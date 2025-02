Los médicos de Granada se plantan: "Queremos un Estatuto Marco propio"

"Algo muy gordo tiene que haber ocurrido para que todos estemos de acuerdo en que la ley que se está ahora mismo propiciando va en contra de los médicos", advierte Francisco Cantalejo, presidente del Sindicato de estos profesionales en Granada. Los especialistas de la provincia se han plantado contra el Estatuto Marco sanitario. Se han unido este lunes, a las puertas del Hospital Clínico San Cecilio, a las concentraciones convocadas en todo el territorio nacional para rechazar la reforma propuesta por el Ministerio de Sanidad. "No va a regular nuestra actividad, ni sus condiciones retributivas y profesionales. Ante esa situación, lo tenemos todos muy claro en España", ha incidido.

Alrededor de un centenar de profesionales de la medicina han acudido a la cita en Granada, equipados con pancartas y con la garganta presta para reclamar al unísono "un Estatuto Marco propio". "No se tiene en cuenta el nivel de formación, responsabilidad y la penosidad de nuestra profesión. Eso es lo fundamental. Por eso, todos los colegios de médicos están también a nuestro lado, porque algo tan importante como la profesión se pone en entredicho al equipararnos a otras categorías profesionales que requieren tres y cuatro veces menos formación que los médicos en tiempo y calidad", abunda Francisco Cantalejo, al tiempo que el bullicio señala directamente a la ministra de Sanidad. "¡Mónica (García), traidora, esta es nuestra hora!", han coreado, con alguna petición aislada de la "dimisión" de Pedro Sánchez.

"Si este Estatuto Marco se lleva para adelante, la calidad asistencial que hoy se está dando a los pacientes, evidentemente, queda muy en entredicho, porque un médico cansado, enfermo o que viene al trabajo pensando que va a un sitio hostil es un médico que va a irse a otro lado o no va a estar en condiciones de poder hacer bien su trabajo", ha subrayado el presidente del Sindicato, quien reclama uno propio para quienes ejercen la profesión médica y facultativa. "Queremos uno que refleje todas nuestras condiciones. Tanto formación como asistencia, docencia, investigación, administración… Una serie de responsabilidades que tenemos por nuestra formación y nuestra categoría profesional que este texto obvia totalmente", acentúa. A su modo de ver, en este proyecto "el médico no aparece como tal" y los profesionales de la medicina no se ven "reflejados".

"Este proyecto no solo no corrige los errores del anterior Estatuto Marco, sino que ahonda en ellos y empeora nuestras condiciones profesionales y laborales, atentando además contra la calidad asistencial que recibirán nuestros pacientes", reza el manifiesto, que ordena los motivos del descontento médico. "No se reconoce nuestro nivel de formación", afirma el colectivo, que también incide en que "permite jornadas laborales que atentan contra la salud (...), propiciando horarios interminables y una mayor posibilidad de errores". Tampoco contempla, aseguran los sanitarios, "el tiempo de las guardias como computable, ni se tiene en consideración para la jubilación". Además, "atenta contra la conciliación familiar", lo que "convierte la profesión médica en hostil, poniendo en peligro su continuidad".

"El jueves nos vamos a Madrid"

Por todo ello, afirman los especialistas, la aplicación de este Estatuto Marco "producirá un deterioro en la sanidad pública, aumentando las listas de espera, el éxodo de los médicos y unas condiciones laborales no acordes con el nivel de exigencia de la sociedad". "Esta es la primera medida de un conjunto de ellas que vamos a tomar que, si no hacen cambiar al Ministerio en su pretensión, nos obligará a convocar una huelga de médicos a nivel nacional, dada la gravedad de la situación", apostilla el manifiesto. La siguiente de estas acciones contempla la concentración de sanitarios de todo el país frente a las dependencias de Sanidad. "El jueves nos vamos a Madrid", avanza el colectivo, firme en su petición de un texto "que respete" sus condiciones. "No nos vamos a apear de aquí", prometen.