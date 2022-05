Míchel Pedrero, fotoperiodista: "Para mí el mundo es el mejor libro posible"

Míchel Pedrero es un joven extremeño que actualmente reside en Granada. Su pasión por la fotografía y por viajar le ha llevado a ser finalista en World Press Photo, uno de los premios más prestigiosos del mundo dentro de este ámbito, con su proyecto documental 'Sudán nos mira', que hizo en un país africano al que llegó en pleno golpe de Estado.

El fotoperiodista, conocido en Instagram como @wildnomadphoto, cuenta que se adentró en este mundo gracias a su familia. Él es docente de Educación Física, pero en su casa siempre ha habido mucho arte. "Mis padres nos han llevado mucho a mis hermanos y a mí de viaje, eso abre mucho la mente y los ojos, siempre digo que despierta los sentidos", comenta Míchel Pedrero. Además, señala que su padre siempre llevaba una cámara analógica en el bolsillo y les retrataba. En el fotoperiodismo es autodidacta. Detalla que empezó con una cámara profesional hace ocho años aproximadamente, a raíz de un viaje a Latinoamérica. "Me recorrí desde Colombia a Chile y así empezó el mundo de la fotografía a formar parte de mí", añade.

A lo largo de su vida, ha visitado unos 50 países. "Para mí el mundo es el mejor libro posible", destaca Pedrero. Este amor por viajar junto al impulso y la influencia fue lo que le llevó ser un profesional de la instantánea. Todo comenzó en ese primer viaje (Colombia-Chile), donde empezó a realizar fotografías documentales. Cuando publicó aquel trabajo, una agencia británica se fijó en él y consiguió vender una de sus fotografías al Times, uno de los medios más grandes del mundo. Eso le hizo "ver algo de dinero" y tomarse "las cosas más en serio". Sostiene que son como pequeños impulsos que te dan para seguir con la carrera. También ha sido seleccionado por National Geographic como una de las mejores fotografías del mes. Además, tiene un portafolio propio con diferentes trabajos, pero sobre todo de fotoperiodismo.

El extremeño ha conocido muchas culturas diferentes y afirma que cada una de ellas le enriquece de una manera, como también las personas que conoce. Dice que los niños son los que más lecciones de vida le dan, en cuanto a "valores y solidaridad".

"Los bosquimanos en el Kalahari han sido la cultura que más me ha impactado, porque se dice que es la más antigua y la forma de vida más primitiva de la humanidad. Siguen estando ahí viviendo como tal, y ese lenguaje chasquido, tan característico de ellos que es curioso comunicarte con personas así. Es interesante comunicarte con personas que siguen viviendo de esta forma con el mundo tan digitalizado que tenemos hoy en día y que sigan viviendo de una manera tan rudimentaria, conviviendo de una manera tan bonita y tan sana respecto al medio ambiente y con todo, es muy de admirar", manifiesta Pedrero.

Los viajes que ha realizado Míchel Pedrero son, sin duda, de los que dejan huella por la cantidad de recuerdos inolvidables que construyes. Entre las muchas vivencias de aventuras que este fotoperiodista ha tenido, destaca las siguientes:

"En la India, impacta que sigue habiendo canibalismo, en Varanasi. Una rama del hinduismo practica el canibalismo, no comen personas ni los matan, pero sí los cadáveres que encuentran en el río Ganges, todo por tema de religión, de cultura, porque es una rama del hinduismo, la más extrema, que hasta los propios hindúes rechazan porque lo ven como una secta. Dicen que los cadáveres son ofrendas de la diosa Ganga y se los comen", explica Míchel Pedrero.

Otra de sus anécdotas es cuando estuvo en el Ártico para ver auroras boreales. Tuvo un pequeño accidente y, sostiene, son circunstancias que te ponen a prueba. "A mi no me pasó nada, pero tuve un percance con un reno y, en situaciones tan difíciles, es cuando más aprendizaje hay, porque es cuando más valoras las cosas. El lugar donde tuve el atropello fue donde vi la mayor explosión de auroras y fue como que el destino me llevó a ese sitio", exterioriza.

También recuerda cuando, en el desierto del Namib, se quedó varado. "Es el desierto más antiguo y el que tiene las dunas más altas del mundo, de 300 metros", subraya. Indica que se quedó allí varado con el coche por entrar en zonas donde no pasaba el vehículo que conducía en ese momento. "Gracias a Dios, me ayudaron, pero pasé unas horas de angustia, porque en un desierto, perderte con un coche donde sabes que habitan leones, hienas y más animales, son situaciones muy de aventuras y un poco extremas", asegura Pedrero.

World Press Photo

World Press Photo es una organización conocida por organizar el mayor concurso anual y el más prestigioso de fotografía de prensa que va por temporadas. Míchel Pedrero cuenta que suelen ser fotografías sobre conflictos mundiales, y no solo conflictos, si no historias de superación, que suelen ser "muy dramáticas" pero acaban siendo "la realidad del mundo". Él estuvo a las puertas de ser el mejor fotoperiodista del año ya que quedó finalista en este concurso con una de las fotografías que realizó en su viaje a Sudán.

El fotoperiodista llegó a Sudán, país del continente africano, el 25 de octubre, cuando iniciaba a su vez el golpe de Estado que acabó con la transición democrática sudanesa iniciada en 2019. "Era una oportunidad para trabajar sobre eso y finalmente estuve en zonas de Sudán capturando escenas de la vida cotidiana y viviendo la experiencia de cómo viven y sienten ellos una situación así. Allí está bastante normalizado porque el número de golpes de Estado por año es enorme", detalla Pedrero. Precisa que consiguió el visado para ir justo un día antes del golpe de Estado y al informarse le dijeron que si tenía la visa podía entrar. Finalmente decidió ir y detalla que salvo una situación en la que habían echado gases lacrimógenos cerca, no tuvo ningún tipo de miedo en el país.

Pedrero decidió ir a este país, sobre todo, por trabajo y para conocer países que no suelen ser visitados y documentarlos. Lo que más le llamó la atención de Sudán fue la "hospitalidad". Asevera que son personas con "un corazón muy cálido" y que le ofrecieron todo. Para él, lo más complicado fue la comida, ya que era "sota, caballo y rey". "Las condiciones son duras pero luego la gente es súper cálida", añade el fotoperiodista.

De todas las fotografías que saco Míchel Pedrero a lo largo de esta experiencia, la que le llevó a la final de World Press Photo fue la de la "boda Nubia". Pedrero sostiene que ser finalista de este concurso le ha dado el "foco" tanto en los medios, en el mundo de la fotografía, que gracias a ello ha participado en programas y ha dado ponencias en los colegios a los que él fue. "Se reconoce el fruto de todos estos años en un mundo tan difícil como el de la fotografía, en el que tienes que ser muy top para poder vivir de ello", afirma.

"En Nubia, que es la zona Norte de Sudán, nos invitaron a una boda de allí y es muy peculiar. Se celebró en tiempos de golpe de estado con normalidad y se está perdiendo la tradición, no está documentado. Es una boda que tiene cada día un ritual, es muy completa y eso lo hace muy interesante a nivel científico. Ahí se muestra también un poco lo que es la cultura islámica cerrada, los hombre por un lado, las mujeres por otro y también toda la parafernalia que montan para la boda en un país tan pobre", expone Pedrero.

El fotógrafo colabora también con una ONG, Agua de Coco, que trabaja para ayudar a países como Madagascar y Camboya. Junto a esta organización, Míchel Pedrero ha organizado su primera exposición en Granada. A su juicio, es el momento perfecto para parar y mostrar el material que tiene. La muestra estará disponible en el Palacio Quinta Alegre de Granada hasta el próximo 4 de junio, pero tiene en mente hacer más exposiciones en otros lugares, como Extremadura, su tierra, y Madrid.

Además, avanza que esto solo acaba de comenzar. "Tengo ganas de comerme el mundo, siempre tengo proyectos y destinos en mente", asegura Míchel Pedrero.

Galería de algunas imágenes de la exposición 'Sudán nos mira'