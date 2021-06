El mensaje de Martita de Graná a sus haters en ‘La Resistencia’

Martita de Graná presentó en ‘La Resistencia’, programada dirigido por David Broncano, su nuevo show ‘Mi padre flipa’.

La granaína se ha convertido en todo un fenómeno en redes. Tras todo este éxito, decidió realizar giras como monologuista por toda España, decisión que parece haber sido acertada ya que todas las entradas están vendidas.

Por ello, Martita ha querido dejar un recado para todos sus haters en el programa de Broncano. Desde el mítico sofá ha mandado “un beso a todos los que confiaron en ella”.

Martita de Graná y la relación su madre

La influencer estuvo muy sincera en el late night show, y aseguró que tiene una relación espectacular con su madre . “Es una crack, nos pillamos unos colocones juntas…Una maravilla” aseguraba la artista. “Con mi madre tengo una relación de colega. Nos vamos las dos de fiesta”, añadía.

Además, la cómica granaína reconocía que su madre la tuvo con 21 años y, al principio, no le gustaba mucho la idea de ser madre. Entre bromas, añadía Martita de Graná: “En aquel momento no me quería, pero me ha pillado cariño desde que pudimos empezar a beber juntas cerveza”.

Si te caen mal tus hijos, espera. Calma. Paciencia. Espera a que sean mayores de edad. #LaResistencia @martita_d_grana pic.twitter.com/kM2NFGcd7U — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 15, 2021

El lado más humano de Martita de Graná

La humorista quiso que David Broncano participara en el proyecto que lleva a cabo a través de su gira por toda España. Martita se confesó animalista, y por tanto, no dudó en promocionar sus chapas, que vende a 3 euros, y le trajo al presentador 150 de las mismas para que las comprase. Ella dejó que eligiese la asociación al que destinar el dinero, y Broncano sin salir de su línea de humor eligió una asociación que salva a las focas.

