Midas Alonso y Foyone, estrellas de la agenda cultural

Granada avanza lentamente por este mes de febrero, lleno de celebraciones como los Goya o San Valentín. Quedaron atrás, pero no hay descanso en la ciudad de la Alhambra, que cada semana ofrece un amplio abanico de posibilidades de ocio. Desde Midas Alonso hasta Foyone, pasando por una gala solidaria contra el cáncer o los invitados de Aliatar. Una agenda cultural bien repleta para no aburrirse en este finde.

Midas Alonso reina en Planta Baja

Planta Baja acoge este jueves 20 de febrero a Midas Alonso. El concierto será a las 21:00 horas por un precio de entrada de 19,80 euros. Midas Alonso ha logrado lo que muy pocos llegan a hacer: en apenas un año, ha pasado del casi anonimato a ser un referente del nuevo rap español. Según la página web oficial, se espera un espectáculo en el que se escuchen grandes temas que dejarán sin voz a sus fans. Su última obra, el 'single' 'Vete con Tus', está disponible en las plataformas digitales desde el pasado 5 de febrero.

Foyone y su paso por Granada

El rapero Foyone estará por Granada el próximo viernes 21 de febrero. Será en la Industrial Copera Revert en La Zubia que dará un concierto a las 21:00 horas por un precio de entrada de 25 euros. El rapero malagueño colgaba por 2013 sus primeros temas bajo el nombre de 'Dólares mentales' y ya el resto es historia. Su última obra, el 'single' 'Pa que no pases hambre' está disponible en plataformas digitales desde el pasado 9 de diciembre de 2024.

Gala contra el cáncer 'Cuando sea mayor'

El Palacio de Congresos sigue vestido de gala y no es para menos. El próximo viernes 21 de febrero a las 18:30 horas, la sala García Lorca acoge la gala contra el cáncer 'Cuando sea mayor'. Se trata de un espectáculo inspirado en cinco musicales: La niñera mágica, Matilda, Charlie y la fábrica de Chocolate, Annie y el Libro de la Selva. La actuación musical de danza se llevará a cabo por más de 150 alumnos de la escuela municipal C.A.E.P.D Aromar de Almuñécar. El precio de entrada es de 10 euros en anfiteatro y 12 euros en platea.

Planta Baja apuesta por la variedad musical

Planta Baja empieza su semana a lo grande acogiendo el próximo jueves 20 de febrero a las 21:00 horas a Midas Alonso. El madrileño que, en apenas un año, ha pasado del casi anonimato a ser un referente del nuevo rap español. El rapero recupera clásicos para adaptarlos al movimiento más actual. Sus conciertos garantizan un "karaoke multitudinario en el que el público se sabe al dedillo cada uno de sus complicados y enrevesados versos", según la página web oficial. Su última obra, el single 'Vete con Tus' está disponible en las plataformas digitales desde el pasado 5 de febrero de este año. El precio de entrada es de 19,80 euros.

El fin de semana acaba el próximo domingo 23 de febrero a las 19:00 horas con el concierto de Pelomono. El precio de entrada es de 10 euros anticipada y 13 euros en taquilla. Pelomono trae su rock "exótico", un blues "sucio" y un "endemoniado" rythm&blues. Su última obra, el álbum 'Gibraltar', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 22 de mayo de 2020.

Aliatar y sus dos grandes invitados

La sala Aliatar trae dos grandes actuaciones. Su fin de semana empieza el próximo viernes 21 de febrero a las 21:00 horas con la actuación de Delaporte. El precio de entrada es de 21,75 euros. El dúo, Sandra Delaporte y Sergio Salvi, ofrece desde 2015 una "apuesta fresca de electrónica bilingüe", explica la página web oficial. Su última obra, el álbum 'Déjate caer' se estrenó en plataformas digitales el pasado 10 de enero de 2025.

Aliatar acaba su semana el próximo sábado 22 de febrero a las 22:00 horas con un espectáculo de Albertucho. El artista crea un cóctel perfecto mezclando el folk-rock de Bob Dylan y el rock andaluz de Triana, entre otras cosas. El cantante debutó en 2004 y tras distintos temas de éxito durante varios años, hizo un parón en su carrera para dedicarse a otros proyectos. Volvió en 2023 con su álbum 'El regreso del Perro Andaluz' y continúa creando grandes temas. Su última obra, el single 'El pisito' está disponible en plataformas digitales desde el pasado 21 de noviembre de 2024.

'Sensaciones' en el Teatro Flamenco de Granada

El espectáculo 'Sensaciones' sigue presente como es ya costumbre en la agenda cultural granadina. El Teatro Flamenco de Granada acoge de jueves a domingo dos pases de esta actuación: uno a las 17:00 horas y otro a las 19:00 horas. Aunque los viernes y sábados se añade un pase más a las 20:45 horas. El precio de la entrada no cambia nunca: es gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años.

Hotel Palacio de Santa Paula deslumbra con su agenda cultural

El Hotel Palacio de Santa Paula trae una agenda cultural repleta de grandes espectáculos. El Palacio empieza acogiendo a la voz y el violín de Esther Crisol y la guitarra de Rubén Campos. El espectáculo de flamenco se llevará a cabo en la barra del Claustro el próximo jueves 20 de febrero a las 21:30 horas. Para acceder a la actuación, se requiere una reserva previa y una consumición mínima.

Aunque el Palacio no se queda aquí, continúa con su agenda acogiendo al espectáculo de blues de Beiztegui & Alcalá el próximo viernes 21 de febrero a las 21:30 horas. Al igual que con la actuación anterior, se requiere una consumición mínima y una reserva previa.

Fuera de la barra del claustro, el Palacio renueva su apuesta con el espectáculo de luces Candlelight y trae dos actuaciones para el próximo domingo 23 de febrero. La primera será a las 19:00 horas en la que se podrá disfrutar de 'Lo mejor de Queen'. El cuarteto de cuerda Antequeruela interpretará los siguientes temas: Somebody to love, Bohemian Rhapsody, Crazy little thing called love, Killer queen, Love of my life, Another one bites the dust, I want to break free, We are the champions, We will rock you, Don't stop me now, Bicycle race, Who wants to live forever y Under pressure. El precio de la entrada irá de los 20 hasta los 41 euros.

El segundo espectáculo se llevará a cabo ese mismo día a las 21:00 horas, el cuarteto de cuerdas Ensemble Hispano interpretará los mejores temas de Coldplay y de Imagine Dragons. Se podrá escuchar temas de Coldplay como: Clocks, Somtehing just like this, Adventure of a lifetime, Fix you, The scientist, A skay full of stars y Viva la vida. Por otra parte, entre los éxitos de Imagine Dragons se podrán presenciar: Radioactive, Natural, Next to me, Follow you, Bad liar y Believer. La actuación tendrá un precio que rondará entre los 18 euros y 40 euros.

Jueves 20 de febrero

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

20:00 horas: Javier Ruibal. Teatro Isabel La Católica. (22/25 euros)

20:00 horas: La música de Hans Zimmer y otros. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

21:00 horas: Midas Alonso. Planta Baja. (19,80 euros)

21:00 horas: Luis de Luis + Cremita Jam. JJ Taberna, Granada

21:30 horas: Esther Crisol. Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

21:30 horas: Akiba. Lemon Rock, Granada. (10 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo, Granada. (5 euros)

22:00 horas: Combo Rock. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

Viernes 21 de febrero

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

18:30 horas: Cuando sea Mayor. Gala musical contra el cáncer en Granada. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

19:00 horas: Las cuatro estaciones de Vivaldi Candlelight. Carmen de los Mártires, Granada. (21/41 euros)

20:00 horas: Toda una vida. Homenaje a María Dolores Pradera. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

20:30 horas: Santi Rodríguez - Espíritu. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

21:00 horas: Foyone. Industrial Copera Revert, La Zubia. (25 euros)

21:00 horas: Delaporte. Aliatar. (21,75 euros)

21:00 horas: Tributo a ABBA Candlelight. Carmen de los Mártires, Granada. (20/41 euros)

21:00 horas: Carmen Xía. Sala Víbora, Granada. (10,31 euros)

21:00 horas: Samuraï. El Tren, Granada. (Entradas agotadas)

21:30 horas: Darren Anderson & The Fat Cats. Lemon Rock, Granada. (8 euros)

21:30 horas: Metal Militia + Wild Dreams + Magia del Sur. Sala Riff, Armilla. (5 euros)

21:30 horas: Flamenco a tu aire. Eshavira, Granada. (12 euros con consumición)

21:30 horas: Beiztegui & Alcalá. Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

22:00 horas: Hot Jazz Jam Session. Ool Ya Koo, Granada. (5 euros)

22:00 horas: Álvaro Ruiz. JJ Taberna, Granada. (13,20 euros)

22:00 horas: Rocknrolla Metal Fest Closing the earth + Fire of chaos. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

22:00 horas: Dúo arena y sal. Liberia Café Pub, Granada. (7 euros con consumición)

22:30 horas: Laura y Gustavo. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Sábado 22 de febrero

17:00 horas: Espectáculo flamenco. Sala Víbora, Granada. (5 euros)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

20:00 horas: Tributo a Hombres G. Auditorio Cisneros, Granada. (18 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para mayores de 13 años)

21:00 horas: Facu Díaz y Miguel Maldonado - Diez años: El Tour. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

21:00 horas: Mind2mode. Tributos a U2, Depeche Mode y Simple Minds. El Tren, Granada. (15 euros)

22:00 horas: Albertucho. Aliatar, Granada

22:00 horas: Julia Medina. JJ Taberna, Granada. (15 euros)

22:00 horas: Stanbrook + Smoke Riders. Sala Riff, Armilla. (10 euros)

22:00 horas: Concierto de rumbas. Sala Víbora, Granada. (5 euros)

22:00 horas: Rocknrolla Metal Fest Succubus + Razorbleed. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

22:00 horas: Álvaro Tarik. Lemon Rock, Granada. (12/15 euros)

22:00 horas: Astronotas. Ool Ya Koo, Granada. (12 euros)

22:00 horas: Ma'res / Barham / Vallely. La Tertulia, Granada. (10 euros con consumición)

Domingo 23 de febrero