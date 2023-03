Mercadona reduce el número de monedas permitidas para pagar en sus supermercados

Aunque cada vez está más extendida la opción de pagar con tarjeta, los españoles siguen usando la elección de abonar sus compras en metálico, ya sea en billetes o monedas. En ocasiones, la cantidad de piezas que se entregan a la hora de facturar son muy numerosas, por lo que se puede llegar a perder mucho tiempo revisando que se proporcione la cantidad exacta. En un supermercado, por ejemplo, las colas se hacen muy extensas cuando esto sucede. Por eso, Mercadona ha decidido tomar medidas.

La cadena de supermercados, bajo la propiedad del empresario Juan Roig, cuenta actualmente con más de 1.500 tiendas repartidas por toda España y una plantilla de casi 100.000 trabajadores. Destaca por su competitividad de precios y su gran oferta de productos, que en muchas ocasiones revolucionan las redes por su condición innovadora.

Para realizar compras en supermercados como Mercadona, muchos usuarios prefieren hacerlo en efectivo para controlar sus gastos. De esta forma, se destina una cantidad limitada en metálico para comprar. Ante los habituales pagos divididos en muchas piezas, la empresa ha decidido limitar las monedas que se pueden entregar.

Antes que nada, hay que saber que todos los supermercados tienen un límite para pagar en efectivo. La ley 11/2021, implantada en España hace apenas un par de años, lucha contra el fraude fiscal y evita que en este tipo de establecimientos se pueda pagar en efectivo más de 1.000 euros. Tal y como explica Mercadona en su web oficial, "por Ley, no podemos aceptar pagos en efectivo de más de 999,99 euros. Si el importe de tu compra es superior, puedes pagar hasta esa cantidad en efectivo y el resto de la compra con tarjeta", avisan. Antes de esta ley, el límite estaba en 2.500 euros.

Sin embargo, Mercadona ha puesto límite a la cantidad de monedas con las que se pueden pagar. Este asunto no tiene que ver con el fraude fiscal, sino con el tiempo que se puede perder contando el dinero que se está pagando. "Aceptamos hasta 50 monedas en cada pago", explican desde su web oficial. De esta forma, la cantidad abonada puede llegar hasta los 1.000 euros, pero la compra no puede ser realizada en más de 50 monedas. Eso sí, no importa que estas sean de igual o diferente valor.