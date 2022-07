Michel Portal: la belleza en la penúltima noche de 'Jazz en la Costa'

A sus 85 años, el músico vascofrancés Michel Portal debiera ser considerado una venerable leyenda de la música europea. Pero no lo es, porque se mantiene muy vivamente creativo y, en directo, sus plenas facultades y su audacia le quitan un buen puñado de años. Las pruebas de su vitalidad están en el gran disco que recientemente ha publicado, ‘MP85’, (sus siglas y su edad), y en el brillantísimo concierto que dejó en Almuñécar, dentro del festival 'Jazz en la Costa'. Él mismo lo decía en la prensa granadina estos días: “Cuando toco, revivo”. ¡Y cómo lo hace! El público, que llenó nuevamente el parque El Majuelo, le agradeció el esfuerzo de estar 90 minutos sin parar de tocar construyendo una música bellísima.

'Jazz en la Costa' está organizado por el Ayuntamiento sexitano y la Diputación provincial. Este domingo se cierra la edición 2022 de la muestra sexitana con la presencia de José James.

Al margen de sus multipremiados trabajos para el cine y el circuito de la clásica, creció en las proximidades del jazz de vanguardia, el freejazz y la música contemporánea, casi como una liberación del corsé de la partitura.

Así en el escenario presenta lo mejor de ambos mundos: la exactitud, el lirismo y la elegancia de la una y la libertad sin red del Jazz.

El jazz de Portal no es necesariamente intimista, aunque muchas de sus piezas elevan la melancolía a un nivel superior. Es de un virtuosismo atlético. Manejó el clarinete, mayormente su variedad baja, y el saxo. El clarinete bajo del artista es menos rápido, menos fluido y elástico que su saxofón soprano, pero sus notas aterciopeladas, suaves, o los grandes vuelos en el registro de los agudos, características del músico son hechizantes en los tiempos lentos. Para los rápidos, optó por el soprano.

Sentado en el teclado (con el Rhodes también y un sintetizador de diseño propio), estuvo el serbio Bojan Z. (de Zulfikarpašić), su hombre de confianza, un tecladista inmenso; uno de los más brillantes que ha dado Europa en las últimas décadas. Su técnica es magnífica, y su toque resultó tan delicado como poderoso, sumando al Fender ocasionalmente efectos digitales íntimamente siameses con la poesía etérea del clarinete bajo. A su lado la réplica se la dio el trombonista, Samuel Blaser, doblando los fraseos y volando solo con la probación del maestro que con leves movimientos de manos dirigía la masa sonora. Un momento muy simpático fue cuando hablando quiso entonar ‘Granada’ y canturreó la canción de 'Valencia y sus mujeres' ante la sonrisa divertida de la audiencia. Cosas de la edad. Pero en los dedos sigue teniendo 30 años. Y un gusto superlativo para componer y arreglar piezas hermosísimas.

Portal fue sumamente evocador, así llevó al público al desierto africano, y al de las ciudades, a las montañas de Armenia, a Madagascar, (obvió al País Vasco, cuyo folclore adora; también a Argentina ya que no trajo el bandoneón), pero también a lo más profundo de cada uno. Su viaje sonoro es sobre todo interior.

José James

Nacido en Minneapolis, hijo de un instrumentista y productor musical panameño, José James recibe una excelente formación en la prestigiosa New School for Jazz and Contemporary Music de Nueva York y, bajo el tutelaje de grandes maestros, descubre todo un universo de sonidos que influirán en su carrera. Tras graduarse y lanzar su primer disco, Gilles Peterson, el influyente disc-jokey de la BBC, queda impresionado por su trabajo y lo reclama para incorporarlo al catálogo del sello discográfico 'Brownswood'.

En su siguiente registro, 'Blackmagic', el músico mezcla con astucia jazz con hip hop, funk y rap y se gana el respeto y la admiración, no solo de los críticos más exigentes del jazz, sino también del hip hop o del soul, como Okayplayer o Wax Poetics. A Don Was, presidente de Blue Note, no se le pasa por alto su talento y no solo lo incorpora en su selectivo catálogo, sino que le otorga plena libertad creativa. Su primer disco para el mítico sello fue 'No Beginning No End', que lo catapultó a la fama mundial.

James triunfa con rapidez en Estados Unidos, donde aparece frecuentemente en shows televisivos. Son soberbios sus homenajes a John Coltrane o a Lady Day en el álbum 'Yesterday I Had The Blues: The Music ofvBillie Holiday'. En una gira en 2017 y después de ver el documental 'Still Bill' -dedicado a Bill Withers-, decide que su siguiente tributo podría dedicarlo a las legendarias canciones del icono del soul. Se lo propuso a Don Weiss, pero este le sugirió que se lo preguntase directamente al mismísimo Bill Withers. El proyecto fue bendecido por éste y plasmado en el álbum 'Lean on Me' (2018), que James presentó en 'Jazz en la Costa' en 2019, con extraordinario éxito.

Además de un elegante disco de canciones navideñas, 'Merry Christmas from José James', acompañado de un poderoso grupo de jazz, su último trabajo discográfico es el sensacional 'No Beginning No End 2', que incorpora una gran nómina de invitados de primer nivel, desde Christian Scott a la cantante de jazz Lizz Wright, y lo confirman como uno de los mejores cantantes de jazz y soul de la actualidad.