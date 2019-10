Meri Sádaba, alcaldesa de Las Gabias: «Reivindicamos la llegada del metro y un centro de urgencias 24 horas»

Desde las primeras elecciones municipales de la democracia en España, celebradas en 1979, el Partido Socialista siempre había gobernado en Las Gabias. Sin embargo, el pasado mes de junio -40 años después- las urnas dieron un vuelco a esa situación y María Merinda Sádaba (Las Gabias, 1975) hizo historia al convertirse en la primera persona no socialista en coger el bastón de mando del municipio. Conocida entre sus allegados por Meri, la nueva alcaldesa rezuma ilusión por los cuatro costados ante un reto inédito para su partido (PP) en esta localidad. Dividido en tres grandes zonas poblacionales -Gabia Grande, Gabia Chica y la pedanía de Híjar- y con un presupuesto municipal que ronda los 13 millones de euros, la regidora gabirra aspira a convertir en un lugar de oportunidades este pueblo que es uno de los ocho de la provincia de Granada que supera los 20.000 habitantes.

Pregunta (P): Primera alcaldesa no socialista de la historia de Las Gabias. ¿Fue una sorpresa para usted el triunfo electoral?

Respuesta (R): Cuando llegas y piensas “por fin”, tras tantos años trabajando por un proyecto, y, sobre todo, por la necesidad de cambio que había en Las Gabias, realmente no te lo tomas como una sorpresa, porque es el fruto del esfuerzo y del trabajo. Además, no se debe a la causalidad. Cuando te lo tomas en serio, te marcas un objetivo, trabajas, te esfuerzas y le dedicas tiempo, los retos se consiguen. Ser alcaldesa era un sueño que me marqué hace ya ocho años y trabajando día a día, y con mucha dedicación, se ha conseguido. Ahora toca agradecer la oportunidad que los vecinos me han dado para poder trabajar por Las Gabias y por todas las necesidades que hay, que son muchas.

P: Pues ya lleva más de cien días como alcaldesa de las Gabias. ¿Qué balance hace hasta ahora?

R: Llegamos al gobierno de Las Gabias tras ganar las elecciones y mediante un pacto con Ciudadanos. Nos marcamos el reto de cien medidas que queríamos poner en marcha. Muchas ya se han iniciado y se trabaja sobre ellas. Conozco el funcionamiento de la administración y sé que si no empiezas a trabajar desde el primer día no da tiempo de terminar los proyectos. Son muchos proyectos los que estamos poniendo en marcha pero, sobre todo, me quedo con uno fundamental: la organización.

P: ¿En qué consiste?

R: Cuando se llega a una administración después de 40 años de estar gobernada por otras personas, hay que adaptarla a la forma de trabajar de cada uno para que las cosas funcionen y poder sacar los proyectos adelante. A nivel de personal, en el reparto de concejalías, que muchas se han dividido… Pero ahora se está trabajando bastante bien. Me encontré un personal desmotivado y, afortunadamente, estoy viendo que cada día están más contentos, más ilusionados con este proyecto. He tenido reuniones personales con cada uno de los empleados del Ayuntamiento para saber qué pensaban y qué opinaban. Creo que son partícipes de la gestión que tiene que hacerse día a día de este Ayuntamiento y, sobre todo, me gusta contar con la opinión de todos independientemente de que yo, como máxima responsable, sea la que deba tomar las decisiones al final.

P: ¿En qué más proyectos se han puesto a trabajar?

R: Nada más llegar nos encontramos con unas fiestas patronales que tuvimos que afrontar y creo que han salido muy bien. El pueblo se ha volcado y en las calles ha habido alegría, ilusión, jovialidad… Ahora acabamos de terminar otras fiestas, las de Gabia Chica. Hay tres núcleos de población y cada uno tiene sus fiestas. También estamos trabajando en otros proyectos importantes como la terminación del vial de Machuchón o la apertura de Jefatura de Policía Local en Híjar, que llevaba muchos años cerrada. Y también estamos trabajando con el acceso a instalaciones deportivas y con otros muchos proyectos.

“Hay más de 90 denuncias de trabajadores que estaban en situación de fraude de ley”

P: ¿Cómo se encontró el ayuntamiento, sobre todo, desde el punto de vista económico?

R: Hay que reconocer la labor cuando se hace bien y la verdad es que la situación económica está saneada. Pero el desbarajuste del ayuntamiento no viene por la situación económica, ya que nos hemos encontrado con dinero en tesorería, aunque no se pueda invertir por los límites de la regla de gasto. Llegará el momento en que para esos grandes proyectos podamos utilizarlo como inversiones financieras no sostenibles, lo que esperamos hacer en el próximo ejercicio presupuestario.

P: Entonces, ¿dónde está el desbarajuste que ha mencionado?

R: Hay más de 90 denuncias de empleados que estaban en situación de fraude de ley, con contratos de indefinidos no fijos. Se han ido al Juzgado a reclamar porque entraron hace 15 o 20 años y no se ha regularizado su situación laboral. Han trabajado con contratos de obra o servicios y nunca nadie se encargó de regularizarlos. Ahora están llegando sentencias todos los días de estos trabajadores donde, en algunos casos, se reconocen diferencias salariales y, en otros, se les reconoce que han estado desempeñando su puesto de trabajo en una plaza que ni siquiera existía, pero nos obligan a sacarla a oposición. También estamos trabajando en otro compromiso político, ya que hace 13 años se hizo una subida de sueldo encubierta a base de productividades y hay que regularizar esa situación. Todo eso en cuanto al tema de recursos humanos, pero también hay desbarajuste en materia de contratos.

P: ¿A qué contratos se refiere?

R: Pues no hay contratos prácticamente de nada y no sólo eso. Por ejemplo, nos hemos encontrado que hasta los cuadros de electricidad que dan el suministro al alumbrado público o a los edificios municipales están sin pasar las revisiones desde hace 5 o 6 años. Son asuntos gravísimos que hemos tenido que ponernos manos a la obra para regularizarlos. Estamos realizando un plan de contratación para licitar todos esos contratos que estaban sin hacer y también los nuevos que queremos poner en marcha. Por ejemplo, estamos trabajando en el de la limpieza viaria. En este ayuntamiento solo hay dos personas en limpieza viaria. Lo demás se ha hecho a golpe del plan de empleo de la Junta de Andalucía.

“Trabajamos en un proyecto para externalizar la limpieza viaria”

P: ¿Y cómo piensan solucionar el problema de la limpieza?

R: Estamos trabajando en un proyecto para externalizarla. Cuando los recursos humanos en un ayuntamiento son escasos y no hay posibilidad de contratar nuevas personas, externalizar es la solución. Es otro tipo de gestión perfectamente viable. Lo que nosotros queremos es ofrecer al vecino un servicio de calidad, independientemente de que sea gestión directa o privada. En ese tipo de diferencias no entramos. El pliego técnico está redactado y falta redactar el pliego administrativo. Probaremos durante dos años a ver cómo funciona y después lo haremos por un periodo más amplio.

P: ¿Es el de la limpieza el principal problema que tiene Las Gabias en la actualidad?

R: Sí, y cuesta mucho trabajo mantener la ciudad limpia y no solamente por la parte que le toca al ayuntamiento, de barrenderos y demás, sino también es un problema de concienciación vecinal. No puede ser que en una población de 22.000 habitantes tengamos continuamente enseres y restos de podas al lado de los contenedores. Eso hay que evitarlo de alguna forma. De hecho, no nos queda otro remedio que acudir a los expedientes sancionadores. La gente reacciona cuando le tocas el bolsillo. Tenemos que actuar de esa forma y que cualquier acto incívico se sancione. Algo podremos evitar. Tenemos camiones de recogida de enseres todos los días por todos los núcleos de Las Gabias y, pese a ello, siempre te encuentras junto a los contenedores algún sofá viejo, un colchón, un mueble roto… Es una pena porque desde el ayuntamiento se ofrece un servicio de recogida. Hay que concienciarse de que no se puede sacar cuando nos dé la gana la basura, tirar restos de poda o enseres viejos cuando el ayuntamiento pone medios al alcance de todos.

“Tenemos contactos con empresas potentes que buscan suelo industrial”

P: Entre sus proyectos hablaban de la creación de mil puestos de trabajo. ¿Cómo se pueden conseguir?

R: Sabemos que desde los ayuntamientos no se crean puestos de trabajo directos, saldo los pocos que te ofrece la contratación vía bolsa de empleo o los planes de empleo de la Junta. Pero el objetivo es crear un municipio atractivo para que las empresas se instalen aquí y ahí se generen los puestos de trabajo. De hecho, ya hemos tenido algunos contactos con empresas potentes que vienen buscando suelo industrial y, aunque no quiero desvelar secretos todavía hasta que se cierren para no crear falsas expectativas, las cifras son buenas.

P: También existe el proyecto de una circunvalación exterior, ¿no?

R: Había un proyecto que era la VAU 5 que es competencia de la Junta de Andalucía (un Vial de Aglomeración Urbana que conectaría la Primera circunvalación con la Segunda). Eso creo que tendremos que esperar algunos años para verlo dentro de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Pero sí tenemos en marcha el proyecto del vial del Machuchón (que conecta Las Gabias con las urbanizaciones), cuya primera fase está hecha y queremos poner en marcha la segunda fase. El proyecto está redactado solamente para sacar la licitación en el momento que el nivel presupuestario nos lo permita.

P: ¿Cuál cree que es la gran virtud de Las Gabias?

R: Pues el potencial de crecimiento que tiene. Han pasado diez años en los que prácticamente el pueblo no ha visto ninguna inversión y ahora tiene un potencial de crecimiento bastante grande. Confío en que en este mandato de cuatro años vamos a poner en marcha muchísimos proyectos.

“Hay dos proyectos fundamentales que reivindicar: el metro y un centro de urgencias 24 horas”

P: ¿Y cuáles son las reivindicaciones más importantes que hace la alcaldesa de Las Gabias a las diferentes administraciones?

R: Hay dos proyectos fundamentales que reivindicar: el metro y un centro de urgencias de 24 horas. Lo reivindica a la Junta de Andalucía, esté quien esté. Necesitamos urgencias médicas las 24 horas. Tenemos un centro de salud y consultorio médico en Híjar, pero necesitamos urgencias 24 horas porque solo se presta consultorio durante la mañana. Además, pertenecemos a una zona básica de salud que recoge a muchos usuarios. Y lo del metro sería fundamental. Esa ampliación es fácil y menos costosa y, además, contentaríamos a nuestros vecinos de Churriana. En línea recta con la base aérea sería fantástico.

P: ¿Qué repercusión va a tener para Las Gabias la finalización de la segunda circunvalación?

R: A nivel de accesos vamos a tener mayor oportunidad para llegar a Las Gabias y es importante a nivel empresarial y de zona industrial. Es la parte positiva, pero nos vamos a encontrar con un inconveniente que quiero poner de manifiesto ya. Todo el tráfico, no solo en Las Gabias, sino para Churriana o Armilla, va a venir por la A-338 y va a ser una entrada de vehículos bastante importante. Es la única vía de comunicación que atraviesa Las Gabias, una carretera de competencia autonómica. Por eso creo que es muy necesario pensar ya en la construcción de la VAU 5, que sería un aliviadero de cara a esa carga de vehículos. Cuando empiecen a bajar en ese enlace la gran cantidad de vehículos de esta parte del Área Metropolitana va a ser insostenible.

P: En Las Gabias están ubicados un campo de golf y el Centro de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico. ¿Se aprovecha esta circunstancia en el municipio?

R: He tenido reuniones tanto con la nueva directiva del club de golf como con los responsables del centro y, sorprendentemente, no se venía trabajando nada desde el ayuntamiento con unos ni otros. Creo que existe una gran potencialidad para los vecinos de Las Gabias y, de hecho, ya estamos trabajando en la elaboración de dos convenios para que los niños y niñas en edad escolar puedan realizar sus prácticas deportivas allí. Siempre ha existido el concepto de que son dos deportes caros, pero creo que cuando se ofrece desde el ayuntamiento la oportunidad de que se puedan desarrollar es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Vamos a hacerlo y el día de mañana ya veremos quién seguirá jugando al golf y quién irá al campo de tiro. En Las Gabias tenemos una amplia diversidad de prácticas de deporte, no solamente en las instalaciones municipales, sino también con estas dos otras joyas de la corona que nos ofrecen esa posibilidad. Yo tengo que confesar que jamás he jugado al golf, nunca. Hacer tiro sí, soy aficionada.

“Hay multitud de proyectos que poner en marcha en el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur”

P: Ha sido elegida nueva presidenta del Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur que forman 16 municipios y la Mancomunidad del río Dílar. ¿Cuáles son los objetivos que se marca dentro de esta institución?

R: Muchísimos, todo lo que podamos crecer y más, porque entendemos que estos 16 municipios merecen tener otro tipo de actividades que no solo se basen en la gestión del ciclo integral del agua. Lo primero será finalizar precisamente esa fase que queda del ciclo, que está avanzando bastante bien con todos los municipios adheridos. Y luego ampliar en otro tipo de proyectos de ámbito empresarial o de formación, o la gestión de fondos europeos que puedan canalizarse a través del propio consorcio… Hay multitud de proyectos que se pueden poner en marcha.

P: En el ámbito personal, ¿cómo disfruta del poco tiempo libre que le permite su cargo?

R: Es verdad que son muy pocos los ratos libres. Cuando se toma la decisión de entrar en política se sabe que hay que dejar el terreno personal un poco al margen. Pero los cuatro ratos que tengo libres me gusta disfrutarlos con mi familia y con los amigos. Tienes que contar con una familia que te apoye y que te respalde en todo momento y yo tengo la suerte de que sea así. Además, soy una persona que me comporto igual en política como en lo personal; no existe ninguna diferencia de la Meri alcaldesa a la Meri de familia y amigos. Todos me conocen como soy, transparente, cercana, que me gusta hablar con la gente y, sobre todo, me gusta ser yo misma.