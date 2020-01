Messi torpedea la gesta rojiblanca (1-0)

El Granada demostró una vez más lo bien trabajado que está y lo difícil que es hacerle un gol, incluso en un escenario como el de esta noche. Hasta la segunda amarilla de Germán, el Barça no pudo buscar las cosquillas a la zaga rojiblanca, imperial en la tarde de hoy. Poco antes, Yan Eteki lanzó un derechazo al palo que pudo haber cambiado el sino del encuentro.

Con muchas novedades en el once se presentaba Diego Martínez en el feudo blaugrana. Foulquier en el lateral izquierdo, Vadillo y Azeez, sustituían a Neva, Puertas y Soldado con respecto al último encuentro en la visita del Mallorca. El sevillano Carlos Fernández sería la punta de lanza nazarí en la tarde noche de este domingo con Vadillo y Machís en las alas. Detrás de ellos, un trivote con Gonalons, que volvía tras sanción, Yan Eteki y Azeez como primer elemento de presión.

La primera mitad fue de dominio blaugrana de cabo a rabo, pero los de Quique Setién no eran capaces de atravesar la fortaleza dispuesta por Diego Martínez. Tan solo Ansu Fati, que causó muchos problemas a Foulquier, aportó algo de peligro en el primer acto.

El jovencísimo extremo culé tuvo en sus pies el 1-0 a los veinte de partido, pero el francés desvió un pase de la muerte al segundo palo de Jordi Alba. El lateral internacional, muy activo durante todo el envite, se encargó de asistir a Messi en la frontal para que el argentino disparara ajustado al palo derecho de Rui Silva justo antes del descanso.

Ya en la segunda parte, la primera clara del Barça la marró Vidal, que desaprovechó un cuatro contra dos tras pérdida de Gonalons y su vaselina la despejó Víctor Díaz.

Acto seguido, Diego Martínez empezó a mover el esquema para dar aliento a los suyos desde el banquillo. Primero fue Yangel Herrera el que dio descanso a Azeez; diez minutos después, Puertas haría lo propio con Vadillo.

Aunque la posesión estaba completamente desnivelada en favor de los catalanes, la primera acción clara del choque la protagonizó el Granada, pasada la hora de partido, merced a un chut desde la frontal de Yan Eteki que se estrelló en el palo derecho de Ter Stegen; el Camp Nou contuvo el aliento. Otro gallo hubiera cantado.

Tres minutos después, ya en el 69’, se produjo la jugada polémica del choque. Una entrada de Germán Sánchez fue rigurosamente sancionada con la segunda tarjeta amarilla para el de San Fernando, que tuvo que encarar el camino de las duchas antes de tiempo.

La ausencia de Germán agrietó el muro rojiblanco y el Barça apenas tardó seis minutos en anotar el tanto del triunfo. Tras un error de Antonio Puertas en la salida por banda izquierda, Riqui Puig filtró un balón al medio, que Busquets prolongó hacia Messi, este se la dio a Griezmann, que tocó de primeras y Vidal dio un regalo de tacón para que el argentino torpedeara el acorazado granadinista con un sutil disparo con la derecha.

Aún faltaban quince para el final y Setién respiraba, por fin, después de ver con angustia cómo los suyos no eran capaces de generar peligro de verdad con once contra once.

A partir del gol y con uno menos, al Granada no le quedó más remedio que agarrarse a alguna contra para inquietar a Ter Stegen, pero tan solo fue capaz de llegar en el descuento y el disparo de Machís se estrelló en las manos del teutón.

No hubo tiempo para más. Muchos toques y poco gol de un Barça que no consiguió derribar al Granada hasta que se puso en superioridad numérica. Los de Diego Martínez cuajaron un partido de sobresaliente en defensa y estuvieron a quince minutos de conseguir la machada. Próxima parada: el Ramón Sánchez Pizjuán.

Ficha técnica:

FC Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Vidal (Arthur, 83’), Rakitic (Riqui Puig, 71’), Ansu Fati (Carles Pérez, 79’), Griezmann y Messi.

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Foulquier, Gonalons, Yan Eteki (José Antonio Martínez, 71’), Azeez (Yangel Herrera, 55’), Vadillo (Puertas, 65’), Machís y Carlos Fernández.

Goles: 1-0 (Messi, 75’).

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité madrileño). Amonestó a Machís y Carlos Fernández por el Granada CF. Expulsó a Germán por doble amarilla.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 20ª jornada de LaLiga disputado en el Camp Nou de Barcelona.