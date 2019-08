Melitón Briñas, subcampeón de la Copa del Mundo de Foso Olímpico

Concluida la participación del tirador granadino Melitón Briñas Mora en la ‘Osijek 2019 World Shooting Para Sport World Cup’, se puede afirmar que estamos ante el mejor deportista con discapacidad de Foso Olímpico de todos los tiempos a nivel nacional y en el mayor referente de esta disciplina deportiva a nivel internacional, ya que es el más regular de los últimos años, sumando una plata en la categoría ‘Para Trap’ de la Copa del Mundo que finalizó el pasado domingo día 28 de julio.

Esta presea se suma al brillante palmarés conseguido fuera de España por el de Baza, donde es el Campeón del Mundo 2017 en Lonato (Italia), Subcampeón del Mundo 2018 también en la ciudad italiana de Lonato, Bronce en la Copa del Mundo 2018 en Châteauroux (Francia), y Bronce y Plata en los Mundiales de 2013 y 2014 celebrados respectivamente en Roma (Italia) y Suhl (Alemania).

Melitón Briñas ha manifestado tras esta Copa del Mundo en la ciudad de Osijek en Croacia, que siente “una enorme alegría al conseguir la segunda plaza del podio”. “Una medalla de plata que me consolida estar en lo más alto del ranking internacional y afrontar el Campeonato Mundial 2019 que se celebrará en Sídney el próximo mes de octubre, como máximo favorito y aspirante a recuperar el oro cosechado en 2017”.

Prosigue Briñas destacando que “esta es una competición que transcurre con varios obstáculos que voy superando poco a poco, ya que durante las jornadas de clasificación todo iba a la perfección pero en las finales la meteorología también quiso participar, complicando al máximo la concentración para un tirador en este momento tan importante que lucha al máximo para conseguir el oro”.

La final fue desde el principio muy emocionante donde prácticamente Melitón Briñas fue e primera posición durante los primeros cuartenta platos. En propias palabras del deportista miembro de ‘Granada Paralímpica’, “la presión, los nervios y el mal tiempo, no supe gestionarlo en la recta final y en los dos últimos platos perdí el oro. Desde luego me puedo sentir muy satisfecho porque para mí esta final ha sido la más emocionante que he realizado desde que practico este deporte”.

Se puede afirmar que más que ganar una plata, el tirador bastetano perdió el otro ya que todas las apuestas tenía su nombre. Los resultados de los participantes españoles fueron muy buenos a nivel general, destacando las tres medallas de plata que ha sido el botín que ha logrado el equipo español de tiro olímpico en la Copa del Mundo de Osijek (Croacia). Dos metales llegaron en la modalidad de tiro al plato y uno en precisión.

Melitón Briñas hizo valer su condición de vigente subcampeón del mundo en clase SG-U PT3 -para tiradores con lesión en los brazos- y se colgó la presea de plata. El granadino firmó la segunda posición en la clasificatoria tras romper 107 platos y en la final, con 38, se quedó a solo uno del oro que se llevó el italiano Mirko Caffagi.

En categoría SG-L PT2, el navarro Ignacio Javier Oloriz también conquistó una plata. Acabó tercero en la ronda de clasificación con 111 platos y en la final acabó segundo con 36, por detrás del italiano Saverio Cuciti. En PT1, el toledano Pedro Gómez Albendea tuvo una buena actuación aunque se quedó sin poder entrar en la final tras ser noveno.