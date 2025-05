A punto de soplar las 81 velas, Miguel Ríos demuestra que sigue tan afilado como en sus mejores tiempos. Este lunes pasó por el plató de La Revuelta, el programa de RTVE presentado por David Broncano, y no dejó títere con cabeza. Con su habitual mezcla de ironía, lucidez y autenticidad, habló sin filtros de Donald Trump, del machismo que le inculcaron, de Miguel Bosé y del cambio climático. Pero también se dejó llevar por la emoción cuando el tema derivó a Granada, su tierra natal, a la que, como él mismo dijo, “siempre vuelve aunque no siempre esté”.

El granadino aprovechó su paso por el programa para presentar en directo su nuevo tema, 'En la rampa de salida', una canción que combina reflexión existencial, madurez vital y ese pulso rockero que lo ha acompañado durante seis décadas. “Es un tema que habla de la última etapa, pero no con tristeza, sino con el orgullo de haber vivido intensamente”, explicó. Este primer adelanto de su próximo disco marcará también el arranque de una nueva gira que, con nombre significativo, ha titulado El último vals.

Granada, el alma que nunca abandona

Ríos no pudo evitar sacar a relucir su pasión por Granada durante la charla con Broncano. Relató con humor cómo, camino al plató, hizo una parada en Santa Fe para comprar piononos —“me encantan”—, pero lo que realmente emocionó al público fue su sinceridad al hablar del vínculo con su ciudad: “Por desgracia, vivo en Madrid”, dijo entre risas, sin ánimo de menospreciar la capital, pero dejando claro que su corazón sigue anclado al sur.

Y si hay una institución que lo conecta con su tierra, es la Universidad de Granada, que lo nombró doctor honoris causa en 2016. Broncano, conociendo el dato, le preguntó en tono de complicidad si alguna vez le habían dado un premio en la UGR. Ríos, con una mezcla de orgullo y gratitud, contestó: “Soy doctor honoris causa de la Universidad de Granada”. Y añadió con firmeza: “Granada sería totalmente otra ciudad si no tuviera la universidad”. Las palabras del artista desataron una ovación del público, seguida de un espontáneo “¡Viva la UGR!” que él celebró con una sonrisa emocionada.

“Yo no fui buen estudiante, pero a la universidad le tengo un respeto enorme”, confesó. No es solo admiración por lo académico, sino por lo que representa: conocimiento, cultura, libertad y progreso, pilares que también han guiado su vida artística y personal.

Comprometido con su ciudad: del Foro Abierto a los niños del Falla

El pasado jueves, Miguel Ríos volvió a su tierra para participar en el Foro Territorio Abierto de HLA, celebrado en el Hotel Palacio de Santa Paula junto a Marina Heredia y Diana Navarro. Allí, ofreció una charla sobre música, compromiso social y envejecimiento activo. Ante un auditorio entregado, reflexionó sobre el papel de la cultura en la salud emocional y el bienestar, especialmente en los tiempos actuales. Como señaló, “la música salva, conecta y da sentido. No hay medicina más potente que una canción que te atraviese”.

Pero el momento más especial de esta reciente visita a Granada fue, sin duda, el que compartió con 1400 niños en el Auditorio Manuel de Falla. En un concierto organizado por su Fundación, Miguel Ríos se subió al escenario junto a jóvenes músicos locales para interpretar temas emblemáticos del rock. Fue una jornada cargada de emoción, en la que el artista demostró su empeño por tender puentes entre generaciones a través de la música. “Estos chavales representan el futuro del arte y la cultura de esta ciudad”, declaró. El auditorio, conmovido, respondió con una ovación que selló uno de los actos más simbólicos de su legado.

Un “héroe de la edad tardía” que sigue dando lecciones

Con más de seis décadas de trayectoria, Miguel Ríos no necesita romper guitarras ni habitaciones de hotel para seguir siendo un icono. Él mismo lo admite: “Es más fácil romper cosas si eres de The Who; nosotros las guardábamos con cariño”. Ahora, bromea diciendo que camina “como Fraga” después de diez minutos, pero su vitalidad en el escenario y su lucidez mental siguen intactas. Y como dejó claro en La Revuelta, su voz sigue teniendo mucho que decir, no solo en lo musical, sino también en lo social: “Todavía soy machista, pero estoy aprendiendo”, reconoció con valentía.

Miguel Ríos no solo es una leyenda del rock; es también un referente ético y cultural, un embajador orgulloso de Granada y un eterno aprendiz que, a sus casi 81 años, sigue ofreciendo música, memoria y conciencia desde lo más alto de su particular rampa de salida.