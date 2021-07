Las mejores pizzas preparadas que podemos encontrar en el supermercado

Puedes ser previsor y tener una pizza precocinada en la nevera o, por el contrario, improvisar y encargar una pizza a domicilio recién horneada. Sea cual fuere tu forma de consumir pizza preparada, te contamos cuáles son las pizzas más destacadas.

Del amplio abanico de variedades que se pueden encontrar en los establecimientos, elegimos las de jamón y queso y las de cuatro quesos por ser las que tienen más demanda por parte de los consumidores. Los precios son muy económicos: oscilan entre 1,83 y 2,66 euros la unidad. En cuanto a las pizzas a domicilio, acudimos a tres de las cadenas de más éxito actual y en cada una de ellas encargamos las dos variedades más demandadas: quesos y barbacoa. Su precio ronda los 12,95 euros una pizza de tamaño mediano.

Demasiadas grasas y sal

Pero en las pizzas no todo es bonito y festivo. Desde el punto de vista nutricional, las pizzas son alimentos calóricos, con un contenido de grasa considerable, muy ricas en grasas saturadas y con bastante sal. Por ello, la conclusión es que no deben consumirse más que de forma ocasional. No obstante, para cuando quieras darte un capricho, en tu elección ten en cuenta nuestro análisis.

Las mejores pizzas preparadas que puedes comprar refrigeradas en el súper son:

Entre las pizzas de jamón y queso , Casa Tarradellas es la mejor, mientras que las de Hacendado y Auchan merecen el título de Compras Maestras.

, es la mejor, mientras que las de Hacendado y Auchan merecen el título de Compras Maestras. Entre las pizzas de cuatro quesos, Casa Tarradellas repite como la mejor valorada. Carrefour, con un buen precio para una calidad aceptable es una Compra Ventajosa en esa categoría.

Bien horneadas, más ricas

Uno de los factores más importantes es que la masa no se quede cruda, algo que suele pasar debido a un mal tiempo de cocción. Te dejamos algunos consejos para que sea cual sea la pizza que elijas, y aunque está precocinada, el toque final pueda marcar la diferencia: