, ha expuesto que su hijo se trasladó junto a un compañero a Catarroja para ofrecer su ayuda. "Hay gente mayor sola y que no tenían nada, que lo habían perdido todo, porque en el barrio en el que estuvieron había ocho casas bajas destruidas. Asistieron a una pareja de ancianos, quienes les pidieron si podían traer de la farmacia su medicación, ya que la habían perdido entre el fango; y su compañero volvió con ella", ha aseverado.

"El pueblo salva al pueblo"

Otra de las voluntarias, Empar, ha acudido desde Benimaclet. Este viernes se desplazó a Aldaia con su bici para colaborar y ha subrayado que "el pueblo salva al pueblo porque no hay otros recursos, y si no los hay, pues los otros tendrán que hacer algo".

Algunas de las botas que se han podido observar están manchadas de barro, señal de que una gran parte del vecindario se ha acercado en los días anteriores a ayudar a los pueblos afectados, y han llenado el suelo blanco diseñado por Santiago Calatrava del color de esta tragedia.

Unas de estas botas son las de Javier Marco y David Martínez, quienes han asistido a los vecinos de Paiporta durante dos y tres días, respectivamente. Ambos voluntarios han señalado que "aunque se use el peor de los adjetivos, cualquier calificativo se queda corto" para describir los efectos de la DANA.

"No hay justificación. No hay que buscar ninguna excusa, hay que estar aquí y punto, no hay más", ha destacado Martínez, a lo que Marco ha añadido que la gente les necesita y ahí estarán. "Es la sociedad civil la que realmente ha sacado tanto a los vivos como a los muertos", han lamentado.

"Muestra impresionante de voluntarios"

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha agradecido a los voluntarios esta "muestra impresionante y emotiva, que está poniendo los pelos de punta desde primera hora de la mañana, que han querido venir a dar su tiempo en este momento que tanto se les necesita".

En atención a los medios este sábado tras la salida de los convoyes, Camarero ha precisado que hoy " han salido 90 autobuses, 55 de la Conselleria y 35 de la EMT". "Eso supone que después de dos horas que han pasado desde el inicio de este procedimiento, han salido 5.000 personas que están repartidas en distintos puntos donde se les necesita y desde las 9:30 horas había 15.000 personas", ha señalado.

"Son muchos los puntos de destino, aquellos donde emergencias ha confirmado que se puede ir. Están distribuyéndolos en toda la zona próxima de Aldaia, Torrent o Alaquàs. También hemos llevado autobuses a Ikea para que Protección Civil los distribuyese entre Alfafar, Catarroja, Sedaví. También a Llombai, Catadau, Requena, Alzira, Montserrat, Cheste, Riba-roja y Chiva", ha precisado.

De este modo, ha subrayado que "a partir de este momento, la gente que no esté aquí, que ya no venga" porque "no van a poder realizar la cobertura". Asimismo, ha pedido a la ciudadanía "que no cojan el coche, porque todavía los servicios de emergencia están haciendo su trabajo, y todos esos coches entorpecen la labor".

Respecto a la continuidad de la coordinación del voluntariado desde la Ciutat de les Arts, Camarero ha respondido que "es un proceso largo". "La primera parte es la que tienen que hacer los servicios de emergencia, de retirada de vehículos, de limpieza con vehículos pesados y luego iremos organizándolo en función de lo que necesitemos sin precipitarnos en la toma de decisiones porque son muy variables", ha afirmado.

Bonaire, "punto de encuentro"

Tras expresas su malestar algunos voluntarios ante la posibilidad de ser destinados a centros comerciales como Bonaire, la consellera ha insistido en que "Bonaire es un punto de encuentro" porque "los convoyes no pueden acceder a los municipios".

"Bonaire es un punto para centralizar los autobuses y a partir de ahí Protección Civil los está derivando a todos los municipios de alrededor", ha incididon ante lo que ha calificado como posibles "desinformaciones".