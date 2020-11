Dos meteoritos surcan el cielo de Granada durante el Día de Todos los Santos

Los aficionados a la astronomía tenían marcado el último día del Puente de Todos los Santos en rojo. Según los cálculos del científico Neil deGrasse Tyson, el asteroide 2018VP1, del tamaño de un frigorífico, impactaría contra la atmósfera terrestre este lunes 2 de noviembre. La NASA, sin embargo, ha descartado que ese improbable impacto pudiera causar daños en caso de producirse, en plena víspera de la Presidenciales de Estados Unidos.

Hipótesis al margen, lo cierto es que los bólidos parecen ser noticia últimamente. Las redes sociales -Facebook y Twitter, sobre todo- sirven a veces como punto de partida para seguir la pista de un acontecimiento. Y algunos usuarios vieron un meteorito cruzando el cielo de varias ciudades de Andalucía. Entre ellas, Granada. Unos aseguraron verlo en mitad de la tarde, sobre las 18.53, y otros 30 minutos antes de la media noche, a las 23.30.

La explicación a tan gruesa amplitud temporal está en el hecho de que, a falta de uno, fueron dos los objetos espaciales que se dejaron ver por los cielos de Granada.

Y es que tanto el Observatorio de Calar Alto como la web de la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos notificaron la observación de sendos asteroide a eso de las 18.53 y las 23.30 del lunes de Todos los Santos. Las otras dos estaciones de España que captaron el momento fueron la de Benicàssim, en Castellón, y la de la M-30 de Madrid.

Según los datos facilitados, la magnitud absoluta del paso del meteorito fue de -9±1, y el origen estaría en el cometa D/1978 R1, conocido como Haneda Campos. Su rango de observación coincide con el descrito por los usuarios: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia.

¿Alguien acaba de ver un meteorito o una estrella fugaz gigante sobre #Granada? 😳😳 — Ángel 🇪🇸 🏳️‍🌈 (@angelgaval) November 1, 2020

“¿Alguien acaba de ver un meteorito o una estrella fugaz gigante sobre Granada?”, comentaba el tuitero @angelgaval. “Yo lo acabo de ver en Fuengirola, en dirección Noroeste Sudeste. Blanco, rojo y verde antes de desaparecer. Alucinante y precioso. El primero que he visto en mis 70 años”, replicaba Sixto Mendieta. “Se ha visto caer un meteorito desde varias partes de Andalucía. Desde Fuengirola, Estepona, Granada, Sevilla, etc… Yo lo he visto desde Jerez, y por eso rápidamente he ido a buscarlo en Twitter. De locos. Una luz verde cayendo desde el cielo a toda velocidad hasta desintegrarse”, añadía Luis Cobos. Y tú, ¿has visto el meteorito que cruzó Granada?

También en Calar Alto

“Durante la pasada noche del 1 de Noviembre, dos impresionantes bolas de fuego sobrevolaron el cielo de Granada, tal y como ha quedado registrado este lunes en los observatorio de La Sagra, en la provincia; Calar Alto, Almería, y Estepa, en Sevilla“. Así lo relata la web oficial del reputado observatorio de Calar Alto.

La primera de esas dos rocas de fuego surcó los cielos de Castilla La Mancha sobre las 18.53. Este objeto pudo ser registrado por los detectores del Proyecto SMART, operados desde los referidos observatorios, además del de La Hita (Toledo).

Respecto al segundo objeto, los resultados de los análisis son aún “muy provisionales”, como confirman desde Calar Alto. “Todo parece indicar que esta bola de fuego sobrevoló el norte de África a las 23:30 y finalizó con una gran explosión que pareció impactar contra el macro telescopio de las instalaciones almerienses.

Según el análisis llevado a cabo por el profesor José María Madiedo (Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA CSIC), “el primer bólido tuvo un origen cometario. Un trozo de roca desprendido de un cometa impactó contra nuestra atmósfera a una velocidad estimada de unos 65.000 kilómetros por hora. La parte luminosa de este evento comenzó a una altitud de 97 kilómetros y finalizó a unos 64 kilómetros sobre el nivel del mar“.