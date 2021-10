VÍDEO | Miguel Ríos: "Otros placeres se esconden, pero cantar permanece"

Miguel Ríos cuenta los días para actuar de nuevo en Granada. El artista cantará en el Palacio de Congresos de la ciudad el 11 y 12 de diciembre tras la salida de su nuevo trabajo: 'Un largo tiempo'. El ilustre rockero ha sido entrevistado por Juan Prieto, director de GranadaDigital. En el vídeo que acompaña esta noticia, disponible también en el canal de YouTube de GranadaDigital, se puede disfrutar de nuevo del contenido, que también está en la plataforma Twitch. Miguel Ríos ha hablado sobre el aspecto artístico de su nuevo disco y de la gira que le ha devuelto a la carretera a sus 77 años, pero también ha dado su punto de vista acerca de la situación de Granada.

El incombustible cantante ha bromeado al llamarse a sí mismo "embustero" por regresar tras su retiro, aunque ha explicado que nunca llegó a estarlo del todo debido a las múltiples colaboraciones que realizó. "Desde chico cantar me produce alegría y euforia", ha declarado Miguel Ríos, que hace de su oficio su "motor". "Otros placeres se esconden, pero este permanece", ha manifestado con un punto de dulzura. A sus 77 años asegura estar en forma porque trabaja para ello. Su mezcla con 'The Black Betty Trio' también es un éxito.

El granadino ha celebrado que su gira marcha bien, en parte gracias a la remisión de la pandemia, que ha permitido ampliar aforos y recuperar parte del territorio perdido. En lo que se refiere al aspecto puramente artístico, el artista ha explicado que es "puñetero y riguroso", por lo que acostumbra a planificar sus conciertos de forma concienzuda para establecer "una curva" en la que las canciones encajen. "Había que ser muy cauteloso y las nuevas canciones han entrado muy fácil en el cuerpo del concierto", ha detallado. Ríos ha apostillado que la actuación será "muy cantable" para el público. Todavía está en el aire si contará con algún invitado para el 11 y 12 de diciembre, pero ha soltado a las claras que le encantaría cantar con el granadino José Ignacio Lapido, al que ha elogiado de forma notable.

El cantante sostiene que siempre ha buscado reflejar en sus trabajos "la época en la que estaba hecho", pero esto se ha vuelto ahora todavía más notorio a sus 77 años, pues afirma que las cosas no son como cuando estaba obligado a "negociar" con las compañías. A raíz de su vuelta tras el retiro, Ríos ha hablado sobre la necesidad de crear una "cruzada" para rescatar también a Rosendo, una idea que ha recibido el apoyo de Juan Prieto entre risas.

El artista ha dejado claro que su espíritu social sigue prendido, pues asegura que el altavoz que tiene es "impagable". "Mi clase social es la que quiero y es la que me gusta", ha explicado Miguel Ríos, que ha confesado que no es afín a las redes sociales porque "no suelo gustarme". El mito del rock español ha dado su punto de vista acerca del estado de Granada, a la que pide "tener más aspiraciones de las que tiene o al menos tener más rigurosidad”. “El listón es muy bajo. Nos conformamos con que venga mucho turismo, pero al mismo tiempo eso va degradando la expectativa de mejora”, ha aseverado, aunque ha querido dejar claro que “son observaciones de un tipo que no tiene ni puta idea”.

El eterno cantante se encuentra actualmente afincado en Madrid por su familia, pero afirma que intenta "bajar lo máximo posible para empaparme de la ciudad". "Si no me pusieran multas por aparcar en mi casa iría más", ha añadido entre risas. Juan Prieto le ha preguntado acerca de la posibilidad de dejar un legado en Granada, a lo que ha respondido que "si hubiera algo mío claro que me gustaría que fuera en Granada”. Ríos ha admitido que tuvo la idea de volver a su tierra cuando sacó '60 mp3', pero ha explicado que se considera ya un 'transterrado'. “Hay que romper una lanza por la gente que se ha quedado y ha hecho su trabajo con una dignidad acojonante. Les aplaudo y les envidio”, ha declarado en referencia a Niños Mutantes, Los Planetas o Lagartija Nick, por citar algunos, para cerrar un directo en el que el artista nacido en el barrio de la Cartuja ha dejado, una vez, muestras de su enorme personalidad e impronta.