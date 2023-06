Miguel Ríos en ‘La Resistencia’: “A los 79 años puedes decir lo que te salga del nabo”

Durante la noche de este jueves, el cantautor granadino, Miguel Ríos, fue el protagonista de una de las entrevistas del programa nocturno ‘La Resistencia’, de Movistar+.

El espacio, presentado por David Broncano, tuvo como invitado al autor del ‘Himno a la Alegría’ para presentar ‘La celebración del rock español’ con su disco ‘Rock & Ríos and CIA, 40 años después’, además de la gira 40º aniversario del álbum, en la que recorrerá distintas ciudades del país.

Ríos comenzó contando una anécdota en la que Grison, también rostro del programa, preguntó en una ocasión al grupo noruego Kakkmaddafakka si el cantante aún estaba vivo. “Pero cuando alguien te mata así te genera más vida, te da dos años más de vida, por lo menos”, replicó Grison en tono de broma, mientras que el granadino agregó: “¿Tú sabes que la semana que viene cumplo 79?”.

Durante la entrevista, Ríos interrumpió la conversación diciendo “yo he venido a vender mi disco, tío. Mi libro disco. Venga, enséñalo, que si no me voy”, bromeó.

Otro de los momentos que provocó risas durante el programa fue cuando Broncano propuso a Ríos conformar una pareja para algún deporte: “¿Por qué no jugamos algo tú y yo contra alguien? ¿A qué juegas tú? Pádel, bádminton, baloncesto?”. “Yo soy un anciano para el deporte”, dijo el artista entre risas, y agregó que “el bádminton es dificilísimo. Yo jugaba en Inglaterra”.

“Retamos a otra pareja de presentador y cantante”, continuó el presentador, a lo que el invitado bromeó con que tenía que ser alguien de 120 años. “Tú y yo al bádminton contra Roberto Leal y Raphael” siguió Broncano.

“Ahí juego”, señaló el cantante, pero agregó que “Raphael creo que no va a aceptar. No creo que Raphael sepa lo que es el bádminton. Tiene una cultura vasta, porque lo conozco, ¿pero bádminton?”, se preguntó en tono serio. “Algo que sea fuera de él no sabe que existe”, remató.

Además, el rockero recordó una ocasión en la que visitó Toronto en 1979 para interpretar ‘A Song of Joy’ y tuvo la oportunidad de compartir y presentar a la leyenda de la música, Tina Turner. “Los viejos rockeros nunca mueren”, dijo, haciendo referencia también al nombre de su disco de ese mismo año.

“Todo el tiempo reprimido”

El artista también conversó sobre la actualidad política del país y añadió que “la gente de izquierdas tenemos una autocrítica tan desarrollada que nos quedamos totalmente paralizados y dejamos que ganen los otros. No vamos a votar”, cuestionó.

Ríos aprovechó el momento y agregó: “Por eso, como estamos en una próxima campaña me gustaría que ganaran los míos. A los 79 años puedes decir lo que te salga del nabo”.

Por último, el granadino recordó que al principio de su carrera le pedían “no digas que tienes novia, porque las fans subían”, y más tarde le decían “no digas tu tendencia política porque la gente se pone en contra". "Todo el tiempo reprimido”, concluyó.