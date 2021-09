Mayte Martín invita a los granadinos a su espectáculo en Milnoff: “Cuantos más seamos, más felices seremos”

La segunda edición de Milnoff cerrará su aventura de la mano de Mayte Martín, que este domingo por la noche estrenará en Granada su obra favorita, según ha admitido, ‘alCANTARa MANUEL’. El Auditorio Manuel de Falla abrirá sus puertas para acoger a las 21:00 horas el arte de la catalana, combinado con la pluma del ya fallecido Manuel Alcántara.

Pese a las múltiples ocasiones en las que Martín ha regalado a los granadinos su talento, nunca ha actuado aquí con dicha obra. Por eso, esta ocasión le hace más ilusión, si cabe. “Cuando escucho la palabra ‘Granada’, me pega un brinco el alma porque es una ciudad mágica, donde me gusta muchísimo estar, cantar, respirarla, pasearla… Para mí, siempre es un placer infinito recibir propuestas para ir a cantar a Granada. Y este caso, quizá es más especial todavía por el programa que voy a hacer”, cuenta la cantaora, natural de Barcelona.

“Cuando recibí la llamada de Pepe Luis Carmona ‘Habichuela’ -continúa-, me alegré mucho porque es una persona a la que le tengo mucho cariño y me encantó tener esa libertar que me dio para escoger qué propuesta presentar en el festival porque a Granada ya he ido muchas veces a hacerlo todo, menos esta obra; por eso quise proponérsela y a él le parecio bien. Es un espectáculo que reviso de vez en cuando y, como mi trabajo nunca está de moda, nunca pasa de moda tampoco, mis obras son atemporales”.

Para quien ya haya drifutado alguna vez de ‘alCANTARa MANUEL’, esta será una oportunidad de redescubrirla, pues, aunque sea la misma obra, cada ocasión es única, como señala Mayte Martín. “Es una obra que hice hace ya más de diez años y son poemas de Manuel Alcántara musicados por mí, entonces, algunas cosas son un poco más en clave de flamenco y otras, no, pero ahí está ese tinte, en mi voz, en mi manera de freasear. Además, voy con guitarra, contrabajo, violín y percusión”, explica la artista. Y es que eso es lo curioso de esta propuesta y de la obra en general de la cantaora, pues mezcla su arte con instrumentos que se escapan al flamenco puro.

La explicación a esto es sencilla para la artista: “Cuando se te ponen delante unos poemas para musicarlos, no sabes cuál va a ser el resultado. Aquí han salido todas las ‘Maytes’ Martín que existen y toda la música que he asimilado durante toda mi vida”.

‘alCANTARa MANUEL’, con su juego de palabras en el titular que ya de por sí llama la atención, nació como un encargo en 2007 del entonces director de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga, José Luis Ortiz Nuevo, que tuvo la idea de homenajear a Manuel Alcántara, que era “un hombre muy querido en su Málaga natal”, según explica Mayte. De esta forma, la petición de Ortiz llevó a la catalana a musicar los poemas del periodista. Para ello, según cuenta, “lo primero fue hacerme con su obra y me hicieron falta muy pocos minutos para darme cuenta de que estaba ante algo muy inspirador que iba a sacar de mí cosas que ni yo conocía”. Martín admite que conectó mucho con la poesía de Manuel, lo que la llevó a aceptar la propuesta.

Tras casi un año leyendo los poemas, “descubrí que no los entendía enclaustrados en ningún estilo concreto, sino que me parecía una banda sonora”. Dado que la obra “estaba evolucionando dentro de mí de una manera distinta a lo que me habían encargado -argumenta-, avisé por si querían darle el encargo a otra persona”. Pero José Luis Ortiz confiaba en Mayte y la apoyó en su innovador proyecto. De esta forma, lo que en sus inicios era un proyecto fugaz, destinado a morir el mismo día de nacer, se convirtió en un disco y espectáculo que ha acompañado a Mayte durante más de una década pasando por Madrid, Tánger, Sevilla, Gerona, Barcelona… Y es que, al igual que ocurrió con la Torre Eiffel, la cual querían derribar tras la exposición para la que se había presentado y finalmente no fue así, ‘alCANTARa MANUEL’ se salvó, y con gran acogida por parte del público.

También en el corazón de Mayte, las letras del poeta se habían hecho un huequito y “ya formaban parte de mí”, asegura. Quizá por la manera en la que se estrenó en el Pantano del Guadalhorce en 2007, acompañado por un viento que embrujaba la noche, como indica Mayte, o bien por la “carga misteriosa que hace que la gente se identifique mucho” con los textos, este trabajo se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la artista, que ahora presenta en Granada, o bien “como una bienvenida a la gente que llega nueva a mi música”, o bien como “un repaso a los que ya les gusta esta obra”.

Mayte invita a los granadinos a “que me acompañen en esta noche, que va a ser emotiva, y que ellos me ayuden a conmoverme. Yo voy a poner todo mi amor y cuantos más me acompañen esa noche, más felices vamos a ser todos”.