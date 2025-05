Melody demuestra que es una diva en la final de Eurovisión

No necesitó fuegos artificiales para que Europa la mirara. No necesitó disfrazarse de lo que no es. Melody subió al escenario de Eurovisión 2025 como quien entra en casa: con aplomo, con verdad, con ese duende que no se ensaya ni se compra. Y cuando sonó el primer acorde de 'Esa Diva', quedó claro que España había apostado por la autenticidad frente al artificio.

A sus 34 años, la artista andaluza demostró que no hacía falta reinventarse para impactar. Porque a veces basta con ser exactamente quien eres. Vestida de negro, con líneas limpias que evocaban elegancia y raíz, Melody fue más que una intérprete: fue un manifiesto. Cantó con una mezcla de poder y emoción medida, sabiendo cuándo contener y cuándo explotar, como solo las veteranas saben hacerlo. Sin sobreactuar, sin necesitar más espectáculo que su propia presencia.

La puesta en escena fue sobria pero medida al milímetro: destellos de flamenco, guiños contemporáneos y una coreografía que no la devoraba, sino que la enmarcaba. En un festival donde muchas veces gana el exceso, la española recordó que a veces el verdadero golpe de efecto es la contención.

Lo que está claro es que lo que se ha llevado seguro es el reconocimiento de quienes valoran el talento que no se apoya en modas, sino en una carrera construida a pulso. 'Esa Diva' no hablaba solo de un personaje, sino de una mujer que lleva toda la vida haciendo del escenario su casa. Y en Basilea lo ha vuelto a dejar claro: Melody no necesita Eurovisión. Es Eurovisión la que, por fin, la ha podido escuchar.

Una previa salpicada por el mensaje de RTVE a favor de Palestina

RTVE emitió un mensaje a favor de Palestina justo antes de que empezase la emisión de Eurovisión este sábado en el que la televisión pública remarcaba que "frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción".

"Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina", se indicaba en letras blancas sobre un fondo negro segundos antes de que empezase la final de Eurovisión. Justo debajo, el mismo texto estaba también en inglés.

Este mensaje se publicó después de que la organización de Eurovisión haya advertido a RTVE de posibles sanciones si sus locutores volvían a hacer comentarios que consideran "políticos" sobre las víctimas que está provocando la ofensiva israelí en Gaza.