Los mejores bronceadores para conseguir el moreno perfecto más rápido

El verano ya casi está aquí. Los días ya son cada vez más largos y las temperaturas ya no bajan de los 20 grados por lo que muchos están ya revisando en sus armarios para encontrar los bañadores y bikinis que van a acompañarlos en los próximos meses. Por las calles ya comienzan a verse pantalones cortos, faldas y camisetas de tirantes que auguran la llegada definitiva del buen tiempo. Sin embargo, hay un problema para muchos hombres y mujeres. El paso del invierno ha hecho que ese moreno tan bonito que se consiguió meses atrás se pierda. Toca ponerse de nuevo manos a la obra para recuperar el tono de piel deseado.

Lo ideal para todos es conseguir un color de piel natural, a poder ser tomando el sol en unas vacaciones en la playa (obviamente siempre con protección solar y teniendo mucho cuidado con las quemaduras), pero conseguir unos días libres en pleno mayo no está al alcance todos. Es por eso que para no esperar a verano para tener al menos un tono más de piel y dejar el "blanco nuclear" a un lado se tiene que recurrir a los bronceadores.

Elegir un buen bronceador no es tan sencillo como parece. Debe ser ligero, que no cree manchas y, sobre todo, que deje un color lo más natural posible pues nadie quiere tener el color de un Dorito. Para no fallar en la elección lo mejor es guiarse por las opiniones y experiencias de quienes ya lo han probado, es por ello que aquí te dejamos una pequeña selección de los mejores autobronceadores del mercado.

Tipos de autobronceadores

En crema , formato recomendado para pieles secas y el más utilizado para conseguir un moreno gradual

, formato recomendado para pieles secas y el más utilizado para conseguir un moreno gradual En gel , más ligera y menos grasa por lo que favorece la absorción rápida del producto. Ideal para pieles mixtas y grasas.

, más ligera y menos grasa por lo que favorece la absorción rápida del producto. Ideal para pieles mixtas y grasas. En spray , el formato más cómodo, pero requiere de una aplicación precisa. Importante aplicarlo a 20 centímetros de la piel y en movimientos circulares para que cubra toda la superficie.

, el formato más cómodo, pero requiere de una aplicación precisa. Importante aplicarlo a 20 centímetros de la piel y en movimientos circulares para que cubra toda la superficie. En espuma , ligera e ideal para quienes se aplican un autobronceador por primera vez.

, ligera e ideal para quienes se aplican un autobronceador por primera vez. En bruma , la favorita de los consumidores dado que es un producto ligero, refrescante y agradable que se debe aplicar entre 10 y 15 centímetros de distancia de la piel.

, la favorita de los consumidores dado que es un producto ligero, refrescante y agradable que se debe aplicar entre 10 y 15 centímetros de distancia de la piel. En toallita o en gotas, sin duda lo más cómodo para viajar, pero cuidado pues pueden dejar un resultado a parches y poco homogéneo.

Autobronceador en mousse Ultra Dark Violet de St. Tropez

Aporta un bronceado impecable y duradero gracias a su combinación de tres activos potentes que permiten un equilibrio de los tonos del bronceado. Con este producto se consiguen resultado profundos, naturales y rápidos. Se puede encontrar en Druni por 28'99 euros.

Crema bronceadora de Freshly Cosmetics

Con esta crema se conseguirá un bronceado natural de forma gradual en apenas tres días. El producto potencia el bronceado natural sin la necesidad de tomar el sol, además de aportar un acabado uniforme, sin manchas y progresivo pues nosotros controlamos hasta donde queremos llegar con el color. Además, es un producto muy beneficioso para la piel pues reduce el estrés oxidativo, mejora arrugas, manchas y da firmeza e hidratación. Esta crema bronceadora se puede comprar en El Corte Inglés o en la web de Freshly Cosmetics por 20'99 euros.

Leche autobronceadora de Clarins

Un autobronceador con resultados naturales y una textura untuosa en forma de leche que proporciona hidratación durante 24 horas. Con este autobronceador se consigue un bronceado natural o intenso sin exposición solar antes, durante y después del verano. Se puede conseguir en El Corte Inglés por 35 euros.