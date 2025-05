Un milagro y dos ángeles de la guarda salvaron a Paco de la muerte súbita

La historia de Paco es sin duda un ejemplo de cómo en un instante todo puede cambiar. Un relato que te hace creer en la forma en que a veces la vida o el destino demuestran que todo sucede en el momento exacto. El pasado 26 de febrero la vida de Paco se paró por quince minutos, pero por fortuna en su camino estaban dos agentes de Policía Local de Motril -Juan y Miguel- que se convirtieron en dos ángeles de la guarda salvando su vida.

Era una mañana de miércoles tranquila cuando sobre las 09:00 horas Paco, un motrileño de 65 años, se montó en su coche para ir a su cortijo. Justamente desde hace varios meses, una de las principales vías de acceso que lleva hacia Puntalón -la que siempre tomaba Paco para ir a su cortijo- se encuentra en obras, y tuvo que elegir la ruta alternativa a su marcha pasando por el conocido Kilómetro1 de Motril. Todo iba bien hasta que de un momento a otro y como el propio afectado relata "se apagaron las luces". Cuando Paco volvió a abrir los ojos, habían pasado 9 días y se encontraba en la cama de un hospital en la UCI, allí mismo se enteró de la verdad: sufrió muerte súbita.

Paco padecía desde hace tiempo una cardiopatía hipertrófica, lo que se traduce como un engrosamiento en el corazón. Además tiene un gen mutado llamado FHOD3 que le hace propenso a la muerte súbita. Con todo y con ello, su cardiólogo le había asegurado que por su edad era muy difícil que le ocurriera este horrible episodio, aunque Paco había hablado previamente con el doctor de la posibilidad de ponerse un DAI -Desfibrilador Automático Implantable-, pero los médicos creían que no era urgente por la baja probabilidad. La causante de la muerte súbita es una arritmia maligna, la cual es más propensa en niños y jóvenes debido a mayores esfuerzos. A pesar del bajo porcentaje, a Paco le ocurrió sin esperarlo.

"Tuve la suerte de ir solo en el coche y de que en el sitio donde choqué hubiera gente", expresaba Paco a esta redacción, quien también por suerte, conducía por una vía de muchos badenes en la que se debe circular a 30km/h, de lo contrario la velocidad hubiera agravado el final de esta historia. Paco chocó con un muro a la altura de las naves de Maderas Román y GM cash: “tuve suerte de que no sucedió tres minutos después y no estaba en mi campo”. Al verle, los Policías Locales que se encontraban en el lugar realizando un servicio no dudaron en ir a socorrerle. Le sacaron del coche y le hicieron las maniobras de reanimación -RCP- hasta que llegó el 061 para su traslado al Helipuerto de Emergencias y su posterior evacuación al PTS de la capital. Paco pasó en un instante de tener 70 pulsaciones a más de 300, y no de forma progresiva, él lo define como “subir y bajar el interruptor”. Estuvo más de 15 minutos en parada cardiorrespiratoria, cosa de la que es conocedor porque tiene un holter injertado desde hace más de un año por la arritmia.

Desde el 26 de febrero hasta nueve días más tarde, Paco afirma que no sintió ni padeció nada, y que incluso su mujer le ha contado que le hablaba pero que él no es consciente. Relatándolo, Paco se emociona al pensar el sufrimiento e incertidumbre que pasaron su mujer e hija mientras él estaba en aquella habitación del PTS. Ese noveno día en el que abrió los ojos le pusieron el DAI que necesitaba y le informaron de todo lo acontecido.

Las consecuencias

Paco tiene heridas en los pies por los pedales del vehículo, secuelas de la muerte súbita, diez costillas rotas y ha tenido hemorragia cerebral y desgarros en el bazo, hígado y riñón, además de una hemorragia interna y un latigazo cervical que aún está tratando. Aún con todo ello, Paco asegura que está bastante bien y que su cardiólogo le dice que se encuentra “como si no hubiera pasado nada”.

También cuenta que su caso, ha servido de precedente, y que a otra persona con su mismo diagnóstico, ya se le ha puesto el DAI por prevención y se ha cambiado el protocolo ante estos padecimientos. Además, después de todo, tuvo una infección pulmonar que también superó. “Mi neumólogo me dijo: compra lotería. Y yo le dije que la lotería ya me había tocado, señala Paco agradeciendo que Juan y Miguel estuvieran aquel miércoles en su camino y que los servicios de emergencia llegaran a tiempo.

Gracias a la Policía, que le hizo la reanimación hasta que llego el 061 y a su rápida respuesta ante lo ocurrido, la vida de Paco sigue a día de hoy. Habiéndose recuperado, Paco quiso presenciarse en la Jefatura a dar las gracias a sus salvadores, tal y como el cuenta: "no era solo que los quisiera conocer, quería darles las gracias por salvarme". Ahora Paco continúa con revisiones por las secuelas, aunque ni si quiera tuvo que pasar por el quirófano. “Nadie daba nada por mí pero yo estoy igual que antes del accidente”, dice Paco, que se encuentra tan bien que “le ven por la calle y no se lo creen” ni imaginan la historia de la que fue protagonista a finales de febrero. Incluso él mismo admite que no es consciente de lo que ocurrió, sólo del después, del dolor de las costillas rotas o de cuello, "es un milagro".

Hoy Paco puede seguir con su vida, agradecido con esa segunda oportunidad que el destino le tenía preparada. Por ello, le envió salvadores que se encontraban el minuto exacto en el lugar preciso. Una historia que recuerda como la vida está llena de momentos oscuros, pero también de luz, y que los ángeles de la guarda a veces no tienen alas... llevan uniforme.