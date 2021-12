Mercadona trae la solución 'low cost' para acabar con las bolsas y arrugas de los ojos

Mercadona sigue arrasando con su sección de belleza. La marca Deliplus cuenta con infinidad de productos para el cuidado de la piel, del cabello o de maquillaje, pero su último lanzamiento se ha convertido en todo un éxito de ventas, una vez más por su bajo precio.

Si quieres lucir una mirada joven y llena de luz y que no se note la falta de sueño, el nuevo contorno de ojos de Mercadona es la solución perfecta. 'Prevent Age Skin' combate los signos de la edad, la aparición de arrugas minimizando las líneas de expresión y aporta elasticidad a la zona de las ojeras. Con este producto podrás tener una sesión de botox cada día, desde casa y a un precio más que asequible.

Por tan solo cinco euros, Mercadona ofrece un producto "milagroso" que se ha convertido en un 'must have' para todos aquellos que quieran eliminar las bolsas en los ojos. Gracias a la combinación de principios activos como bakuchiol, similar al retinol para revertir los signos del envejecimiento, los proteoglicanos, para hidratar la piel y un péptido efecto botox para combatir las arrugas de expresión, ya no tendrás que preocuparte por cómo luzca tu mirada.

Además de su precio bajo y la multitud de beneficios que trae consigo, la forma de aplicar es muy sencilla. Con la cara bien limpia, se coloca el producto en la zona de las ojeras. Con unos leves toques con los dedos se esparce hasta que quede totalmente absorbido por la piel y se puede usar por la mañana y por la noche.